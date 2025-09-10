EU:n sisämarkkinoiden vahvistaminen
Parlamentti hyväksyi mietinnön, jossa se linjaa ehdotuksia sisämarkkinoiden vahvistamiseksi. Näin voitaisiin parantaa EU:n globaalia kilpailukykyä.
- Uudistuksia tarvitaan sisämarkkinoiden sujuvoittamiseksi
- Yksinkertaistamistoimien ei pitäisi vaarantaa ilmasto- ja kuluttajansuojatavoitteita
- Digitalisaatio ja tekoäly voivat tuoda kasvua ja tehostaa hallintoa
Torstaina Euroopan parlamentti hyväksyi äänin 459-65 (90 tyhjää) oma-aloitemietinnön, joka käsittelee EU:n sisämarkkinasääntöjen vahvistamista. Tekstin mukaan EU on jäämässä jälkeen globaalissa kilpailussa hajanaisen sääntelyn, heikon käytännön soveltamisen sekä tarpeettoman hallinnollisen taakan vuoksi. Nämä ongelmat estävät investointeja sekä innovaatioiden ja työpaikkojen syntymistä. Mietinnön mukaan sääntöjä tulisi selkeyttää ja niiden noudattamista valvoa paremmin, jotta sisämarkkinoita voidaan syventää, taloudellista vaurautta lisätä ja uusia työpaikkoja luoda.
Sääntely- ja hallintotaakkaa kevennettävä
Mepit pyytävät komissiota tekemään esityksiä yksinkertaistamistoimista, kun se on tarpeellista ja niiden tarve on perusteltu vaikutustenarvioinneilla. Esitysten tulee olla johdonmukaisia ja edistää lainsäädännön ennustettavuutta yritysten kannalta, eikä niillä pitäisi heikentää sovittuja toimintapoliittisia tavoitteita, todetaan mietinnössä. Yksinkertaistamisen ohella on ylläpidettävä EU:n keskeisiä tavoitteita ja varmistettava, ettei sosiaali- ja ympäristönormeista, digitaalisista oikeuksista tai kuluttajansuojasta tingitä.
Sääntöjen noudattamista tulee valvoa paremmin
Mietinnön mukaan EU:ssa tulee välttää sääntöjen hajanaista toimeenpanoa ja valvoa, että sääntöjä noudatetaan. Samalla tulee puuttua ylisäätelyyn, jota jäsenvaltiot lisäävät tuodessaan EU-lainsäädäntöä kansalliseen lainsäädäntöön. Mepit toivovat vahvempaa yhteistyötä kansallisten ja EU:n sääntelyviranomaisten välillä ja komissiolta aktiivisempaa valvontaa (sekä rikkomusmenettelyjen aloittamista tarvittaessa). Pirstaleinen sääntely heikentää yritysten tasapuolisia toimintaedellytyksiä, minkä vuoksi siihen on puututtava, toteaa parlamentti.
Tarvitaan laadukkaita vaikutustenarviointeja
Uuden lainsäädännön tulee aina olla oikeasuhtaista eikä lisätä yrityksille tarpeettomia rasitteita, todetaan mietinnössä. Lakeihin on syytä sisällyttää tarkistuslausekkeita, jotta niiden vaikutukset EU:n kilpailukykyyn, digitaalisiin valmiuksiin ja innovaatiokykyyn arvioidaan ja muutoksia voidaan tehdä tarvittaessa. Parlamentti kehottaa komissiota laatimaan kaikista lainsäädäntöehdotuksista korkealaatuiset vaikutustenarvioinnit. Niiden tulee myös sisältää kilpailukykytarkastus, jossa arvioidaan pk-yrityksiin, startup-yrityksiin ja midcap-yrityksiin sekä nopeasti kasvaviin uusiin teknologioihin kohdistuva vaikutus, todetaan tekstissä.
Digitalisaation ja tekoälyn tuomat mahdollisuudet
Mietinnön mukaan digitalisaatio ja tekoäly ovat keskeisiä työkaluja, joilla voidaan parantaa kilpailukykyä, vähentää hallinnollista taakkaa sekä automatisoida ja yksinkertaistaa hallinnon prosesseja.
Kommentti
Täysistuntokeskustelussa esittelijä Anna-Maja Henriksson (Renew, Suomi) sanoi: ”Tässä mietinnössä on kyse kilpailukyvyn ja sisämarkkinoiden vahvistamisesta. Meidän on myös tuettava eurooppalaisia yrityksiä, erityisesti pk-yrityksiä, jotta ne pärjäävät globaalissa kilpailussa Lettan ja Draghin raporttien mukaisesti. Yrityksiltä saatu viesti on ollut selvä: hallinnollista taakkaa on kevennettävä. Siksi meidän tulee yksinkertaistaa ja parantaa sääntelyä, mutta samalla pitää kiinni ilmastotavoitteista ja vahvasta kuluttajansuojasta sekä kunnioittaa sosiaalisia oikeuksia jäsenmaissa.”
