Lundia Oy

Lundia vastaa kysyntään - Fuuga-mallisto laajenee

16.9.2025 09:00:00 EEST | Lundia Oy | Tiedote

Jaa

Koti on paikka, jossa voi ja saa hengähtää. Lempeät värit ja kestävät valinnat luovat rauhallista tunnelmaa. Lundia on laajentanut Fuuga -mallistoa ja jatkossa koko mallisto on saatavana yhtäläisesti sekä valkoisena että cashmere-sävyssä.

Lundia Fuuga cashmere senkki

Fuuga cashmeren hillitty charmi

Moderni ja monimuotoinen Lundia Fuuga taipuu moneen tilaan. Moduuleja yhdistelemällä saat yksilöllisen kokonaisuuden olohuoneeseen, makuuhuoneeseen, lapsille tai vaikka eteiseen.

Lundia Fuuga cashmere, jonka murrettu, hiekkaan taittava sävy tuo sisustukseen pehmeää soinnikkuutta ja hillittyä laatua. Järvelässä valmistettu Fuuga cashmere täydentyy oman maun mukaisilla jaloilla, tai sen voi kiinnittää ilmavasti seinään.

Yksilöllisesti suunniteltu

Me Lundialla tarjoamme aina asiantuntevaa sisustusapua ja maksuton suunnittelupalvelumme luo juuri täydellisesti sopivan ratkaisun tilaan kuin tilaan.

Olemme aina helposti saavutettavissa. Lundia on kulkenut suomalaisten kodeissa sukupolvelta seuraavalle jo vuodesta 1948. Se on suomalaisen muotoilun uranuurtaja ja yhä edelleen kotimainen perheyritys.

Avainsanat

fuugalundiasisustussuunnittelulaajennusmallisto

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa
Lataa
Lataa
Lataa

Liitteet

Linkit

Lundia Oy

Lundia on suomalainen perheyritys, joka uskoo aitoihin asioihin. Kuten aitoon puuhun, aitoihin ihmisiin ja elämää aidosti parantavaan muotoiluun. Tuotteemme on suunniteltu ja tehty palvelemaan ihmistä läpi elämän, tilasta ja elämäntilanteesta toiseen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lundia Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye