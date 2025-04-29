Lundian uuden ajan myymälässä ensimmäinen taidenäyttely – Kreetta Järvenpään Atlas Road 8

”Uusi myymälä on suunniteltu kokemuksia varten. Haluamme, että käynti Lundialla on enemmän kuin asiointia – se voi olla pieni hengähdyshetki arjessa, jossa yhdistyvät kalusteidemme ajaton muotoilu ja nyt myös taide”, kertoo Lundian toimitusjohtaja Karri Koskelo.



Atlas Road 8 on valokuvataiteilija Kreetta Järvenpään uusi teossarja, joka syntyi poikkeuksellisista olosuhteista. Lundian Showroomilla nähtävät teokset syntyivät välitilassa, jossa myydyn kodin jälkeen vuokrakodin liian kirkas makuuhuone johti taiteilijan unettomuuteen. Järvenpää maalasi rullaverhoon mustia ruutuja ja huomasi muuttaneensa yksityisimmän tilansa valokuvastudioksi. Näyttelyssä makuuhuoneesta kasvaa taiteen näyttämö.

Valon ja varjon välissä syntyi sarja kukkavalokuvia, “iltasatuja”, jotka kumpusivat epävarmuudesta, väsymyksestä ja uuden kodin etsimisen aiheuttamasta turvattomuudesta. Teoksissa yhdistyy kukkien meditatiivinen voima, 1600-luvun maalausperinteestä ammentava visuaalisuus ja surrealistinen tunnelma. Atlas Road 8 on kertomus valosta, epävarmuudesta ja selviytymisestä – sekä siitä, kuinka yksityisestä voi tulla universaalia.

Kreetta Järvenpää on helsinkiläinen valokuvataiteilija, joka on erikoistunut kukkien kuvaamiseen. Hän luo maalauksellisia kukkafantasioita, joissa yhdistyvät 1600-luvun maalausperinne ja nykykulttuurin visuaaliset elementit. Järvenpään teoksille on ominaista meditatiivinen työskentely, vahva värien käyttö ja surrealistinen tunnelma, joka liikkuu valokuvan ja maalauksen rajapinnalla. Hänen teoksiaan on ollut esillä lukuisissa museoissa ja gallerioissa Suomessa ja ulkomailla.

Näyttely järjestetään yhteistyössä Finnish Art Agencyn kanssa. "Finnish Art Agency tuo taidetta paikkoihin, jotka poikkeavat perinteisistä galleriatiloista. Lundian myymälässä Kreetta Järvenpään teokset näyttävät miten taide asettuu suomalaisten ikonisten kalusteiden pariksi. Taide herättää henkiin tiloja ja luo niille uusia merkityksiä. On mahtavaa tehdä yhteistyötä Lundian kanssa. Kalusteet ovat osa suomalaista dna:ta, niiden parina valokuvateokset toimivat upeasti. ", Laura Köönikkä, Finnish Art Agency.

Lundia haluaa showroominsa olevan enemmän kuin vain myymälä – se on tila kohtaamisille, inspiraatiolle ja uusille elämyksille. Uudenajan myymälässä on tarkoitus jatkossakin nähdä vaihtuvia näyttelyitä ja tapahtumia.

Näyttely on esillä Lundian myymälässä Fredrikinkatu 38:ssa 31.10.2025 asti, ja siihen voi tutustua myymälän aukioloaikoina.