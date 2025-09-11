SDP:n Suhonen: Kannatan yöpäivystysten turvaamista

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sd-edustajat: Oulaskankaan yöpäivystys on turvattava, hyvinvointialueiden on saatava itse päättää päivystyksistään 11.9.2025 14:19:07 EEST | Tiedote

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittely kansalaisaloitteesta, jossa esitetään Oulaskankaan sairaalan ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen turvaamista, käynnistyi torstaina julkisella kuulemisella. Oulaskankaan yöpäivystyksen lakkauttaminen on osa hallituksen leikkauspolitiikkaa, joka ei mahdollista hyvinvointialueille palveluiden kehittämistä asukkaiden parhaaksi. Yöpäivystyksen lakkauttaminen pidentää matkoja hoitoon jopa sadoilla kilometreillä, vaarantaa potilasturvallisuuden ja kuormittaa sekä ensihoitoa että Oulun yhteispäivystystä. Sairaaloiden tehtävien karsiminen vaikuttaa merkittävästi myös sairaalalle jääviin tehtäviin sekä sote-alan ammattilaisten koulutukseen.