Sosionomin verkkokoulutus ja energia-alan insinöörikoulutus vetovoimaisimpia yhteishaussa
Juuri päättyneessä syksyn yhteishaussa Vaasan ammattikorkeakoulun ylivoimaisesti suosituimmat hakukohteet olivat verkossa toteutettava sosionomin tutkintokoulutus ja energiatekniikan insinöörikoulutus.
Korkeakoulujen syksyn yhteishaussa 1.-11.9.2025 Vaasan ammattikorkeakoulussa oli haussa 265 aloituspaikkaa, joihin jätettiin alustavien tietojen mukaan yhteensä 1 751 hakemusta. Valtakunnallisesti syksyn yhteishaussa oli yhteensä 34 714 hakijaa.
Haussa olleista kahdeksasta AMK- ja YAMK-tutkinnosta ylivoimaisesti suosituimpia olivat verkossa toteutettava sosionomin tutkinto-ohjelma sekä englanninkielinen energiatekniikan insinöörikoulutus, Energy Technology. Hakemuksia Energy Technology -tutkinto-ohjelmaan jätettiin noin 17 yhtä aloituspaikkaa kohden ja sosionomin tutkintokoulutukseen noin 11 hakemusta yhtä aloituspaikkaa kohden. Ylemmistä AMK-tutkinnoista vetovoimaisin oli sosiaali- ja terveysalan osaajille suunnattu Hyvinvoinnin asiantuntijan verkkokoulutus.
”Paikkaan sitomattomat joustavat verkko-opinnot sopivat nykyiseen kiireiseen elämänrytmiin ja tekevät opinnoista saavutettavampia myös työssäkäyville. Tekniikan kehitys on mahdollistanut laadukkaiden verkko-opintojen toteutuksen opiskelijalähtöisesti. Energiatekniikan opinnot Vaasassa kiinnostavat, koska täällä Pohjoismaiden suurimmassa energiaklusterissa on hyvät puitteet alan opiskeluun. Olemme tehneet pitkäjänteistä työtä ulkomaalaisten opiskelijoiden moninaisuuden lisäämiseksi ja ilokseni tämä työ on alkanut kantamaan hedelmää,” toteaa koulutusvararehtori Sanna Valliaro.
Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan marraskuussa
Opiskelijat valitaan suomenkielisiin AMK-tutkintoihin valintakokeen tai todistusvalinnan kautta. Ulkomaisille opiskelijoille järjestetään erillinen UAS Exam-valintakoe. YAMK-tutkintoihin ei järjestetä valintakoetta, vaan opiskelijat valitaan hakijoiden laatimien työelämälähtöisten kehittämissuunnitelmien perusteella.
Lisätietoja valintatavoista löytyy ammattikorkeakouluun-verkkosivulta.
Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan viimeistään 20.11.2025 ja opiskelupaikat on otettava vastaan 27.11. kello 15:00 mennessä.
Juha Vierolaopiskelijapalveluiden päällikköVAMK Vaasan ammattikorkeakouluPuh:+358 40 773 8119juha.vierola@vamk.fi
Maria Miettinen-Battistiniasiantuntija, viestintä ja markkinointiVAMK Vaasan ammattikorkeakouluPuh:+358 40 586 6444maria.miettinen-battistini@vamk.fi
Vaasan ammattikorkeakoulu painottaa koulutuksessaan ja tutkimuksessaan energiatehokasta tekniikkaa, vientiteollisuuden liiketoimintaosaamista ja moderneja sosiaali- ja terveyspalveluja. VAMK tekee tiivistä yhteistyötä alueen korkeakoulujen sekä seudun energiateknologian keskittymän kanssa, joka on Pohjoismaiden merkittävin.
VAMKista valmistuu kansainvälisiä ja asiantuntevia insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja sosionomeja. Työelämälähtöiset opinnot ja elinvoimainen Vaasan seutu varmistavat opiskelijoille erinomaiset työllistymisen mahdollisuudet.
Opiskelijoita VAMKissa on noin 4 000 ja henkilöstöä 200.
