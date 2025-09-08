Sanoma Media Finland Oy

Sanoma suunnittelee lehtipainamisen keskittämistä Sanomalaan ja Tampereella sijaitsevan Sanoma Manun painolaitoksen sulkemista – tavoitteena varmistaa elinvoimainen alueellinen journalismi ja painettu lehti tilaajille pitkälle tulevaisuuteen

11.9.2025 14:00:00 EEST | Sanoma Media Finland Oy | Tiedote

Jaa

Mediankulutuksen siirtyminen kohti digitaalisia kanavia kiihtyy. Samalla sanomalehtien painamisen ja jakelun kustannukset kasvavat. Jotta lehtiä voidaan painaa kestävästi mahdollisimman pitkään, Sanoma Media Finland suunnittelee uutismedian painotoiminnan keskittämistä Sanomalan painoon ja Sanoma Manun painolaitoksen sulkemista Tampereella. Sanoma Manussa käynnistetään suunnitelman myötä muutosneuvottelut. Suunnitelmalla ei ole vaikutusta toimituksiin.

”Uutismedian kulutus siirtyy vauhdilla kohti digitaalisia kanavia ja digitilausmäärät kasvavat, mutta paperinen sanomalehti ei lopu vielä pitkään aikaan. Sanomalla on noin 300 000 painetun sanomalehden tilaajaa”, sanoo Uutis- ja featuremedialiiketoiminnan johtaja Petteri Putkiranta.

Sanoman kustantamat lehdet olisi mahdollista painaa yhdessä painolaitoksessa.

”Haluamme palvella paperilehden lukijoita pitkälle tulevaisuuteen. Jotta lehtien painaminen olisi kestävästi mahdollista myös jatkossa, olemme päätyneet suunnittelemaan painotoiminnan keskittämistä Sanomalan painoon ja Sanoma Manun painolaitoksen sulkemista.”

Sanomala on Vantaan Martinlaaksossa sijaitseva Suomen suurin lehtipaino. Siellä painetaan jo tällä hetkellä suurin osa Sanoman uutismedian volyymista ja osa painotöistä Sanoman ulkoisille asiakkaille. Sanomalassa voitaisiin suunnitelman mukaan painaa ja sieltä käsin jaella kaikki Sanoman julkaisemat sanomalehdet ilman asiakkaille näkyviä merkittäviä muutoksia. Pirkanmaalle ja Satakuntaan jaettavat Helsingin Sanomat painetaan Sanomalassa jo tälläkin hetkellä.

Vuonna 2013 valmistunut Sanoma Manun painolaitos on yksi Suomen moderneimmista. Sanoman tilaajakanta ja painettujen tuotteiden jakelu painottuvat kuitenkin selkeästi lähemmäs Sanomalaa, joten liiketoiminnallisesti ja logistisesti olisi järkevämpää keskittää painaminen sinne.

Suunnitelmalla ei ole vaikutusta uutisbrändeihin. Toimitukset Pirkanmaalla ja Satakunnassa jatkavat nykyisillä paikkakunnillaan.

”Palvelemme edelleen sekä paperilehden lukijoita että digiä käyttäviä asiakkaitamme ja kehitämme niin digituotetta kuin printtisisältöjäkin. Tämä painopaikan muutos vahvistaa mahdollisuuksiamme tarjota tulevaisuudessakin laaja kattaus journalismia pirkanmaalaisille niin Pirkanmaalta kuin kotimaasta ja maailmalta. Siitä emme halua tinkiä”, sanoo Aamulehden vastaava päätoimittaja Sanna Keskinen.

Suunnitelman myötä käynnistetään Sanoma Manussa muutosneuvottelut, joiden seurauksena voi päättyä enimmillään 65 henkilön työsuhde.

”Sanoma Manussa on ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö, ja olen pahoillani tämän suunnitelman  vaikutuksista työntekijöille. Jos sulkemiseen päädytään, pyrimme tarjoamaan osalle Sanoma Manun henkilöstöstä samankaltaisia töitä talon sisältä sekä panostamaan tehostetusti ja uusilla tavoilla yksilölähtöiseen tukeen henkilöstön uudelleensijoittumisessa ja seuraavissa ura-askelissa”, sanoo Petteri Putkiranta.  

Avainsanat

sanomauutismediatdigitalisaatiosisällöntuotanto

Yhteyshenkilöt

Sanoma Media Finland

Sanoma Media Finland on Suomen suurin kaupallinen mediatalo. Teemme luotettavaa ja kiinnostavaa journalismia, elämyksellistä viihdettä ja vaikuttavia markkinointiratkaisuja. Sanoma Media Finland on osa Sanomaa, joka on kuluttajamedian ja oppimisen eurooppalainen edelläkävijä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Sanoma Media Finland Oy

Sanoman uutismediat suunnittelevat STT:n uutistoimisto- ja kuvapalvelujen käytön merkittävää vähentämistä tai lopettamista8.9.2025 14:00:00 EEST | Tiedote

Muutoksen tavoitteena on varmistaa kyky palvella kunkin brändin asiakkaiden nopeasti muuttuvia tarpeita myös tulevaisuudessa, kun panokset voidaan keskittää omaan tuotekehitykseen ja sisällöntuotantoon. Tuotteiden profiili ei muutu. Sanoman valtakunnalliset ja alueelliset uutismediat tarjoavat jatkossakin laajan kattauksen paikallisia, alueellisia, valtakunnallisia ja ulkomaan uutisia.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye