THL viikolla 38/2025

THL viikolla 36/2025 27.8.2025 15:37:32 EEST | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy viikoittain. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat keskiviikon 27.8. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Verkkouutiset pe 29.8. THL julkaisee ehdotuksensa sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusmallin päivittämiseksi. Rahoitusmalli koskee sitä, miten noin 26 miljardia euroa verorahaa jaetaan vuosittain hyvinvointialueiden kesken. Lain mukaan sote-rahoitusmallia on päivitettävä vähintään neljän vuoden välein. Lisätiedot ja ennakkomateriaalipyynnöt: piritta.rautavuori@thl.fi Blogit to 4.9. Yhteiskunnalliset yritykset hyvinvoinnin vakauttajina. Kirjoittajat: projektipääll