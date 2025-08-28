Antti Reini pureutuu ihmisyyden kipupisteisiin uudessa romaanissaan Kaunis mahdottomuus

Taksiyrittäjä Daniel pestaa firmaansa vankilasta vasta vapautuneen miehen. Jarkko on päättänyt elää kaidalla tiellä, mutta menneisyys ei päästä hänestä irti. Jarkko päätyy osaksi alamaailman verkostojen välienselvittelyä, ja tapahtumaketjun vaikutukset yltävät aina lähiössä kasvaneen 11-vuotiaan Timin lähipiiriin asti.

Kirjan päähenkilöt kamppailevat ulkopuolisuuden, päihteiden, rikollisuuden ja taloudellisten vaikeuksien kanssa etsien toivoa ja omaa paikkaansa. Elämän sattumanvaraisuuden ja arjen hauraan kauneuden keskellä he kaikki joutuvat kohtaamaan inhimillisyytensä rajat. Reini kuvaa yhteiskunnan laitamille joutuneita yksilöitä uskottavasti ja lempeän rehellisesti antaen äänen niille, jotka usein jäävät marginaaliin.

Antti Reini (s. 1964) on näyttelijänä, kirjailijana ja muusikkona tunnettu monipuolinen taiteilija. Häneltä on aiemmin ilmestynyt kaksi romaania ja lyhytproosakokoelma.

Kaunis mahdottomuus julkaistaan kaikissa formaateissa. Äänikirjan lukee kirjailija itse.

