Konneveden Koskikaran toiminta muuttuu lyhytaikaiseksi palveluasumiseksi, Kotipihlajan toiminta päättyy vuoden lopussa – asukkaille etsitään uudet kodit yhdessä keskustellen
Keski-Suomen hyvinvointialue valmistelee Konnevedellä sijaitsevan Koskikaran toiminnan muutosta ikääntyneiden ympärivuorokautisesta palveluasumisesta lyhytaikaiseksi palveluasumiseksi ja Kotipihlajan palvelutalon toiminnan päättymistä. Asukkaille tarjotaan asiakkaan palvelutarvetta vastaavat uudet kodit.
– Toimipisteen toiminnan päättyminen on aina ikävä tilanne niin asiakkaiden, omaisten kuin henkilöstön näkökulmasta ja tilanne voi aiheuttaa huolta. Uusi koti pyritään järjestämään asukkaan ja omaisen toiveen mukaisesti, palvelujohtaja Maarit Raappana sanoo.
Koskikara ja Kotipihlaja ovat Keski-Suomen hyvinvointialueen asumisyksiköitä. Koskikarassa on tällä hetkellä 13 asukaspaikkaa, joista 10 on ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa ja 3 lyhytaikaispaikkaa. Koskikara muuttuu vuoden vaihteessa lyhytaikaisen palveluasumisen toimipisteeksi ja paikkamäärä nousee 20:een.
– Pystymme vastaamaan lyhytaikaishoidon kasvavaan tarpeeseen tarjoamalla palvelua juuri siihen keskittyneessä toimipisteessä. Näin voimme keskittyä tehostettuun, toimintakykyä kuntouttavaan ja vahvistavaan hoitoon ja hoivaan, joka tukee ikääntyneen kotona selviytymistä tai omaishoitajan jaksamista, selvittää Maarit Raappana.
Kotipihlajan toiminta on päättymässä. Kotipihlajan asukaspaikkamäärä on 25, joista ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkoja on 15 ja 10 on lyhytaikaisen palveluasumisen paikkoja. Ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkoja on jo asteittain muutettu lyhytaikaisen asumisen paikoiksi.
Asumispalveluiden asiakkaille ja omaisille järjestetään info- ja keskustelutilaisuus
Asiakkaille ja heidän läheisilleen järjestään syyskuussa info- ja keskustelutilaisuus, jossa esitellään tilannetta ja keskustellaan asioiden etenemisestä. Asumispalveluiden asukkaat ja omaiset saavat kutsun tilaisuuteen.
Ikääntyneiden asiakasohjaus selvittää yhdessä asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa, mikä on asiakkaan palvelutarvetta vastaava muu asumisyksikkö, johon asiakas voisi siirtyä. Asumisyksikkö voi olla hyvinvointialueen oma tai ostopalvelutuottajan yksikkö. Asukas voi halutessaan siirtyä myös asumisyksikköön toiselle paikkakunnalle hyvinvointialueella.
Konnevedellä on muutoksen jälkeen hyvinvointialueen omana palveluna lyhytaikaisen palveluasumisen yksikkö Koskikara ja yhteisöllisen palveluasumisen yksikkö Ruusaliisa sekä palvelutuottajan asumisyksikkö Mainiokoti Vellamo.
Taustalla
Kotipihlajan toiminnan päättyminen ja Koskikaran toiminnan muutos liittyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluverkkomuutokseen. Kotipihlajan osalta päättymiseen taustalla on tilojen huono kunto. Hyvinvointialue on molemmissa tiloissa vuokralla. Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjausten mukaisen palveluverkon ja palveluverkon periaatteet 11.6.2024. Uudistuksen päätavoitteina on turvata palvelujen saatavuus ja jatkuvuus taloudelliset reunaehdot ja henkilöstön saatavuus huomioiden.
Henkilöstöä on tiedotettu asiasta.
Yhteyshenkilöt
palvelupäällikkö Piritta Järvinen, p. 044 459 6571, piritta.jarvinen(at)hyvaks.fi, ikääntyneiden asumispalvelut, pohjoinen alue
palvelujohtaja Maarit Raappana, p. 050 311 9005, maarit.raappana(at)hyvaks.fi, ikääntyneiden koti- ja asumispalvelut
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Ijäs, tuija.ijas(at)hyvaks.fi, p. 050 566 2193
