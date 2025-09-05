EKP:n rahapoliittisia päätöksiä
EKP:n neuvosto päättää euroalueen rahapolitiikasta. EKP:n neuvosto päätti tänään pitää EKP:n kolme ohjauskorkoa ennallaan.
11.9.2025 lehdistötiedote
EKP:n neuvosto päätti tänään pitää EKP:n kolme ohjauskorkoa ennallaan. Inflaatio on tällä hetkellä keskipitkän aikavälin tavoitteen eli 2 prosentin tuntumassa, ja EKP:n neuvoston arvio inflaationäkymistä on pysynyt suurin piirtein ennallaan.
EKP:n uusien asiantuntija-arvioiden mukaan inflaation näkymät ovat samankaltaiset kuin kesäkuussa. Kokonaisinflaation arvioidaan olevan keskimäärin 2,1 % vuonna 2025 ja 1,7 % vuonna 2026 sekä 1,9 % vuonna 2027. Energia- ja elintarvikehinnoista puhdistetun inflaation odotetaan olevan keskimäärin 2,4 % vuonna 2025 ja 1,9 % vuonna 2026 sekä 1,8 % vuonna 2027. Vuonna 2025 talouden arvioidaan kasvavan 1,2 % eli kesäkuista 0,9 prosentin kasvuodotusta on tarkistettu ylöspäin. Kasvuarvio vuodelle 2026 on nyt 1,0 % eli hieman alempi, mutta vuotta 2027 koskeva arvio on pysynyt ennallaan 1,3 prosentissa.
EKP:n neuvosto pyrkii määrätietoisesti varmistamaan, että inflaatio vakautuu keskipitkällä aikavälillä kahden prosentin tavoitteeseen. Se määrittää rahapolitiikan mitoituksen kokouskohtaisesti aina tuoreimpien tietojen perusteella. EKP:n neuvoston korkopäätökset perustuvat etenkin inflaationäkymiä ja sen riskejä koskevaan arvioon, jossa on otettu huomioon taloutta ja rahoitusoloja koskevat tuoreimmat tiedot, pohjainflaation kehitys ja rahapolitiikan välittymisen voimakkuus. EKP:n neuvosto ei sitoudu ennalta mihinkään tiettyyn korkouraan.
EKP:n ohjauskorot
Talletuskorko on edelleen 2,00 %, perusrahoitusoperaatioiden korko 2,15 % ja maksuvalmiusluoton korko 2,40 %.
Omaisuuserien osto-ohjelma (APP) ja pandemiaan liittyvä osto-ohjelma (PEPP)
APP- ja PEPP-ohjelmissa tehtyjen sijoitusten määrän annetaan pienentyä hallitusti ja ennakoitavasti, eli omaisuuserien erääntyessä takaisin maksettavaa pääomaa ei enää sijoiteta uudelleen.
***
EKP:n neuvosto on valmis tarkistamaan kaikkia mandaattiinsa kuuluvia välineitä sen varmistamiseksi, että inflaatio vakautuu keskipitkällä aikavälillä kahden prosentin tavoitteeseen ja rahapolitiikan vaikutus välittyy sujuvasti talouteen. Jos perusteeton tai hallitsematon markkinakehitys uhkaa muuttaa vakavanlaatuisesti rahapolitiikan välittymistä euroalueen eri maihin, EKP:n neuvostolla on käytössään välittymisen turvaava instrumentti, jonka avulla se pystyy täyttämään hintavakaustehtävänsä tehokkaasti.
EKP:n pääjohtaja kertoo päätösten taustoista tänään kello 14.45 (Keski-Euroopan aikaa) alkavassa lehdistötilaisuudessa.
EKP:n neuvoston hyväksymä tarkka sanamuoto käy ilmi englanninkielisestä versiosta.
Avainsanat
Linkit
Suomen Pankki
Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Pankki
Kutsu medialle: Suomen Pankin tiedotustilaisuus 12.9.2025 rahapolitiikasta ja euroalueen talouden näkymistä5.9.2025 11:23:15 EEST | Kutsu
Mitkä ovat euroalueen talouden näkymät tuoreiden rahapoliittisten päätösten valossa? Miltä inflaatio näyttää? Millä tavalla geopoliittinen tilanne vaikuttaa Euroopan talouskasvuun ja työllisyyteen? Millainen vaikutus puolustusmenojen kasvulla on talouteen?
Det totala värdet av kontaktlösa betalningar större än kortbetalningarna med chip i april-juni 20254.9.2025 10:00:00 EEST | Pressmeddelande
Under andra kvartalet 2025 gjordes med finländska betalkort sammanlagt 652 miljoner kortbetalningar, vilket var 3 % fler kortbetalningar än vid motsvarande tid ett år tidigare. Det totala värdet av de kontaktlösa betalningarna ökade från året innan med 23 %.
Lähimaksujen kokonaisarvo sirulla tehtyjä korttimaksuja suurempi huhti-kesäkuussa 20254.9.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Vuoden 2025 toisella neljänneksellä suomalaisilla maksukorteilla tehtiin yhteensä 652 milj. korttimaksua, mikä oli 3 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Lähimaksujen kokonaisarvo kasvoi edellisvuodesta 23 %.
Total value of contactless payments surpassed chip-based card payments in April–June 20254.9.2025 10:00:00 EEST | Press release
In the second quarter of 2025, Finnish payment cards were used for a total of 652 million card payments, an increase of 3% compared with the same period in the previous year. The aggregate value of contactless payments rose by 23% year on year.
Genomsnittsräntorna på konsumtionskrediter beviljade av övriga finansinstitut har sjunkit4.9.2025 10:00:00 EEST | Pressmeddelande
Under det andra kvartalet 2025 utbetalades nya konsumtionskrediter utan säkerhet[1] från övriga finansinstitut till ett värde av 67 miljoner euro, vilket är 40 % mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Den överenskomna årliga räntan på nya konsumtionskrediter utan säkerhet var 8,03 % och den effektiva räntan 12,52 %, då den överenskomna årliga räntan vid motsvarande tid för ett år sedan var 8,71 % och den effektiva räntan 13,50 %.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme