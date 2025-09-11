Psykiatrian uuden T-rakennuksen osastot saivat eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen raportissa kehuja ja kehitysehdotuksia
Pirkanmaan hyvinvointialueen aikuispsykiatrian T-rakennukseen tehdyn apulaisoikeusasiamiehen määräämän tarkastuksen raportti on valmistunut. Tarkastuskäynti tehtiin maaliskuussa ennalta ilmoittamatta. Raportissa psykiatrian tilat ja toiminta saavat sekä kehuja että kehitysehdotuksia.
Tarkastuksen tarkoituksena oli tutustua uudessa T-rakennuksessa sijaitsevien psykiatrian osastojen tiloihin. Lisäksi tarkastuksessa kiinnitettiin huomiota osastojen henkilöstövahvuuteen ja potilaskuormitukseen.
Raportin perusteella T-rakennuksen ja siellä sijaitsevien psykiatrian osastojen tilat ovat siistejä, valoisia ja toimivat pääosin hyvin. Osastoilla on pääosin yhden hengen huoneita, joissa on omat wc- ja suihkutilat.
Nykyisessä sijainnissa tunnistettiin sekä hyviä että huonoja puolia. Tays Keskussairaalan muiden toimintojen läheisyys helpottaa potilaiden somaattisten sairauksien hoitoa ja psykiatrian osastojen sijainti muiden erikoisalojen läheisyydessä on myös omiaan poistamaan psykiatriseen hoitoon kohdistuvaa stigmaa. Huonona puolena sijainnissa nähtiin ulkoilumahdollisuuksien rajoittuminen ja Pitkäniemessä toteutuneen kauniin puistomaisen ympäristön puute.
‒ Lähetemäärät psykiatrian osastoille ovat muuton jälkeen kasvaneet noin 20 prosenttia. Psykiatrisen hoidon tarve on vuosien varrella ollut kasvusuuntainen, mutta arvelemme yhdeksi muuton jälkeisen kasvun syyksi sitä, että hoidon piiriin on nyt helpompi hakeutua. Myös omaisten on nyt helpompaa käydä tapaamassa potilaita, kun sairaala sijaitsee parempien kulkuyhteyksien varrella, psykiatrian toimialuejohtaja Hanna-Mari Alanen Pirkanmaan hyvinvointialueelta kertoo.
Myös itsemääräämisoikeutta rajoittavien toimenpiteiden, kuten eristämisen, liikkumisvapauden ja yhteydenpidon rajoittamisen sekä tahdonvastaisen lääkehoidon, havaittiin vähentyneen. Ainakin yhden hengen huoneiden ja väljempien tilojen arveltiin vaikuttaneen rajoittamisen vähentämisessä onnistumiseen. Toisaalta osastorakenteen muuttuminen haastaa vertailua, sillä rajoitustoimenpiteet jakautuvat osastojen välillä eri tavalla kuin ennen.
Millään vierailluista osastoista ei ollut vajausta hoitohenkilöstössä. Hoitohenkilökunnan saatavuus oli saatujen tietojen mukaan selvästi kohentunut vuonna 2023 tehtyyn tarkastukseen verrattuna. Psykiatrian erikoislääkäreiden saatavuudessa on kuitenkin edelleen haasteita.
Hyvinvointialue teki henkilöstölle helmi-maaliskuussa 2025 kyselyn T-rakennukseen muuttamisesta ja siihen liittyvästä toiminnallisesta muutoksesta. Apulaisoikeusasiamiehen raportissa pidettiin arvokkaana, että Pirkanmaan hyvinvointialueella karttuneita kokemuksia suunnittelutyöstä, muutosta ja tilojen toimivuudesta jaetaan myös muille toimijoille, jotta kokemuksia voidaan käyttää hyväksi vastaisuudessakin.
Osa suunnitelmista vaatii vielä jatkokehittämistä
Osa uusiin tiloihin tehdyistä suunnitelmista vaatii raportin mukaan vielä jatkokehittämistä, jotta tilat saadaan toimimaan suunnitelmien mukaisesti. Pieniä parannuksia on jo muuton jälkeen tehtykin.
Joillekin osastoille rakennetut turvamoduulit eivät ole käytännössä toimineet täysin toivotunlaisesti. Turvamoduuli on kokonaisuus, johon sisältyy yhdestä kahteen eristyshuonetta, olohuone, wc ja tupakkahuone. Parhaimmillaan turvamoduulit voivat lyhentää eristämisen kestoa ja rauhoittaa muiden potilaiden hoitoa. Turvamoduulien olohuoneet ovat kuitenkin käytännössä muuttuneet eteisiksi. Apulaisoikeusasiamiehen raportissa suositellaan arvioimaan, olisiko turvamoduuleja vielä mahdollista jollain tavalla saada toimivammiksi. Myös päihdepsykiatrian osaston seulanäytteiden antamisen wc-tilaratkaisuja suositellaan arvioitavan vielä uudelleen.
Psykiatrian osastoilla on raportin mukaan myös jatkossa paremmin varmistettava, että henkilöstö tuntee toimintaan liittyvät ohjeet ja löytää helposti niiden ajantasaiset versiot. Tarkastuskäynnillä havaittiin, että osastojen välisissä menettelytavoissa oli joiltain osin eroja.
Pirkanmaan hyvinvointialueella kehitetään mielenterveys- ja päihdepalvelujen hoidon porrastusta sairaala- ja avopalvelujen yhteistyönä. Vuoden kuluessa on muun muassa täsmennetty hoidon porrastusta sekä pyritty tehostamaan yhteistyötä asumispalveluiden kanssa potilaiden hoitoketjun sujuvoittamiseksi.
‒ Vastaamme eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle marraskuiseen määräpäivään mennessä, millaisiin toimenpiteisiin raportti on mahdollisesti antanut aihetta, Alanen kertoo.
Koko raportin pääset lukemaan eduskunnan oikeusasiamiehen verkkosivustolta: Tarkastus: Pirkanmaan hyvinvointialueen psykiatrian osastot 25.3.2025
Yhteyshenkilöt
Alanen Hanna-MariToimialuejohtaja, psykiatriaPuh:050 367 5290hanna-mari.alanen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialueen Palvelut tutuiksi -teemalähetys keskiviikkona 17.9. klo 16 - aiheena omais- ja perhehoito11.9.2025 10:25:10 EEST | Tiedote
Mitä omais- ja perhehoitajat tekevät? Kuka voi ryhtyä perhehoitajaksi? Entä sopimukselliseksi omaishoitajaksi? Minkälaista tukea omais- ja perhehoitajat voivat saada? Tule kuulolle syyskuun Palvelut tutuiksi -teemalähetykseen!
OmaPirhan terveyspalvelujen ajanvaraus uudistuu – käyttökatko 11.9. alkaen10.9.2025 17:34:19 EEST | Tiedote
Käyttökatko kestää noin kaksi viikkoa. Se koskee lastenneuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, sairaanhoitajan, diabeteshoitajan, ehkäisyneuvolan, työttömien terveystarkastusten ja seksitautien poliklinikan digitaalista aikojen varaamista ja perumista.
Aluevaltuuston kokous 15.9. – katso suoraa lähetystä verkossa10.9.2025 13:59:35 EEST | Tiedote
Aluevaltuusto käsittelee muun muassa osavuosikatsausta, vammaispoliittista ohjelmaa ja arviointikertomukseen laadittua vastausta kokouksessaan 15.9.2025 klo 17 alkaen. Kokous järjestetään etäyhteydellä, ja sitä voi seurata verkossa hyvinvointialueen Youtube-kanavalla.
Hatanpään sairaalaan avattiin Pirkanmaan kolmas kampuskuntoutusyksikkö9.9.2025 14:49:23 EEST | Tiedote
Uudistuneen V3-osaston avajaisia vietetään 4. syyskuuta. Kampuskuntoutusyksikkö on yleislääketieteen kuntoutusosasto, jossa hoidetaan jatkokuntoutusta vaativia neurologisia ja ortopedisiä potilaita.
Päivystykseen vai ei – tutkimus Taysissa etsii tekoälystä työkalua lasten hoidon tarpeen arviointiin9.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Milloin lapsen kanssa pitäisi lähteä päivystykseen ja milloin kotihoito riittää? Taysin lasten päivystyksessä on alkanut tutkimus, joka etsii tekoälystä apua kysymykseen, joka tuottaa päänvaivaa niin lasten vanhemmille kuin ammattilaisillekin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme