Potilas- ja sosiaaliasiavastaavat tavoittaa nyt myös chatista
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen, Pohteen, OmaPohde-palvelua kehitetään jatkuvasti ja hiljattain sinne on avattu potilas- ja sosiaaliasiavastaavien chat-kanava.
Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien chat on avoinna arkisin kello 9-11.30. Siellä voit keskustella ammattilaisen kanssa mikäli tarvitset apua tai yleistä neuvontaa potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa. Potilas- ja sosiaaliasiavastaaville voi jättää myös yhteydenottopyynnön tunnistautumalla OmaPohteeseen. Palvelu on käytettävissä myös chatin ollessa suljettuna. Lisäksi potilas- ja sosiaaliasiavastaavaan voi olla yhteydessä puhelimitse, 08 669 0600. Puhelinpalvelu on avoinna arkisin kello 9-11.
OmaPohteen chatissa asioidaan yleensä tunnistautuneena, mutta potilas- ja sosiaaliasiavastaavien chatissa voit asioida nimettömänä – tunnistetiedot eivät siirry automaattisesti palveluun. Ammattilainen pyytää sinua tunnistautumaan, mikäli se on asian edistämisen vuoksi tarpeellista.
OmaPohde-palvelusta on saatavilla myös mobiilisovellus. Löydät sovelluksen Applen laitteisiin AppStoresta ja Android-käyttöjärjestelmää käyttäviin laitteisiin Google Play -kaupasta.
Atte KarjalainanSisäisen tarkastuksen päällikkö / PohdePuh:050 452 1158atte.karjalainen@pohde.fi
