Maria Kesti nimitetty Ahjon Head of Operations -rooliin
Maria Kesti on nimitetty Ahjo Communicationsin Head of Operations -tehtävään 10.9.2025 alkaen. Uudessa roolissaan Kesti on vastuussa päivittäisen toiminnan ohjauksesta. Hän keskittyy työssään erityisesti Ahjon kasvustrategian toteuttamiseen, työyhteisön toimivuuteen ja myynnin kehitykseen. Lisäksi hän vastaa toimintakulttuurin ja henkilöstöprosessien pitkäjänteisestä kehittämisestä.
Nimitys on osa Ahjon pitkän tähtäimen strategista organisoitumista, jonka tavoitteena on mahdollistaa kestävä kasvu ja esimerkillinen työyhteisö. Maria Kesti on työskennellyt Ahjolla aiemmin terveysviestinnän konsulttina sekä Health Communications Leadina. Hän jatkaa terveysviestinnän strategian kokonaisuuden kehittämistä.
Kestin työskentelyssä yhdistyvät strateginen ajattelu, ihmislähtöinen johtaminen ja käytännönläheinen kehittämisote. Ne ovat elementtejä, joita uudessa roolissa tarvitaan. Siinä korostuvat työntekijöiden voimaannuttamisen ja osaamisen edistäminen.
"Ahjo tunnetaan kovan tason konsultointiosaamisesta ja kokemuksesta. Meidän strategiset tavoitteemme ovat esimerkillinen työyhteisö, strateginen tapa toimia, partneruus ja kasvu. Sisältä vahva organisaatio näkyy ja kuuluu ulos. Maria on rakentanut luottamusta ja rakenteita määrätietoisesti ja on selvästi henkilö, joka kuuntelee, innostaa ja saa asioita tapahtumaan. Head of Operations -rooli antaa Marian työlle uudenlaisen kehyksen, josta hyötyvät Ahjon henkilökunta, asiakkaat ja sidosryhmät", sanoo Ahjon toimitusjohtaja Sari-Liia Tonttila.
Ahjo Communications
Ahjo on strateginen 360-viestintätoimisto, jossa on paloa. Olemme erikoistuneet terveys-, energia- ja julkisen alan yritys- ja kuluttajaviestintään sekä konsultointiin. Ahjo on osa WeberShandwickin kansainvälistä verkostoa. Meidät tunnetaan erityisesti kriisi- ja strategisesta viestinnästä sekä valmennuksista. Autamme asiakkaitamme hyödyntämään tekoälyä viisaasti viestinnässä.
Sytymme vastuullisesta liiketoiminnasta. Haluamme auttaa nostamaan arvot ja merkityksellisyyden keskiöön kasvun eväiksi. Missiomme on tehdä asiakkaistamme ajatusjohtajia.
”Viestinnällä voi muuttaa maailmaa”
#vastuullisuus
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maria KestiHead of OperationsAhjo CommunicationsPuh:050 443 7655maria.kesti@ahjocomms.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Ahjo Communications Oy
Terve!Areenan paneelikeskustelu SuomiAreenassa 26.6.2025 klo 15.00: Nuoret uupuvat uransa alkumetreillä — mitä tehdä rikkinäiselle työelämälle?6.6.2025 10:00:00 EEST | Kutsu
Yhä useampi nuori uupuu heti työuransa alussa. Miksi emme tunnista ongelmaa ajoissa — ja mitä rakenteita pitäisi korjata, jotta työelämä olisi kestävää myös nuorille? Tule kuulemaan asiantuntijoiden ja päättäjien näkemyksiä nuorten työuupumuksesta, sen syistä ja ratkaisuista torstaina 26.6. klo 15.00–15.45 SuomiAreenan Puuvillan lavalle (Siltapuistonkatu 10–12, Pori). Tilaisuutta voi seurata myös suorana MTV Katsomossa.
Terve!Areenan paneelikeskustelu SuomiAreenassa 26.6.2025 klo 11.00: Vaihdevuodet, työkyky ja hallitusohjelma — mitä uutta naisten työkyvyn tueksi?4.6.2025 10:00:00 EEST | Kutsu
Miten vaihdevuodet vaikuttavat työkykyyn? Mitä hallitusohjelma lupaa työikäisten naisten tueksi? Tervetuloa seuraamaan asiantuntijoiden ja päättäjien keskustelua torstaina 26.6. klo 11.00–11.45 SuomiAreenan Puuvillan lavalle (Siltapuistonkatu 10–12, Pori). Tilaisuutta voi seurata myös suorana MTV Katsomossa.
Terve!Areenan paneelikeskustelu SuomiAreenassa 26.6.2025 klo 10.00: Nyt murretaan myyttejä naisten ylipainosta — hormonaalinen terveys ja elämänvaiheet yli 40-vuotiailla naisilla2.6.2025 10:00:00 EEST | Kutsu
Ylipainon taustalla on muutakin kuin itsekurin puute. Tule kuulemaan asiantuntijoiden keskustelua naisten hormonaalisesta terveydestä, ylipainon syistä ja siihen liittyvistä väärinkäsityksistä torstaina 26.6. klo 10.00–10.45 SuomiAreenan Vaakunan lavalle (Gallen-Kallelankatu 7, Pori). Tilaisuutta voi seurata myös suorana MTV Katsomossa.
Ajattele uudestaan! – Terve!Areenalla törmäytetään ideoita ja ratkaistaan Suomen terveydenhuollon haasteita21.6.2023 09:00:00 EEST | Tiedote
Suomen terveydenhuolto on uuden edessä. Kohtaamamme haasteet ovat tällä hetkellä niin suuria ja yhteiskunnallisesti merkittäviä, että koko terveydenhuolto on ajateltava uudestaan. Terve!Areena on uusi kansainvälinen hyvinvointipolitiikan areena, jossa syntyy uutta ajattelua ja uusia kohtaamisia. Ahjo Communications järjestää tapahtuman tänä kesänä ensimmäistä kertaa osana Porissa järjestettävää SuomiAreenaa. Terve!Areena – ratkaisuja tämän ajan polttavimpiin terveydenhuollon kysymyksiin Terve!Areena osana Nordic Health Talks -tapahtumia Pohjoismaissa on uusi kansainvälinen hyvinvointipolitiikan areena, joka kokoaa yhteen terveysalan toimijat, yritykset, lääkärit, järjestöt ja päätöksentekijät etsimään ratkaisuja ja ideoita Suomen terveydenhuollon haasteisiin. Tämän vuoden Terve!Areena koostuu kahdesta 45 minuutin kestoisesta ajankohtaisesta paneelikeskustelusta. Terve!Areenan järjestää strateginen viestintätoimisto Ahjo Communications, jolla on kymmenien vuosien kokemus vaikuttavasta v
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme