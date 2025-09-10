Euroopan parlamentti hyväksyi Henrikssonin raportin – ”Vahva tuki byrokratian vähentämiselle”
Euroopan parlamentti hyväksyi torstaina RKP:n europarlamentaarikon, Renew Europen varapuheenjohtajan Anna-Maja Henrikssonin aloitemietinnön, joka koskee Euroopan kilpailukyvyn vahvistamista ja sisämarkkinoiden byrokratian vähentämistä, äänin 459–65.
– Tämä osoittaa, että Euroopan parlamentissa on vahva tuki yritystemme byrokratian vähentämiselle ja sisämarkkinoiden sääntöjen yksinkertaistamiselle kilpailukykymme vahvistamiseksi. Samalla pidämme kiinni keskeisistä poliittisista arvoistamme, kuten ilmastotavoitteistamme ja vahvasta kuluttajansuojasta. Meidän on yksinkertaistettava ja parannettava ilman, että heikennämme, Henriksson sanoo.
Henriksson on toiminut mietinnön esittelijänä ja ollut päävastuussa aloitemietinnöstä. Hän on tyytyväinen siihen, että hän ja Renew Europe ovat johtaneet työtä sisämarkkinoiden byrokratian vähentämiseksi.
– Euroopan kilpailukyvyn vahvistaminen on tärkeää sekä RKP:lle että Renew Europelle. Tarvitaan toimenpiteitä, joiden avulla Eurooppa houkuttelee investointeja ja innovaatioita, jotka puolestaan tuovat mukanaan lisää työpaikkoja, enemmän verotuloja jäsenmaille ja sitä kautta vahvemman hyvinvoinnin meille kaikille EU:ssa. Mietinnössäni, jonka Euroopan parlamentti nyt on hyväksynyt, on 40 konkreettista toimenpidekohtaa tätä varten. Nyt on komission ja jäsenmaiden aika kääriä hihat, Henriksson päättää.
Suomenkielinen versio raportista löytyy täältä.
Yhteyshenkilöt
Alexander Junellspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anna-Maja Henriksson)Puh:+358 40 019 2744
Yhteyshenkilöt
