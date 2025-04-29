Lundia Oy

Lundian uuden ajan myymälässä ensimmäinen taidenäyttely – Kreetta Järvenpään Atlas Road 8

11.9.2025 14:17:20 EEST | Lundia Oy | Tiedote

Jaa

Keväällä avattu Lundian uuden ajan myymälä Fredrikinkadulla Helsingissä tarjoaa asiakkailleen muutakin kuin ajattomia ja muunneltavia kalusteita. Nyt myymälässä järjestetään ensimmäinen taidenäyttely, kun valokuvataiteilija Kreetta Järvenpään uusi teossarja Atlas Road 8 täyttää tilan.

Atlas Road 8_Kreetta Järvenpää

”Uusi myymälä on suunniteltu kokemuksia varten. Haluamme, että käynti Lundialla on enemmän kuin asiointia – se voi olla pieni hengähdyshetki arjessa, jossa yhdistyvät kalusteidemme ajaton muotoilu ja nyt myös taide”, kertoo Lundian toimitusjohtaja Karri Koskelo.


Atlas Road 8 on valokuvataiteilija Kreetta Järvenpään uusi teossarja, joka syntyi poikkeuksellisista olosuhteista. Lundian Showroomilla nähtävät teokset syntyivät välitilassa, jossa myydyn kodin jälkeen vuokrakodin liian kirkas makuuhuone johti taiteilijan unettomuuteen. Järvenpää maalasi rullaverhoon mustia ruutuja ja huomasi muuttaneensa yksityisimmän tilansa valokuvastudioksi. Näyttelyssä makuuhuoneesta kasvaa taiteen näyttämö.

Valon ja varjon välissä syntyi sarja kukkavalokuvia, “iltasatuja”, jotka kumpusivat epävarmuudesta, väsymyksestä ja uuden kodin etsimisen aiheuttamasta turvattomuudesta. Teoksissa yhdistyy kukkien meditatiivinen voima, 1600-luvun maalausperinteestä ammentava visuaalisuus ja surrealistinen tunnelma. Atlas Road 8 on kertomus valosta, epävarmuudesta ja selviytymisestä – sekä siitä, kuinka yksityisestä voi tulla universaalia.

Kreetta Järvenpää on helsinkiläinen valokuvataiteilija, joka on erikoistunut kukkien kuvaamiseen. Hän luo maalauksellisia kukkafantasioita, joissa yhdistyvät 1600-luvun maalausperinne ja nykykulttuurin visuaaliset elementit. Järvenpään teoksille on ominaista meditatiivinen työskentely, vahva värien käyttö ja surrealistinen tunnelma, joka liikkuu valokuvan ja maalauksen rajapinnalla. Hänen teoksiaan on ollut esillä lukuisissa museoissa ja gallerioissa Suomessa ja ulkomailla.

Näyttely järjestetään yhteistyössä Finnish Art Agencyn kanssa. "Finnish Art Agency tuo taidetta paikkoihin, jotka poikkeavat perinteisistä galleriatiloista. Lundian myymälässä Kreetta Järvenpään teokset näyttävät miten taide asettuu suomalaisten ikonisten kalusteiden pariksi. Taide herättää henkiin tiloja ja luo niille uusia merkityksiä. On mahtavaa tehdä yhteistyötä Lundian kanssa. Kalusteet ovat osa suomalaista dna:ta, niiden parina valokuvateokset toimivat upeasti. ", Laura Köönikkä, Finnish Art Agency.

Lundia haluaa showroominsa olevan enemmän kuin vain myymälä – se on tila kohtaamisille, inspiraatiolle ja uusille elämyksille. Uudenajan myymälässä on tarkoitus jatkossakin nähdä vaihtuvia näyttelyitä ja tapahtumia.

Näyttely on esillä Lundian myymälässä Fredrikinkatu 38:ssa 31.10.2025 asti, ja siihen voi tutustua myymälän aukioloaikoina.

Avainsanat

taidenäyttelylundiakreetta järvenpääkivijalkamyymälä

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa
Atlas Road 8_Kreetta Järvenpää_2024.jpg
Lataa
Lataa

Lundia Oy

Lundia on suomalainen perheyritys, joka uskoo aitoihin asioihin. Kuten aitoon puuhun, aitoihin ihmisiin ja elämää aidosti parantavaan muotoiluun. Tuotteemme on suunniteltu ja tehty palvelemaan ihmistä läpi elämän, tilasta ja elämäntilanteesta toiseen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lundia Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye