Useilla sillankorjauskohteilla syksyn mittaan liikennehaittoja

Keski-Suomessa korjataan tällä hetkellä useita valtion omistamia siltakohteita joko perus- tai ylläpitokorjausurakkana. Töiden mahdollistamiseksi liikennettä joudutaan ohjaamaan kohteen mukaan välillä kokonaan joko kiertotielle tai -reitille.
Kiertotiellä tarkoitetaan sillan viereen rakennettua väliaikaista väylää, jota pitkin liikenne ohittaa siltapaikan. Kiertoreitillä liikenne ohjataan muita yleisiä teitä pitkin siltapaikan ohi. Osalla kohteista riittää se, että sillalla on yksi kaista käytössä koko korjausurakan ajan.
Kiertotiejärjestely on käytössä seuraavilla kohteilla:
- Nuutinjoen silta, Hankasalmi (yhdystie 6411). Kiertotie on käytössä 17.9. – 1.10.2025.
- Kuparin silta, Konnevesi (yhdystie 11767). Kiertotie on käytössä 19. – 29.9.2025.
Kiertoreittijärjestely on käytössä seuraavilla kohteilla:
- Elämäistenjoen silta, Keuruu (valtatie 23). Kiertoreitti ajalla 3. – 22.10.2025 kulkee Kalettomantien (yhdystie 6045) ja kantatien 58 kautta.
- Luonetjoen silta, Jyväskylä (yhdystie 16709). Kiertoreitti ajalla 15.9. – 3.10.2025 ajoneuvoliikenteelle Mt 630 ja Kuikantien kautta. Luonetjoen sillan viereen rakennetaan silta kevyelle liikenteelle koululaisia varten.
- Tarvaalankosken silta, Laukaa (yhdystie 16762 Ränssintie). Kiertoreitti Kuusaan kautta poistuu käytössä 19.9. mennessä, mikäli sääolosuhteet sallivat eristystöiden teon sillalla.
- Palaavansalmen 2 silta, Saarijärvi (yhdystie 16839 Paavontie). Kiertoreitti poistuu käytöstä 26.9.2025 mennessä.
Sillalla käytössä korjauksen aikana yksi kaista:
- Ison Pörrin silta, Äänekoski (kantatie 69). Yksi kaista on käytössä arviolta lokakuun loppuun saakka.
- Myllykosken silta, Uurainen (yhdystie 16777). Liikennehaitta 22.9. – 3.10.2025 välisenä aikana.
Keski-Suomen ELY-keskus haluaa muistuttaa varovaisuudesta siltatyömaiden kohdalla, jotta sillalla työskentelevät saavat tehdä työnsä turvallisesti.
Yhteyshenkilöt
Teemu SaastamoinenProjektipäällikköKeski-Suomen ELY-keskusPuh:+358 295 026 761teemu.saastamoinen@ely-keskus.fi
