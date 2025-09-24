Potilas- ja sosiaaliasiavastaavat tavoittaa nyt myös chatista

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien chat on avoinna arkisin kello 9-11.30. Siellä voit keskustella ammattilaisen kanssa mikäli tarvitset apua tai yleistä neuvontaa potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa. Potilas- ja sosiaaliasiavastaaville voi jättää myös yhteydenottopyynnön tunnistautumalla OmaPohteeseen. Palvelu on käytettävissä myös chatin ollessa suljettuna. Lisäksi potilas- ja sosiaaliasiavastaavaan voi olla yhteydessä puhelimitse, 08 669 0600. Puhelinpalvelu on avoinna arkisin kello 9-11.

OmaPohteen chatissa asioidaan yleensä tunnistautuneena, mutta potilas- ja sosiaaliasiavastaavien chatissa voit asioida nimettömänä – tunnistetiedot eivät siirry automaattisesti palveluun. Ammattilainen pyytää sinua tunnistautumaan, mikäli se on asian edistämisen vuoksi tarpeellista.

OmaPohde-palvelusta on saatavilla myös mobiilisovellus. Löydät sovelluksen Applen laitteisiin AppStoresta ja Android-käyttöjärjestelmää käyttäviin laitteisiin Google Play -kaupasta.