Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sd-edustajat: Oulaskankaan yöpäivystys on turvattava, hyvinvointialueiden on saatava itse päättää päivystyksistään

SDP:n valiokuntaryhmän mukaan Oulaskankaan yöpäivystyksen lakkauttaminen voitaisiin perua antamalla terveydenhuoltolakiin hyvinvointialueille oikeus päättää itse omista päivystysjärjestelyistään.

– Alueilla tiedetään parhaiten, miten päivystyspalvelut tulee järjestää. On kestämätöntä, että hallitus yrittää ohjata jopa yksittäisten päivystäjävirkojen tarkkuudella, mutta samaan aikaan se leikkaa rahoitusta kaikilta alueilta. Tämä on kestämätöntä ja lyhytnäköistä politiikkaa, sanoo eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja kansanedustaja Kim Berg.

– Päivystysten lopettaminen johtaa toiminnallisesti huonoihin ratkaisuihin. Hyvinvointialueilla, kuten Pohteella, on olemassa jo sovittu toimiva työnjako sairaaloiden välillä. Yöpäivystyksen lopettaminen rikkoo tämän tasapainon ja heikentää palveluita koko alueella. On myös tärkeää huomata, että Oulaskankaan sairaalalla on merkittävä koulutuksellinen rooli alueen sote-alan ammattilaisten kouluttamisessa. Yöpäivystyksen lopettaminen vaikeuttaa oppilaitosten toimintaa ja heikentää tulevaisuuden työvoiman saatavuutta, toteaa kansanedustaja Aki Lindén.

Pitkien välimatkojen alueilla vaikutukset ovat erityisen vakavia. Oulaskankaan sairaalan vastuulla on noin 125 000 asukasta yli 100 kilometrin säteellä. Jos yöpäivystys lakkaa, matka Ouluun venyy monilla jopa 200 kilometriin.

– Kun hätätilanteessa matkaa lähimpään päivystykseen kertyy jopa kaksi tuntia, potilasturvallisuus vaarantuu. Kyse ei ole vain numeroista, vaan ihmisten elämästä. Sairaalakuljetusten lisääntyminen kuormittaa myös ensihoitoa ja ruuhkauttaa Oulun yhteispäivystystä, jota ei ole mitoitettu näin suurelle väestöpohjalle, sanoo kansanedustaja Ville Merinen.

– Ensihoidon näkökulmasta tilanne on erityisen vakava. Kun kuljetusmatkat pitenevät, tehtävät kestävät pidempään ja vasteajat pitenevät. Tämä tarkoittaa, että ambulansseja on vähemmän käytettävissä uusiin hätätilanteisiin. Jokainen minuutti voi olla ratkaiseva esimerkiksi sydänkohtauksessa tai aivohalvauksessa, huomauttaa kansanedustaja Suna Kymäläinen.

SDP:n valiokuntaryhmän edustajat korostavat, että kattava sairaalaverkko on keskeinen turvallisuustekijä, alueellisen tasa-arvon takaaja ja elinvoiman turvaaja. Oulaskankaan yöpäivystyksen lopettaminen ei tuo merkittäviä säästöjä, mutta sen vaikutukset alueen asukkaiden turvallisuuteen ja hyvinvointiin ovat huomattavat.

– Suomalaisille tärkeää on, että lähialueilla on turvattuna laadukkaat sote-palvelut. Monille tämä on kohtalon kysymys, ja siksi SDP ei hyväksynyt hallituksen tekemiä sairaalaverkon leikkauksia. Oulaskankaan yöpäivystys on säilytettävä, kyse on suomalaisten yhdenvertaisuudesta, kiteyttää kansanedustaja valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru.