Mediakutsu: Melbournen yliopiston opiskelijat ja professori Pasi Sahlberg Kokkolassa
Kokkolan opetuspalvelut kutsuu median edustajat Hollihaan koululle keskiviikkona 17.9.2025 klo 12.30 seuraamaan kansainvälistä koulutusyhteistyötä.
Vierailun myötä Kokkolaan saapuu 20 kasvatustieteen maisteriopiskelijaa Melbournen yliopistosta sekä professorit Daniela Acquaro ja Pasi Sahlberg. Ryhmä tutustuu viikon aikana Kokkolan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yksiköihin, Kokkolan suomalaiseen lukioon sekä Nuorisokeskus Villa Elbaan. Vierailu on osa opiskelijoiden maisteriopintoja, joihin kuuluu Kokkolaa koskeva tutkielma.
Kokkolan opetuspalvelut on aiemmin tehnyt yhteistyötä australialaisen LEAP-verkoston kanssa: vuosina 2017 ja 2019 kaupungissa vieraili australialaisia rehtoreita, virkamiehiä ja professoreita. Nyt yhteistyö jatkuu opiskelijaryhmän opintomatkan myötä.
Professori Pasi Sahlberg on kansainvälisesti arvostettu suomalainen koulutuksen asiantuntija ja tietokirjailija. Hän on toiminut mm. opettajana, opettajankouluttajana, Maailmanpankin ja Euroopan komission asiantuntijana sekä CIMO:n johtajana ja Opetushallituksen opetusneuvoksena. Sahlberg toimii nykyisin professorina Melbournen yliopistossa. Hänet tunnetaan erityisesti teoksestaan Finnish Lessons sekä useista kansainvälisistä palkinnoista koulutuksen kehittämisessä.
Tilaisuudessa on mahdollisuus haastatella professori Sahlbergia sekä opiskelijoita ja koulun edustajia.
Ilmoittautumiset: viimeistään 16.9. (Hollihaan koulun rehtori: pertti.kuosmanen@edu.kokkola.fi, puh. 044 7809767
Yhteyshenkilöt
Pertti KuosmanenrehtoriHollihaan kouluPuh:044 7809767pertti.kuosmanen@edu.kokkola.fi
Tietoja julkaisijasta
Kokkola. Meillä on laajempi horisontti
Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.
Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.
