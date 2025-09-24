Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavat tavoittaa nyt myös chatista

24.9.2025 12:50:04 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Jaa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen, Pohteen, OmaPohde-palvelua kehitetään jatkuvasti ja hiljattain sinne on avattu potilas- ja sosiaaliasiavastaavien chat-kanava. 

OmaPohteessa voit keskustella nyt myös potilas- ja sosiaaliasiavastaavien kanssa.
OmaPohteessa voit keskustella nyt myös potilas- ja sosiaaliasiavastaavien kanssa. Pohde Pohde

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien chat on avoinna arkisin kello 9-11.30. Siellä voit keskustella ammattilaisen kanssa mikäli tarvitset apua tai yleistä neuvontaa potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa. Potilas- ja sosiaaliasiavastaaville voi jättää myös yhteydenottopyynnön tunnistautumalla OmaPohteeseen. Palvelu on käytettävissä myös chatin ollessa suljettuna. Lisäksi potilas- ja sosiaaliasiavastaavaan voi olla yhteydessä puhelimitse, 08 669 0600. Puhelinpalvelu on avoinna arkisin kello 9-11. 

OmaPohteen chatissa asioidaan yleensä tunnistautuneena, mutta potilas- ja sosiaaliasiavastaavien chatissa voit asioida nimettömänä – tunnistetiedot eivät siirry automaattisesti palveluun. Ammattilainen pyytää sinua tunnistautumaan, mikäli se on asian edistämisen vuoksi tarpeellista.

OmaPohde-palvelusta on saatavilla myös mobiilisovellus. Löydät sovelluksen Applen laitteisiin AppStoresta ja Android-käyttöjärjestelmää käyttäviin laitteisiin Google Play -kaupasta.

Avainsanat

pohjois-pohjanmaahyvinvointialuepotilasasiavastaavasosiaaliasiavastaavadigitaaliset palvelutomapohde

Yhteyshenkilöt

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Soiten matkapalvelukeskuksen puhelinnumero vaihtuu: jatkossa kyydit tilataan Tervia Logistiikan omasta palvelunumerosta23.9.2025 14:20:38 EEST | Tiedote

Tervia Logistiikka on vastannut 1.10.2024 alkaen Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisten lakisääteisten kuljetuspalveluiden tilaus- ja välitystoiminnasta. Keskiviikosta 1.10.2025 alkaen kyydit tilataan Tervia Logistiikan uudesta palvelunumerosta. Taustalla on tavoite kehittää asiakaspalvelun laatua ja saavutettavuutta.

Perhekeskuspalvelujen muutossuunnitelmilla tavoitellaan selkeämpää organisaatiota ja yhdenmukaisempia palveluja17.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen perhekeskuspalveluihin suunnitellaan muutoksia, joiden tavoitteena on selkeyttää palvelualueen organisaatiorakennetta ja palveluja. Perhekeskuspalvelut on tarkoitus järjestää niin, että palvelut ovat saatavilla yhdenmukaisesti koko Pohteen alueella. Koska suunnitelmiin liittyy henkilöstövaikutuksia, Pohde on antanut 11.9. henkilöstöjärjestöille neuvotteluesityksen yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi. Neuvottelut alkoivat 16.9.2025.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye