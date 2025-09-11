Suomen ympäristökeskus

Syyskuun lämmin sää toi taas sinilevät rannoille

11.9.2025 17:31:02 EEST | Suomen ympäristökeskus | Tiedote

Sinilevää on ollut syyskuun alussa ajankohtaan nähden poikkeuksellisen paljon. Tällä viikolla sinilevästä tehtyjen virallisten havaintojen määrä kohosi koko kesän ennätyslukemiin sekä sisävesillä että rannikolla.

Valokuva hiekkarannan vesirajasta, jossa vesi on selvästi sinilevästä vihreää.
Siilinjärven Simpan uimarannalla Kallavedellä oli runsaasti sinilevää keskiviikkona 10.9.2025. Kuva on Järvi-meriwiki-palvelusta. Meiju Nurro, Siilijärven kunta

Suomen sisävesillä ja rannikkoalueilla sinilevähavaintojen huippu ajoittuu yleensä heinäkuun puolivälin ja elokuun alun väliseen aikaan. Nyt syyskuun toisella viikolla sinilevähavaintojen määrä on kuitenkin suurempi kuin kertaakaan kesän aikana.

Lämmin ja aurinkoinen sää on suosinut sinileviä. Havaintojen mukaan sinilevää on tällä viikolla esiintynyt niin järvissä, joissa kuin rannikollakin. Järvillä erittäin runsaasti tai runsaasti sinilevää on tavattu erityisesti Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pirkanmaalla, Hämeessä ja Savossa. Sisävesien lisäksi runsaasta tai erittäin runsaasta sinilevän määrästä on tullut ilmoituksia Suomenlahden, Saaristomeren, Ahvenanmaan ja Selkämeren rannikolta. Avomerialueella sinilevää on havaittu jonkin verran Suomenlahdella ja Ahvenanmaan eteläpuolella sekä Selkämerellä, muun muassa Merenkurkussa.

Sinilevälauttoja Vanajavedellä, Hattula–Valkeakoski-välillä 9.9.2025. USGS / NASA Landsat Program, Syke (9.9.2025)

Sinilevää voi esiintyä pitkälle syksyyn, jos aurinkoiset ja lämpimät säät jatkuvat. Etenkin myöhemmin syksyllä rannoilla ja rantavedessä voi näkyä myös maalimaista turkoosin väristä massaa, joka johtuu hajonneista sinileväsoluista vapautuneesta väriaineesta, fykosyaniinista.

Lämmin sää on suosinut sinilevien lisäksi myös Alexandrium ostenfeldii -panssarisiimalevää, jonka aiheuttamasta pimeässä hohtavasta bioluminesenssista on tullut ilmoituksia Suomen etelärannikolta. Syke kerää ilmoituksia bioluminesenssista ja havainnot ovat nähtävillä havaintojen ilmoitussivulla. 

Kaikkiin leväkukintoihin ja fykosyaniinin värjäämiin kerrostumiin on syytä suhtautua sillä varauksella, että ne voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Etenkin lapset ja lemmikkieläimet on syytä pitää pois leväisiltä rannoilta ja vesistä, eikä leväistä vettä pidä käyttää esimerkiksi löylyvetenä tai kasteluun.

Sinilevähuippu syyskuussa on harvinainen 

Sinileväseurannan havainnoista lasketaan viikoittainen sinileväbarometriarvo erikseen sisävesille ja rannikon merialueille. Barometriarvo kuvaa kyseisen viikon yleistä sinilevätilannetta ja mahdollistaa vertailun viikkojen välillä.

Tällä viikolla sinileväbarometri nousi koko kesän korkeimmalle tasolle sekä sisävesillä että rannikon merialueilla. Se on hyvin poikkeuksellista. 

Sinileväseurannan historiassa sinilevähuippu on ollut syyskuussa vain kaksi kertaa aiemmin sisävesillä. Vuosina 2010 ja 2013 sisävesien sinilevähuippu ajoittui syyskuun ensimmäiselle viikolle.

Rannikon merialueiden tilanteesta kertova sinileväbarometri ei ole kertaakaan aiemmin kohonnut kesän korkeimpaan arvoon vasta syyskuussa. Kuluvan viikon arvo 0,59 on ylipäänsä korkein syyskuussa laskettu merialueen barometrilukema. Vertailu vuosien välillä on kuitenkin vain suuntaa antava, koska havaintopaikkojen sijainti ja määrä on vuosien välillä vaihdellut.

Järvi-meriwikin sinileväbarometrit kuvaavat sinilevän keskimääräistä runsautta kesän eri viikkoina. Ne lasketaan sinileväseurannan havainnoista erikseen sisävesille sekä rannikko- ja saaristoalueille. Tummat palkit kuvaavat vuoden 2025 sinilevätilannetta ja harmaa alue vuosien 1998–2024 keskiarvoa. Sinileväbarometri on suuntaa antava, koska havaintopaikkojen määrä ja sijainti on vaihdellut vuosien välillä.

Sinileväseuranta jatkuu syyskuun loppuun

Valtakunnallinen sinileväseuranta toteutetaan osana ympäristön tilan seurantaa yhteistyössä ELY-keskusten, kuntien ympäristö- ja terveysviranomaisten sekä Suomen ympäristökeskuksen (Syke) kesken. Myös Suomen rotarit on aktiivisesti mukana seurannassa. 

Sinileväseurantaa tehdään kesäkuun alusta syyskuun loppuun asti. Kansalaiset voivat senkin jälkeen ilmoittaa omia havaintojaan Järvi-meriwikin ja Vesi.fi-palvelun kautta. Syksyllä Suomen ympäristökeskus tiedottaa valtakunnallisesta sinilevätilanteesta vain tarvittaessa.

Avainsanat

luontokestävyysmurrostutkimusympäristöItämerijärvisinilevämeri

Yhteyshenkilöt

Merialueen leväkukinnat: erikoistutkija Sirpa Lehtinen, p. 0295 251 353, etunimi.sukunimi@syke.fi
Sisävesien leväkukinnat: erikoistutkija Kristiina Vuorio, p. 0295 251 757, etunimi.sukunimi@syke.fi
Satelliittihavainnot: puh. 050 4707 576 tai yritysnumero 0295 251 329, s-posti: EOtuki@syke.fi
Viestintä: viestintäasiantuntija Eija Järvinen, puh. 0295 251 242, etunimi.sukunimi@syke.fi

Kuvat

Sinilevälauttoja Vanajavedellä, Hattula–Valkeakoski-välillä 9.9.2025.
Sinilevälauttoja Vanajavedellä, Hattula–Valkeakoski-välillä 9.9.2025.
USGS / NASA Landsat Program, Syke (9.9.2025)
Linkit

Suomen ympäristökeskus – Teemme tiedolla toivoa.

Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki

0295 251 000
https://www.syke.fi/fi-FI

On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Suomen ympäristökeskus on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.

