Ulla-Lena Lundbergin kaikkien aikojen Finlandia-voittajaksi valittu Jää ilmestyy nyt kovakantisena juhlapainoksena

"Jos on nähnyt kuinka maisema muuttuu, kun näköpiiriin tulee vene, ei mitenkään voi ajatella, ettei yksittäisen ihmisen elämällä ole merkitystä."

Näillä legendaarisilla sanoilla alkaa Ulla Lena Lundbergin romaani Jää (Is, suom. Leena Vallisaari) jonka presidentti Tarja Halonen valitsi kaunokirjallisuuden Finlandia-voittajaksi vuonna 2012.

Vuonna 2023 suomalaiset äänestivät kirjan kaikkien aikojen Finlandia-voittajaksi, ja tämän kunniaksi Teos julkaisee nyt rakastetusta klassikosta uuden, kovakantisen juhlapainoksen.

Jää on tarina saaristoseurakuntaan saapuvasta papista, hänen perheestään ja kirkkosaarta ympäröivien kylien ihmisistä – ikiaikaisista salaisuuksista, joita meri ja jää kyläläisten hartioille uskovat.

Eletään sotien jälkeistä aikaa, taistelut ovat loppuneet ja rauha vallitsee. Saarien muodostamalle paikkakunnalle voi saapua vain veneellä, ja sinne papin perhe asettuu asumaan. Pappilassa uhkutaan elämää, iloa ja välittämistä. Mutta kulkuvesillä ja jäällä vallitsevat iänikuiset voimat.

Lundbergin henkeäsalpaavan kaunis romaani ei päästä otteestaan. Se vangitsee lukijan jään tavoin odotuksen, kaipuun ja vapauden murtumiin.

Uuden kannen kirjaan on suunnitellut Mika Tuominen.

Menovinkki: Ulla-Lena Lundberg keskustelee Jäästä sekä kirjailijanurastaan laajemmin presidentti Tarja Halosen kanssa Helsingin Kirjamessuilla torstaina 23.10. kello 15–15.30 messujen Senaatintori-lavalla.

Kirjailijasta

Ulla-Lena Lundberg (s. 1947) on moninkertaisesti palkittu suomenruotsalainen kirjailija. Hän on julkaissut runoja, raportteja, matkakertomuksia ja romaaneja. Finlandia-palkinnon lisäksi hän on saanut muun muassa vuoden 1998 Runeberg-palkinnon sekä vuonna 1990 Kiitos kirjasta -mitalin.

