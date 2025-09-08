Sanoma suunnittelee lehtipainamisen keskittämistä Sanomalaan ja Tampereella sijaitsevan Sanoma Manun painolaitoksen sulkemista – tavoitteena varmistaa elinvoimainen alueellinen journalismi ja painettu lehti tilaajille pitkälle tulevaisuuteen
Mediankulutuksen siirtyminen kohti digitaalisia kanavia kiihtyy. Samalla sanomalehtien painamisen ja jakelun kustannukset kasvavat. Jotta lehtiä voidaan painaa kestävästi mahdollisimman pitkään, Sanoma Media Finland suunnittelee uutismedian painotoiminnan keskittämistä Sanomalan painoon ja Sanoma Manun painolaitoksen sulkemista Tampereella. Sanoma Manussa käynnistetään suunnitelman myötä muutosneuvottelut. Suunnitelmalla ei ole vaikutusta toimituksiin.
”Uutismedian kulutus siirtyy vauhdilla kohti digitaalisia kanavia ja digitilausmäärät kasvavat, mutta paperinen sanomalehti ei lopu vielä pitkään aikaan. Sanomalla on noin 300 000 painetun sanomalehden tilaajaa”, sanoo Uutis- ja featuremedialiiketoiminnan johtaja Petteri Putkiranta.
Sanoman kustantamat lehdet olisi mahdollista painaa yhdessä painolaitoksessa.
”Haluamme palvella paperilehden lukijoita pitkälle tulevaisuuteen. Jotta lehtien painaminen olisi kestävästi mahdollista myös jatkossa, olemme päätyneet suunnittelemaan painotoiminnan keskittämistä Sanomalan painoon ja Sanoma Manun painolaitoksen sulkemista.”
Sanomala on Vantaan Martinlaaksossa sijaitseva Suomen suurin lehtipaino. Siellä painetaan jo tällä hetkellä suurin osa Sanoman uutismedian volyymista ja osa painotöistä Sanoman ulkoisille asiakkaille. Sanomalassa voitaisiin suunnitelman mukaan painaa ja sieltä käsin jaella kaikki Sanoman julkaisemat sanomalehdet ilman asiakkaille näkyviä merkittäviä muutoksia. Pirkanmaalle ja Satakuntaan jaettavat Helsingin Sanomat painetaan Sanomalassa jo tälläkin hetkellä.
Vuonna 2013 valmistunut Sanoma Manun painolaitos on yksi Suomen moderneimmista. Sanoman tilaajakanta ja painettujen tuotteiden jakelu painottuvat kuitenkin selkeästi lähemmäs Sanomalaa, joten liiketoiminnallisesti ja logistisesti olisi järkevämpää keskittää painaminen sinne.
Suunnitelmalla ei ole vaikutusta uutisbrändeihin. Toimitukset Pirkanmaalla ja Satakunnassa jatkavat nykyisillä paikkakunnillaan.
”Palvelemme edelleen sekä paperilehden lukijoita että digiä käyttäviä asiakkaitamme ja kehitämme niin digituotetta kuin printtisisältöjäkin. Tämä painopaikan muutos vahvistaa mahdollisuuksiamme tarjota tulevaisuudessakin laaja kattaus journalismia pirkanmaalaisille niin Pirkanmaalta kuin kotimaasta ja maailmalta. Siitä emme halua tinkiä”, sanoo Aamulehden vastaava päätoimittaja Sanna Keskinen.
Suunnitelman myötä käynnistetään Sanoma Manussa muutosneuvottelut, joiden seurauksena voi päättyä enimmillään 65 henkilön työsuhde.
”Sanoma Manussa on ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö, ja olen pahoillani tämän suunnitelman vaikutuksista työntekijöille. Jos sulkemiseen päädytään, pyrimme tarjoamaan osalle Sanoma Manun henkilöstöstä samankaltaisia töitä talon sisältä sekä panostamaan tehostetusti ja uusilla tavoilla yksilölähtöiseen tukeen henkilöstön uudelleensijoittumisessa ja seuraavissa ura-askelissa”, sanoo Petteri Putkiranta.
