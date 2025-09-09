Iiu Susiraja, Jimmy López ja Noora Dadu ovat Taideyliopiston Vuoden alumnit 2025

Taideyliopisto nimeää vuosittain kolme taiteilijaa Vuoden alumneiksi, yhden kustakin akatemiasta. Taideyliopiston rehtorin Kaarlo Hildénin mukaan tarkoituksena on tehdä taidekoulutus näkyväksi ja käydä keskustelua siitä, miten Taideyliopisto ja sen alumnit vaikuttavat yhteiskunnassa.

"Olen ylpeä siitä, että Iiu Susiraja, Jimmy López ja Noora Dadu ovat Taideyliopiston kasvatteja ja nyt myös vuoden alumnejamme. Heitä voi varauksetta kutsua rohkeiksi esikuviksi. He ovat pelottomasti ja oivaltavasti tulkinneet aikaa, jota elämme ja heidän työnsä puhuttelee ihmisiä yli maantieteellisten ja ideologisten rajojen", Hildén sanoo.

Vuoden alumnit 2025

Kuvataideakatemian Vuoden alumni on valokuvataiteilija Iiu Susiraja. Susiraja tunnetaan erityisesti rohkeista ja provokatiivisista teoksistaan, joissa hän käsittelee kehon, seksuaalisuuden ja identiteetin teemoja. Susiraja valmistui Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta vuonna 2018. Hänen teoksensa ovat usein surrealistisia ja humoristisia, mutta samalla syvällisiä ja haasteellisia kauneusnormeille ja sukupuolirooleille. Susirajan teoksia on esitetty lukuisissa yksityisnäyttelyissä, kuten MoMA PS1:ssä New Yorkissa, SKMU-museossa Norjassa, Kiasmassa, Marburger Kunstvereinissa, EMMA-museossa sekä François Ghebaly -galleriassa, Los Angelesissa. Susiraja on kansainvälisesti merkittävimpiä kuvataiteilijoitamme.

Sibelius-Akatemian Vuoden alumni on perulaissyntyinen Jimmy López. López on sukupolvensa kiinnostavimpia säveltäjiä. Hän aloitti ilman muodollista klassisen musiikin koulutusta, mutta innostui Bachin musiikista 12-vuotiaana ja opiskeli säveltämistä itsekseen. López valmistui Sibelius-Akatemiasta musiikin maisteriksi vuonna 2007. Samana vuonna tapahtui myös hänen kansainvälinen läpimurtonsa. Lópezin teoksia ovat esittäneet muun muassa Chicago Symphony Orchestra, Royal Concertgebouw, Orchestre de Paris ja Philadelphia Orchestra.

Teatterikorkeakoulun Vuoden alumni on näyttelijä, käsikirjoittaja ja ohjaaja Noora Dadu. Hän on suomalais-palestiinalainen taiteilija, joka on valmistunut näyttelijäksi Teatterikorkeakoulusta vuonna 2010. Dadu toimii useassa eri ammattiroolissa esittävän taiteen alalla ja on yhteiskunnallisesti aktiivinen vaikuttaja. Hän haastaa töissään ja töillään syrjiviä rakenteita ja muistuttaa, että taide on aina poliittista. Dadu on voittanut Vuoden nuori lausuja palkinnon vuonna 2006 ja Vuoden nuori näyttelijä palkinnon vuonna 2015.