Kutterisataman talvisäilytys- ja venepaikat poistuvat

11.9.2025 15:00:00 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Kutterisataman vene- ja talvisäilytyspaikat poistetaan käytöstä ja puretaan, koska kesällä 2027 kohteeseen perustetaan merivartioasema Rajavartiolaitoksen toimesta.

Veneiden talvisäilytyskausi alkoi 1.9.2025. Kutterisataman talvisäilytyspaikat eivät kuitenkaan aukea varattavaksi tulevalle kaudelle, sillä Rajavartiolaitos perustaa kohteeseen Vaasan merivartioaseman 1.7.2027. Kutterisataman venepaikat puretaan ja alue tyhjennetään. 

Kaupunki on yhteydessä vuokraajiin 

Vaasan kaupunki tulee olemaan yhteydessä Kutterin pienvenesatamasta venepaikan vuokranneisiin ja ilmoittamaan muutoksesta. Kaikille tullaan tarjoamaan vaihtoehtoista paikkaa.  

Kaupunki on jo tavoittanut kaikki talvisäilytyspaikan vuokranneet. Koska alue tyhjennetään, alueella veneitä säilyttävien tulee siirtää veneensä pois lokakuun loppuun mennessä.  

Vallgrundin merivartioaseman toiminnot siirtyvät

Rajavartiolaitos perustaa Kutterisatamaan kesällä 2027 merivartioaseman. Kutterisataman läheinen Vallgrundin merivartioasema lakkautetaan, joten sieltä toiminnot siirtyvät Kutterisatamaan perustettavalle asemalle. Syynä muutokselle on, että uusi Vaasan merivartioasema parantaa Rajavartiolaitoksen valmiutta alueen meripelastus- ja rajaturvallisuustehtävissä. 

