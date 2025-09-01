Osuuskauppa Hämeenmaa

Nelipyörä Hyvinkää laajentaa ja palvelee huollon asiakkaita entistä paremmin

11.9.2025 14:30:00 EEST | Osuuskauppa Hämeenmaa | Tiedote

Nelipyörä Hyvinkäällä otettiin maanantaina 8. syyskuuta käyttöön huollon laajennustilat, jotka mahdollistavat entistä nopeamman ja sujuvamman palvelun.

Jälkimarkkinointipäällikkö Ville Matilainen kertoo, että huoltopalvelujen kysyntä on edelleen kasvussa.
Laajennustiloissa on viisi nosturipaikkaa, ja liikkeeseen palkattiin neljä mekaanikkoa. Nyt Hyvinkään toimipisteessä työskentelee 23 mekaanikkoa.

– Huoltopalvelujemme kysyntä on edelleen vahvassa kasvussa. Lisätilan ansiosta pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä nopeammin ja kattavammin. Olen erityisen ilahtunut siitä, että saimme lisätilaa etenkin sähkö- ja pakettiautoille. Kiitos kuuluu asiakkaillemme, jotka mahdollistavat huoltotoimintojen kasvun, kertoo jälkimarkkinointipäällikkö Ville Matilainen.

Nelipyörä Hyvinkään huoltopalveluihin kuuluvat Toyotan, Škodan, Fordin, Kian, Mitsubishin ja Mazdan valtuutetut merkkihuollot. Lisäksi Hyvinkään Nelipyörässä on kaikkia merkkejä täysin palveleva korikorjaamo sekä tuulilasin korjaus- ja vaihtopalvelut.

– Kun tuot autosi valtuutettuun huolto- ja korikorjaamoon voit asiakkaana luottaa siihen, että työ tehdään valmistajan ohjeiden mukaisesti ja takuu säilyy. Kaikista huollon palveluista saa myös S-Etukortilla Bonusta, Matilainen muistuttaa.

Avainsanat

nelipyörä

Yhteyshenkilöt

Tietoa julkaisijasta

Hämeenmaa – 177 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys

Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 300 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 177 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.

