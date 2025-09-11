SDP:n Suhonen: Kannatan yöpäivystysten turvaamista
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittely kansalaisaloitteesta, jossa esitetään Oulaskankaan sairaalan ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen turvaamista, käynnistyi tänään torstaina julkisella kuulemisella.
– Kansalaisaloitteessa edellytetään, että hyvinvointialueiden tulisi saada päättää alueilla olevien sairaaloiden osalta, perusterveydenhoidon ympärivuorokautisista päivystyksistä. Kannatan aloitteen tavoitetta, sanoo SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen.
– Varkaudessa ja Iisalmessa on turvattava jatkossakin ympärivuorokautinen päivystys. Kuopion yliopistollisen sairaalan ympärivuorokautinen päivystys on pulassa jo nyt, perustelee Suhonen.
– Varkauden ja Iisalmen alueilta potilaiden siirtyminen KYS päivystykseen olisi todella vakava virhe. Inhimillisesti ja taloudellisesti. Se asettaa kansalaiset todella eriarvoiseen asemaan jo perusoikeuksienkin kannalta, jatkaa Suhonen.
Yhteyshenkilöt
Timo SuhonenKansanedustajaPuh:040 356 6869timo.suhonen@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Pia Hiltunen: Oulaskankaan yöpäivystyksen lakkautus on vakava virhe11.9.2025 14:20:45 EEST | Tiedote
Oulaskankaan sairaalan yöpäivystyksen lakkauttaminen vaarantaa potilasturvallisuuden, pidentää matkoja hoitoon ja heikentää Pohteen alueen asukkaiden yhdenvertaisuutta. Päivystyksen säilyttämistä puoltaa väestöpohjan suuruus, pitkät välimatkat sekä sairaalan merkittävä rooli alueen koulutuksessa ja ensihoidon toimivuudessa.
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sd-edustajat: Oulaskankaan yöpäivystys on turvattava, hyvinvointialueiden on saatava itse päättää päivystyksistään11.9.2025 14:19:07 EEST | Tiedote
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittely kansalaisaloitteesta, jossa esitetään Oulaskankaan sairaalan ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen turvaamista, käynnistyi torstaina julkisella kuulemisella. Oulaskankaan yöpäivystyksen lakkauttaminen on osa hallituksen leikkauspolitiikkaa, joka ei mahdollista hyvinvointialueille palveluiden kehittämistä asukkaiden parhaaksi. Yöpäivystyksen lakkauttaminen pidentää matkoja hoitoon jopa sadoilla kilometreillä, vaarantaa potilasturvallisuuden ja kuormittaa sekä ensihoitoa että Oulun yhteispäivystystä. Sairaaloiden tehtävien karsiminen vaikuttaa merkittävästi myös sairaalalle jääviin tehtäviin sekä sote-alan ammattilaisten koulutukseen.
SDP:n Saku Nikkanen: Orpon hallituksen budjettipäätökset uhkaavat kotimaisen elokuvan tulevaisuutta11.9.2025 11:02:48 EEST | Tiedote
Orpon hallituksen budjettiriihen päätökset iskevät ikävällä tavalla suomalaiseen kulttuurialaan. Suomen Elokuvasäätiön valtionavustuksista kotimaiselle elokuvatuotannolle ollaan poistamassa noin 35 %. Tämä voisi asiantuntijoiden mukaan johtaa kymmeniin elokuvateattereiden konkursseihin Suomessa. Hallitus aikoo näin leikata 7,8 miljoonaa euroa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan yritystuista, leikkaukset kohdistuvat pääosin elokuvatuotannon tukiin, toteaa Saku Nikkanen.
SDP:n Johannes Koskinen: Suomen tuki Ukrainalle jatkuttava niin pitkään kuin tarpeellista10.9.2025 18:00:58 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen korosti eduskunnan täysistunnossa pitämässään ryhmäpuheenvuorossa, että Suomen tuki Ukrainalle on jatkuttava niin pitkään kuin tarpeellista.
SDP:n ryhmäpuhe valtioneuvoston selonteosta Suomen osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 202610.9.2025 17:54:26 EEST | Tiedote
SDP:n ryhmäpuhe valtioneuvoston selonteosta Suomen osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2026. Ryhmäpuheen pitää kansanedustaja Paula Werning. 10.9.2025
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme