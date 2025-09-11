Gaza: parlamentti vaatii aputoimituksia, panttivankien vapauttamista ja oikeuden toteutumista

Mepit tuomitsevat sen, että Israelin hallitus estää humanitaarisen avun kuljetukset Gazaan, mikä on johtanut nälänhätään

Israelin oikeus puolustaa itseään ei oikeuta summittaisia sotilaallisia toimia

Jäsenvaltioiden tulee harkita Palestiinan tunnustamista

Parlamentti tuomitsee vahvasti Israelin hallituksen toimet, joilla se on estänyt humanitaarisen avun toimitukset Gazaan, mikä on aiheuttanut nälänhädän Pohjois-Gazassa. Mepit vaativat tarvittavien rajanylityspaikkojen avaamista ja haluavat lisäksi, että YK:n alaisen UNRWA:n täydet toimivaltuudet ja rahoitus palautetaan ja sen toimintaa valvotaan asianmukaisesti. He vastustavat nykyistä ruoka-avun jakojärjestelmää.

Mepit pitävät hälyttävänä ruoan puutetta ja aliravitsemusta, joka on seurausta humanitaarisen avun rajoittamisesta. He korostavat, että perushyödykkeiden kuten ruoan, veden, lääkkeiden ja suojien saanti turvallisesti ja ilman esteitä on taattava. Parlamentti vaatii kriittisen infrastruktuurin korjaamista ja pyytää kaikkia osapuolia noudattamaan kansainvälisen oikeuden velvoitteita.



Israelin oikeus puolustaa itseään



Mepit vaativat välitöntä ja pysyvää tulitaukoa sekä kaikkien Gazassa pidettävien israelilaisten panttivankien välitöntä ja ehdotonta vapauttamista. Parlamentti toivoo, että EU käyttäisi diplomaattisia kanavia luodakseen Hamasiin kohdistuvaa painetta kolmansien maiden kautta, jotta Hamas saadaan vapauttamaan panttivangit.

Parlamentti tuomitsee jyrkästi Hamasin ”raakalaismaiset rikokset” Israelia vastaan ja vaatii pakotteita tälle terrorijärjestölle. Se toistaa tukensa Israelin turvallisuuden varmistamiselle ja sen oikeudelle puolustaa itseään kansainvälisen oikeuden puitteissa. Israel on myös edelleen EU:n keskeinen kumppani taistelussa alueellista terrorismia vastaan.

Mepit kuitenkin painottavat, ettei Israelin oikeus puolustaa itseään oikeuta ”summittaisia” sotatoimia Gazassa. He ilmaisevat huolensa jatkuvista sotilasoperaatioista Gazassa, jotka ovat johtaneet siviilien kestämättömään kärsimykseen, sekä Hamasin tavasta käyttää siviilejä ihmiskilpinä.



Kansainvälisen oikeuden rikkomukset tutkittava



Päätöslauselmassa mepit tukevat komission puheenjohtaja von der Leyenin ilmoitusta, jonka mukaan EU:n kahdenvälinen tuki Israelille keskeytetään, ja osapulien välinen kauppaa koskeva assosiaatiosopimus jäädytetään osittain. Mepit haluavat, että kaikkia sotarikoksia ja kansainvälisen oikeuden loukkauksia tutkitaan perinpohjaisesti ja syylliset saatetaan vastuuseen teoistaan. Lisäksi parlamentti tukee EU-pakotteita Länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa väkivaltaan syyllistyneitä israelilaisia siirtokuntalaisia ja aktivisteja vastaan sekä vaatii pakotteita myös ministereille Bezalel Smotrichille ja Itamar Ben-Gvirille.



Parlamentti tukee kahden valtion ratkaisua



Mepit kehottavat EU-instituutioita ja jäsenmaita varmistamaan diplomaattisilla toimilla tuen kahden valtion ratkaisulle niin, että sen toteuttamisessa edistytään konkreettisesti ennen syyskuussa 2025 järjestettävää YK:n yleiskokousta. Tekstin mukaan Hamasin täydellinen demilitarisointi ja sulkeminen Gazan kaikkien tulevien hallintomuotojen ulkopuolelle on keskeinen edellytys uusien hallintorakenteiden kestävyydelle. Parlamentti haluaa nähdä uudistetun palestiinalaishallinnon Gazan ainoana hallintovaltana. Hamasin tulee luopua kaikesta Gazan poliittisesta ja sotilaallisesta hallinnasta ja jäsenvaltioiden panna täytäntöön kaikki Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) antamat pidätysmääräykset, todetaan tekstissä.

Parlamentin mukaan Palestiinan valtion perustaminen on keskeinen keino edistää rauhaa, parantaa Israelin valtion turvallisuutta ja edetä kohti tilanteen normalisointia alueella. Jäsenvaltioiden tulisi harkita Palestiinan valtion tunnustamista kahden valtion ratkaisun saavuttamiseksi, sanovat mepit.

Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 305 puolesta, 151 vastaan ja 122 tyhjää.

