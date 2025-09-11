Lundia vastaa kysyntään - Fuuga-mallisto laajenee
Koti on paikka, jossa voi ja saa hengähtää. Lempeät värit ja kestävät valinnat luovat rauhallista tunnelmaa. Lundia on laajentanut Fuuga -mallistoa ja jatkossa koko mallisto on saatavana yhtäläisesti sekä valkoisena että cashmere-sävyssä.
Fuuga cashmeren hillitty charmi
Moderni ja monimuotoinen Lundia Fuuga taipuu moneen tilaan. Moduuleja yhdistelemällä saat yksilöllisen kokonaisuuden olohuoneeseen, makuuhuoneeseen, lapsille tai vaikka eteiseen.
Lundia Fuuga cashmere, jonka murrettu, hiekkaan taittava sävy tuo sisustukseen pehmeää soinnikkuutta ja hillittyä laatua. Järvelässä valmistettu Fuuga cashmere täydentyy oman maun mukaisilla jaloilla, tai sen voi kiinnittää ilmavasti seinään.
Yksilöllisesti suunniteltu
Me Lundialla tarjoamme aina asiantuntevaa sisustusapua ja maksuton suunnittelupalvelumme luo juuri täydellisesti sopivan ratkaisun tilaan kuin tilaan.
Olemme aina helposti saavutettavissa. Lundia on kulkenut suomalaisten kodeissa sukupolvelta seuraavalle jo vuodesta 1948. Se on suomalaisen muotoilun uranuurtaja ja yhä edelleen kotimainen perheyritys.
Iiris Holloe
