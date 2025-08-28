Like Kustannus

Antti Reini pureutuu ihmisyyden kipupisteisiin uudessa romaanissaan Kaunis mahdottomuus

11.9.2025 15:30:00 EEST | Like Kustannus | Tiedote

Kaunis mahdottomuus on Antti Reinin kolmas romaani. Se sukeltaa Helsingin katujen ja lähiöiden elämään, jossa ihmisyys, empatia ja selviytymisen tahto joutuvat koetukselle. Teos kuvaa tarkkanäköisesti yhteiskunnan reuna-alueilla kamppailevia ihmisiä, heidän toivoaan, ystävyyttään ja arjen pieniä suuria tekoja.

Antti Reini: Kaunis mahdottomuus (Like, 2025)

Taksiyrittäjä Daniel pestaa firmaansa vankilasta vasta vapautuneen miehen. Jarkko on päättänyt elää kaidalla tiellä, mutta menneisyys ei päästä hänestä irti. Jarkko päätyy osaksi alamaailman verkostojen välienselvittelyä, ja tapahtumaketjun vaikutukset yltävät aina lähiössä kasvaneen 11-vuotiaan Timin lähipiiriin asti. 

Kirjan päähenkilöt kamppailevat ulkopuolisuuden, päihteiden, rikollisuuden ja taloudellisten vaikeuksien kanssa etsien toivoa ja omaa paikkaansa. Elämän sattumanvaraisuuden ja arjen hauraan kauneuden keskellä he kaikki joutuvat kohtaamaan inhimillisyytensä rajat. Reini kuvaa yhteiskunnan laitamille joutuneita yksilöitä uskottavasti ja lempeän rehellisesti antaen äänen niille, jotka usein jäävät marginaaliin. 

Antti Reini (s. 1964) on näyttelijänä, kirjailijana ja muusikkona tunnettu monipuolinen taiteilija. Häneltä on aiemmin ilmestynyt kaksi romaania ja lyhytproosakokoelma. 

Kaunis mahdottomuus julkaistaan kaikissa formaateissa. Äänikirjan lukee kirjailija itse.

Haastattelupyynnöt ja pdf-vedokset medialle: jenni.heiti@like.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi

