Business Finland lopettaa suositun tuen. Viimeinen tilaisuutesi hyödyntää Market Explorer

Business Finlandin Market Explorer -tuki on ollut monelle yritykselle arvokas väline kansainvälistymisen ensiaskelissa. Nyt hallitus on kuitenkin päättänyt lopettaa tuen osana de minimis -tukien karsimista. Jos yrityksesi on suunnittelemassa kansainvälistymistä, hakemus kannattaa valmistella heti. Arctic Crossing Consulting Oy auttaa mielellään hakemuksen laatimisessa ja varmistamme, että saat vielä hyödynnettyä tämän mahdollisuuden ennen kuin ikkuna sulkeutuu.