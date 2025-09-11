SDP:n Pia Hiltunen: Oulaskankaan yöpäivystyksen lakkautus on vakava virhe
Oulaskankaan sairaalan yöpäivystyksen lakkauttaminen vaarantaa potilasturvallisuuden, pidentää matkoja hoitoon ja heikentää Pohteen alueen asukkaiden yhdenvertaisuutta. Päivystyksen säilyttämistä puoltaa väestöpohjan suuruus, pitkät välimatkat sekä sairaalan merkittävä rooli alueen koulutuksessa ja ensihoidon toimivuudessa.
SDP:n kansanedustaja Pia Hiltunen pitää kansalaisaloitetta Oulaskankaan ympärivuorokautisen päivystyksen turvaamiseksi erittäin perusteltuna. Hänen mukaansa Oulaskankaan päivystyksen lakkauttaminen loisi kestämättömän tilanteen koko alueen terveyspalveluihin.
– Oulaskankaan sairaalan vastuulla on noin 125 000 asukasta. Jos yöpäivystys suljetaan, lähimpään päivystykseen voi olla matkaa jopa 200 kilometriä. Tämä tarkoittaa, että monen kohdalla hoito viivästyy, ja se on suora riski potilasturvallisuudelle, Hiltunen toteaa.
Hiltusen mukaan alueella on vahvat perusteet yöpäivystyksen säilyttämiselle. Pitkät etäisyydet, suuret väestömäärät sekä vaikeat sää- ja tieolosuhteet tekevät ympärivuorokautisesta palvelusta välttämättömän. Lisäksi Oulaskankaan päivystyksellä on merkittävä koulutuksellinen rooli koko hyvinvointialueen terveydenhuollossa.
– On tilanteita, joissa ihminen ei voi odottaa aamuun. Äkilliset infektiot, kipukohtaukset, allergiset reaktiot tai haavat, jotka vaativat ompelua, on hoidettava heti. Ne eivät katso vuorokauden aikaa. Digipalvelut tai etälääkäritkään eivät poista tätä tarvetta, Hiltunen sanoo.
Oulaskankaan päivystyksessä hoidetaan vuorokaudessa kymmeniä potilaita myös yöaikaan. Todellinen työmäärä on tilastoja suurempi, sillä suuri osa potilaista kirjautuu sisään ennen klo 22, mutta heidän hoitonsa jatkuu yön aikana.
– Tilastoista ei näy, kuinka paljon työtä päivystys tekee yön aikana. Kyse ei ole vain numeroista, vaan ihmisten terveydestä ja turvallisuudesta, Hiltunen painottaa.
Hiltunen nostaa esiin myös ensihoidon näkökulman. Kun kuljetusmatkat pidentyvät, ambulanssit sitoutuvat pidemmäksi aikaa yhteen tehtävään ja ovat poissa muista hälytyksistä. Tämä kasvattaa riskiä, ettei apua ole saatavilla ajoissa hätätilanteissa.
– Ensihoidon vasteaika on kriittinen tekijä. Jos yksiköt joutuvat kuljettamaan potilaita kymmeniä tai satoja kilometrejä, syntyy väistämättä katvealueita, joissa apua ei ole saatavilla riittävän nopeasti, Hiltunen varoittaa.
Hänen mukaansa päätöstä ei voi perustella taloudellisilla säästöillä. Oulaskankaan yöpäivystyksen lakkauttaminen ei tuo merkittäviä kustannushyötyjä, mutta sen seuraukset näkyvät potilaiden hoidossa, Oulun yliopistollisen sairaalan ruuhkautumisessa ja ensihoidon kuormittumisessa.
– Oulaskankaan yöpäivystyksen lakkautus on virhe, joka maksaa inhimillisessä kärsimyksessä ja potilasturvallisuuden heikentymisenä moninkertaisesti sen, mitä sillä mahdollisesti säästettäisiin, Hiltunen linjaa.
Pia Hiltunen painottaa, että kyse on koko alueen väestön oikeudesta saada laadukkaita ja yhdenvertaisia palveluja.
– On täysin kohtuutonta, että yli 100 000 ihmisen väestöpohjalta viedään yöpäivystys. Tämä ei ole oikeudenmukaista eikä kestä kriittistä tarkastelua. Siksi tuen vahvasti kansalaisaloitetta ja Oulaskankaan päivystyksen säilyttämistä, Hiltunen sanoo.
