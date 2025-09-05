Mediakutsu: Melbournen yliopiston opiskelijat ja professori Pasi Sahlberg Kokkolassa

Vierailun myötä Kokkolaan saapuu 20 kasvatustieteen maisteriopiskelijaa Melbournen yliopistosta sekä professorit Daniela Acquaro ja Pasi Sahlberg. Ryhmä tutustuu viikon aikana Kokkolan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yksiköihin, Kokkolan suomalaiseen lukioon sekä Nuorisokeskus Villa Elbaan. Vierailu on osa opiskelijoiden maisteriopintoja, joihin kuuluu Kokkolaa koskeva tutkielma.

Kokkolan opetuspalvelut on aiemmin tehnyt yhteistyötä australialaisen LEAP-verkoston kanssa: vuosina 2017 ja 2019 kaupungissa vieraili australialaisia rehtoreita, virkamiehiä ja professoreita. Nyt yhteistyö jatkuu opiskelijaryhmän opintomatkan myötä.

Professori Pasi Sahlberg on kansainvälisesti arvostettu suomalainen koulutuksen asiantuntija ja tietokirjailija. Hän on toiminut mm. opettajana, opettajankouluttajana, Maailmanpankin ja Euroopan komission asiantuntijana sekä CIMO:n johtajana ja Opetushallituksen opetusneuvoksena. Sahlberg toimii nykyisin professorina Melbournen yliopistossa. Hänet tunnetaan erityisesti teoksestaan Finnish Lessons sekä useista kansainvälisistä palkinnoista koulutuksen kehittämisessä.

Tilaisuudessa on mahdollisuus haastatella professori Sahlbergia sekä opiskelijoita ja koulun edustajia.

Ilmoittautumiset: viimeistään 16.9. (Hollihaan koulun rehtori: pertti.kuosmanen@edu.kokkola.fi, puh. 044 7809767