Kokoomuksen eduskuntaryhmä valitsi uusia asiantuntijoita ryhmäkanslian joukkueeseen

Petra Pieskä Kokoomuksen eduskuntaryhmän sosiaali- ja terveyspoliittiseksi asiantuntijaksi

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on valinnut uudeksi sosiaali- ja terveyspoliittiseksi asiantuntijaksi Petra Pieskän. Eduskuntaryhmä päätti valinnasta torstaina 11.9.2025.

Pieskä siirtyy tehtävään Nuorisoala ry:n vaikuttamistyön päällikön paikalta. Hän on aiemmin työskennellyt Suomen ylioppilaskuntien liiton sosiaalipolitiikan asiantuntijana ja Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunnan pääsihteerinä. Pieskä on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta.

Sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija työskentelee ryhmäkansliassa vastaten muun muassa sosiaali- ja terveyspoliittisista kysymyksistä sekä näihin liittyvästä valmistelusta ja seurannasta.

Pieskä aloittaa tehtävässä mahdollisimman pian.

Joel Vanhanen Kokoomuksen eduskuntaryhmän talouspoliittiseksi asiantuntijaksi

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on valinnut uudeksi ekonomistiksi Joel Vanhasen.

Talouspoliittisen asiantuntijan vastuulla on seurata talous- ja veropolitiikan kokonaisuuksia ja tukea eduskuntaryhmän työtä näihin liittyvissä kysymyksissä. Vanhanen siirtyy tehtäviin työministeri Marttisen ja ulkoministeri Valtosen eduskunta-avustajan tehtävistä.

Vanhanen on opiskellut taloustiedettä sekä sivuaineinaan mm. rahoitusta ja laskentatoimea Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja suorittaa parhaillaan maisteriopintojaan loppuun. Kandidaatintutkielmassaan Vanhanen keskittyi tarkastelemaan alennettujen arvonlisäverokantojen tehokkuus- ja tulonjakovaikutuksia. Aiempaa työkokemusta Vanhaselta löytyy rahoitusalalta liikepankista ja lisäksi Vanhanen toimii kunta- ja aluevaltuutettuna Espoossa ja Länsi-Uudellamaalla.

Vanhanen aloittaa tehtävässään mahdollisimman pian ja sijaistaa työvapaalle jäävää Annu Jaakkolaa 31.1.2026 asti.

Salla Kuva Kokoomuksen eduskuntaryhmän koulutuspoliittiseksi asiantuntijaksi

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on valinnut osaamis- ja sivistyspoliittisen asiantuntijan sijaiseksi Salla Kuvan. Kuva toimii kansanedustaja Oskari Valtolan eduskunta-avustajana ja jatkaa tehtävässä sijaisuuden ajan. Kokoomuksen eduskuntaryhmä päätti valinnasta 11.9.

Sivistys- ja osaamispoliittisen asiantuntijan vastuualueeseen kuluu sivistys- ja osaamispolitiikan sektorit ja näihin liittyvä valmistelu ja seuranta.

Kuva on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri ja kasvatustieteen kandidaatti Helsingin yliopistosta. Opinnoissaan hän perehtyi erityisesti koulutuksen tasa-arvoon ja poliittiseen osallistumiseen. Aikaisemmin Kuva on vaikuttanut muun muassa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksessa ja Kokoomuksen Nuorten Liiton liittohallituksessa. Nykyisin hän on mukana Helsingin kuntapolitiikassa ja toimii sihteerinä kokoomuksen sivistyspolitiikan verkostossa.

Kuva sijaistaa tehtävässä opintovapaalle jäävää Siiri Tuovilaa loka- ja marraskuun ajan.

Lisätiedot:

Petra Pieskä, p. 040 5855 392

Joel Vanhanen, p. 050 327 4026

Salla Kuva p. 040 743 1312

Kokoomuksen eduskuntaryhmän pääsihteeri Mikko Kortelainen, p. 050 301 8334