Maria Kesti nimitetty Ahjon Head of Operations -rooliin

Nimitys on osa Ahjon pitkän tähtäimen strategista organisoitumista, jonka tavoitteena on mahdollistaa kestävä kasvu ja esimerkillinen työyhteisö. Maria Kesti on työskennellyt Ahjolla aiemmin terveysviestinnän konsulttina sekä Health Communications Leadina. Hän jatkaa terveysviestinnän strategian kokonaisuuden kehittämistä.

Kestin työskentelyssä yhdistyvät strateginen ajattelu, ihmislähtöinen johtaminen ja käytännönläheinen kehittämisote. Ne ovat elementtejä, joita uudessa roolissa tarvitaan. Siinä korostuvat työntekijöiden voimaannuttamisen ja osaamisen edistäminen.

"Ahjo tunnetaan kovan tason konsultointiosaamisesta ja kokemuksesta. Meidän strategiset tavoitteemme ovat esimerkillinen työyhteisö, strateginen tapa toimia, partneruus ja kasvu. Sisältä vahva organisaatio näkyy ja kuuluu ulos. Maria on rakentanut luottamusta ja rakenteita määrätietoisesti ja on selvästi henkilö, joka kuuntelee, innostaa ja saa asioita tapahtumaan. ​Head of Operations -rooli antaa Marian työlle uudenlaisen kehyksen, josta hyötyvät Ahjon henkilökunta, asiakkaat ja sidosryhmät", sanoo Ahjon toimitusjohtaja Sari-Liia Tonttila.

Ahjo Communications

Ahjo on strateginen 360-viestintätoimisto, jossa on paloa. Olemme erikoistuneet terveys-, energia- ja julkisen alan yritys- ja kuluttajaviestintään sekä konsultointiin. Ahjo on osa WeberShandwickin kansainvälistä verkostoa. Meidät tunnetaan erityisesti kriisi- ja strategisesta viestinnästä sekä valmennuksista. Autamme asiakkaitamme hyödyntämään tekoälyä viisaasti viestinnässä.



Sytymme vastuullisesta liiketoiminnasta. Haluamme auttaa nostamaan arvot ja merkityksellisyyden keskiöön kasvun eväiksi. Missiomme on tehdä asiakkaistamme ajatusjohtajia.



”Viestinnällä voi muuttaa maailmaa”

