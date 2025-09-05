EKP:n rahapoliittisia päätöksiä

11.9.2025 lehdistötiedote

EKP:n neuvosto päätti tänään pitää EKP:n kolme ohjauskorkoa ennallaan. Inflaatio on tällä hetkellä keskipitkän aikavälin tavoitteen eli 2 prosentin tuntumassa, ja EKP:n neuvoston arvio inflaationäkymistä on pysynyt suurin piirtein ennallaan.

EKP:n uusien asiantuntija-arvioiden mukaan inflaation näkymät ovat samankaltaiset kuin kesäkuussa. Kokonaisinflaation arvioidaan olevan keskimäärin 2,1 % vuonna 2025 ja 1,7 % vuonna 2026 sekä 1,9 % vuonna 2027. Energia- ja elintarvikehinnoista puhdistetun inflaation odotetaan olevan keskimäärin 2,4 % vuonna 2025 ja 1,9 % vuonna 2026 sekä 1,8 % vuonna 2027. Vuonna 2025 talouden arvioidaan kasvavan 1,2 % eli kesäkuista 0,9 prosentin kasvuodotusta on tarkistettu ylöspäin. Kasvuarvio vuodelle 2026 on nyt 1,0 % eli hieman alempi, mutta vuotta 2027 koskeva arvio on pysynyt ennallaan 1,3 prosentissa.

EKP:n neuvosto pyrkii määrätietoisesti varmistamaan, että inflaatio vakautuu keskipitkällä aikavälillä kahden prosentin tavoitteeseen. Se määrittää rahapolitiikan mitoituksen kokouskohtaisesti aina tuoreimpien tietojen perusteella. EKP:n neuvoston korkopäätökset perustuvat etenkin inflaationäkymiä ja sen riskejä koskevaan arvioon, jossa on otettu huomioon taloutta ja rahoitusoloja koskevat tuoreimmat tiedot, pohjainflaation kehitys ja rahapolitiikan välittymisen voimakkuus. EKP:n neuvosto ei sitoudu ennalta mihinkään tiettyyn korkouraan.

EKP:n ohjauskorot

Talletuskorko on edelleen 2,00 %, perusrahoitusoperaatioiden korko 2,15 % ja maksuvalmiusluoton korko 2,40 %.

Omaisuuserien osto-ohjelma (APP) ja pandemiaan liittyvä osto-ohjelma (PEPP)

APP- ja PEPP-ohjelmissa tehtyjen sijoitusten määrän annetaan pienentyä hallitusti ja ennakoitavasti, eli omaisuuserien erääntyessä takaisin maksettavaa pääomaa ei enää sijoiteta uudelleen.

***

EKP:n neuvosto on valmis tarkistamaan kaikkia mandaattiinsa kuuluvia välineitä sen varmistamiseksi, että inflaatio vakautuu keskipitkällä aikavälillä kahden prosentin tavoitteeseen ja rahapolitiikan vaikutus välittyy sujuvasti talouteen. Jos perusteeton tai hallitsematon markkinakehitys uhkaa muuttaa vakavanlaatuisesti rahapolitiikan välittymistä euroalueen eri maihin, EKP:n neuvostolla on käytössään välittymisen turvaava instrumentti, jonka avulla se pystyy täyttämään hintavakaustehtävänsä tehokkaasti.

EKP:n pääjohtaja kertoo päätösten taustoista tänään kello 14.45 (Keski-Euroopan aikaa) alkavassa lehdistötilaisuudessa.

EKP:n neuvoston hyväksymä tarkka sanamuoto käy ilmi englanninkielisestä versiosta.