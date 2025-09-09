Business Finland lopettaa suositun tuen. Viimeinen tilaisuutesi hyödyntää Market Explorer
Business Finlandin Market Explorer -tuki on ollut monelle yritykselle arvokas väline kansainvälistymisen ensiaskelissa. Nyt hallitus on kuitenkin päättänyt lopettaa tuen osana de minimis -tukien karsimista. Jos yrityksesi on suunnittelemassa kansainvälistymistä, hakemus kannattaa valmistella heti. Arctic Crossing Consulting Oy auttaa mielellään hakemuksen laatimisessa ja varmistamme, että saat vielä hyödynnettyä tämän mahdollisuuden ennen kuin ikkuna sulkeutuu.
Jos yrityksesi on suunnittelemassa kansainvälistymistä, nyt kannattaa toimia heti. BusinessFinlandin Market Explorer -tuki, joka on auttanut satoja suomalaisyrityksiä kartoittamaan uusia markkinoita ja tekemään ensiaskelia ulkomaille, on päätetty lopettaa.
Hallitus on linjannut, että de minimis -tukia karsitaan, ja tämän seurauksena Market Explorer poistuu kokonaan käytöstä.
👉 Viimeinen hakupäivä on 3.10.2025.
Mikä Market Explorer on ollut?
Market Explorer on tarjonnut yrityksille mahdollisuuden saada rahoitusta esimerkiksi:
-
uusien markkinoiden selvittämiseen
-
potentiaalisten asiakkaiden ja kumppaneiden löytämiseen
-
liiketoimintamallin testaamiseen kansainvälisillä markkinoilla
Monelle pk-yritykselle tämä tuki on ollut tärkeä ponnahduslauta, jolla on voitu pienentää kansainvälistymisen riskiä ja tehdä harkittuja päätöksiä uusista markkina-avauksista.
Mitä muutos tarkoittaa yrityksille?
Tuen poistuminen kaventaa pk-yritysten rahoitusvaihtoehtoja, erityisesti niille, jotka ovat vasta aloittamassa kansainvälistymistä. Koska Market Explorer kuului de minimis -tuen piiriin, sen avulla pystyttiin suhteellisen matalalla kynnyksellä kokeilemaan ja hakemaan uutta kasvua.
Nyt tämä mahdollisuus on loppumassa – ja aikaikkuna on todella lyhyt.
Toimi heti – hakemus sisään ennen 3.10.!
Jos yrityksesi harkitsee kansainvälistymistä lähiaikoina, on tärkeää hyödyntää tämä viimeinen tilaisuus. Hakemuksen voi vielä jättää, mutta aikaa valmistella sitä on vain rajallisesti.
ACC auttaa mielellään hakemuksen valmistelussa ja varmistaa, että prosessi sujuu mahdollisimman mutkattomasti.
📩 Ole pikaisesti yhteydessä – nyt on viimeinen hetki toimia ennen kuin ovi sulkeutuu.
Arctic Crossing Consulting auttaa hakemuksen tekemisessä.
Arctic Crossing Consulting Oy keskittyy suomalaisten yritysten valmentamiseen ja ovien avaamiseen Ruotsissa ja Norjassa yli 20 vuoden käytännön kokemuksella. Rakennettujen yritysverkostojen avulla olemme auttaneet kymmeniä yrityksiä solmimaan satojen miljoonien eurojen arvoisia sopimuksia, kertoo toimitusjohtaja Aimo Savukoski.
Olemme niin sanottu täyden palvelun talo – valmennuksesta aina yrityksen perustamiseen Ruotsissa tai Norjassa.
Yhteyshenkilöt
Aimo SavukoskiArctic Crossing Consulting OyPuh:+358 50 387 8638asavukoski@arcticcrossing.com
