Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

11.9.2025 13:49:13 EEST

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote11.9.2025 14:54:47 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 11.9.2025 RAKENNUSPALO, SUURI, RAJALANTIE, SAARIJÄRVI Saarijärven Rajalan alueella sijaitsevassa eristevillatehtaassa syttyi torstai-iltapäivänä tulipalo. Paikalle on hälytetty 16 yksikköä ja sammutustyö kohteessa on aloitettu. Esitietojen mukaan neljä työntekijää on altistunut savulle. Jatkotiedote klo 14:55 Kohteessa tilanne saatu hallintaan ja jälkisammutus kohteessa on käynnissä. Syttynyt palo saatiin henkilökunnan alkusammutuksen ansiosta rajattua tehokkaasti syttymiskohtaan. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi kohteen jälkiraivaus ja viereisten tilojen varmistaminen. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Ensihoito tarkasti savulle altistuneet ja jatkohoidolle ei ollut tarvetta. Jälkisammutuksen arvioidaan kestävän vielä kello 17:00 asti. Lisätietoja myös tehtaan johtajalta: Markus Rautiainen, 0400 934 678 Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

