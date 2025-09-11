SDP EDUSKUNTA

SDP:n Suhonen: Kannatan yöpäivystysten turvaamista

11.9.2025 15:06:18 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Jaa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittely kansalaisaloitteesta, jossa esitetään Oulaskankaan sairaalan ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen turvaamista, käynnistyi tänään torstaina julkisella kuulemisella.

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP

– Kansalaisaloitteessa edellytetään, että hyvinvointialueiden tulisi saada päättää alueilla olevien sairaaloiden osalta, perusterveydenhoidon ympärivuorokautisista päivystyksistä. Kannatan aloitteen tavoitetta, sanoo SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen.

– Varkaudessa ja Iisalmessa on turvattava jatkossakin ympärivuorokautinen päivystys. Kuopion yliopistollisen sairaalan ympärivuorokautinen päivystys on pulassa jo nyt, perustelee Suhonen.

– Varkauden ja Iisalmen alueilta potilaiden siirtyminen KYS päivystykseen olisi todella vakava virhe. Inhimillisesti ja taloudellisesti. Se asettaa kansalaiset todella eriarvoiseen asemaan jo perusoikeuksienkin kannalta, jatkaa Suhonen. 

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sd-edustajat: Oulaskankaan yöpäivystys on turvattava, hyvinvointialueiden on saatava itse päättää päivystyksistään11.9.2025 14:19:07 EEST | Tiedote

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittely kansalaisaloitteesta, jossa esitetään Oulaskankaan sairaalan ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen turvaamista, käynnistyi torstaina julkisella kuulemisella. Oulaskankaan yöpäivystyksen lakkauttaminen on osa hallituksen leikkauspolitiikkaa, joka ei mahdollista hyvinvointialueille palveluiden kehittämistä asukkaiden parhaaksi. Yöpäivystyksen lakkauttaminen pidentää matkoja hoitoon jopa sadoilla kilometreillä, vaarantaa potilasturvallisuuden ja kuormittaa sekä ensihoitoa että Oulun yhteispäivystystä. Sairaaloiden tehtävien karsiminen vaikuttaa merkittävästi myös sairaalalle jääviin tehtäviin sekä sote-alan ammattilaisten koulutukseen.

SDP:n Saku Nikkanen: Orpon hallituksen budjettipäätökset uhkaavat kotimaisen elokuvan tulevaisuutta11.9.2025 11:02:48 EEST | Tiedote

Orpon hallituksen budjettiriihen päätökset iskevät ikävällä tavalla suomalaiseen kulttuurialaan. Suomen Elokuvasäätiön valtionavustuksista kotimaiselle elokuvatuotannolle ollaan poistamassa noin 35 %. Tämä voisi asiantuntijoiden mukaan johtaa kymmeniin elokuvateattereiden konkursseihin Suomessa. Hallitus aikoo näin leikata 7,8 miljoonaa euroa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan yritystuista, leikkaukset kohdistuvat pääosin elokuvatuotannon tukiin, toteaa Saku Nikkanen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye