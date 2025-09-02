Näin drooneja hyödynnetään Suomessa - huippututkimus toi droonit yhteiskunnan laajaan käyttöön

11.9.2025 16:50:57 EEST | Maanmittauslaitos | Tiedote

Jaa

Suomessa tehtävä droonitutkimus on alan kansainvälistä kärkeä ja sen tuloksena yhteiskunnassa drooneja hyödynnetään tiedonkeruuseen metsissä, maataloudessa, kaupungeissa ja jopa poliisien toiminnassa. Drooneilla tehtävä kaukokartoitus on Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI:n tärkeä osaamisalue.

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen kehittämä metsän sisällä lentävä drooni
Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen kehittämä metsän sisällä lentävä drooni Maanmittauslaitos

Alkuvuodesta Suomessa julkaistiin droonistrategia, jonka tavoitteena on tehdä Suomesta maailman paras maa droonien ja niihin perustuvan liiketoiminnan kehittämiseen. Suomeen on keskittynyt alan akateemista osaamista ja siihen pohjautuvia innovaatioita. Suomi edustaa kansainvälistä kärkeä drooneilla tehtävän kaukokartoituksen tutkimuksessa. Drooneilla tehtävä kaukokartoitus on Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI:n tärkeä osaamisalue. 

“Droonien avulla voi kerätä tarkkaa tietoa ympäristöstä. Menetelmien jatkuvaan kehittämiseen tarvitaan akateemista tutkimusta, jonka tuloksia yritykset voivat hyödyntää ja soveltaa, kertoo tutkimusprofessori Eija Honkavaara Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta.  

Miten suomalainen droonitutkimus vaikuttaa yhteiskunnassa? 4 esimerkkiä 


1. Sähkölinjojen kartoittaminen 

Ilmasta käsin tehtävät sähkölinjojen kartoitukset helpottuivat kaukokartoitusta tekevän droonin avulla. Tutkimusyhteistyön tuloksena on syntynyt muun muassa sähkölinjojen kartoituksiin erikoistunutta uutta liiketoimintaa ja kansainvälisesti toimiva alan palveluja tarjoava yritys.  

2. Metsätuhojen ehkäisy ja kansanvarallisuuden turvaaminen 

Paikkatietokeskuksen viimeisimpiä tutkimuskohteita ovat kuusten kaarnakuoriaistuhot, jotka uhkaavat laajoja metsäalueita. Meneillään olevan tutkimuksen tavoitteena on kehittää menetelmiä, joilla kirjanpainajan valtaamat yksittäiset puut pystytään löytämään varhaisessa vaiheessa. Tämä mahdollistaisi täsmälliset toimenpiteet tuhojen hallitsemiseksi.  

3. Huipputeknologiaa maatalouden avuksi  

Maatalous on drooneilla tehtävän kaukokartoituksen tärkeä sovellusalue, jossa kehitetään jatkuvasti uusia käyttökohteita. Tuoreena esimerkkinä on puhdaskauraviljelmät: tutkijat ovat tähän mennessä todistaneet, että tarkoilla droonien avulla saaduilla kuvilla ja tekoälyllä pystytään löytämään pellolle kuulumattomat vierasviljat ja niiden koordinaatit puhdaskaurapellosta. Tällaista tietoa tarvitaan muun muassa gluteenitonta kauraa viljeltäessä.  

Nyt kehitetään menetelmää, jossa maanviljelijä voi mobiililaitteen avulla tunnistaa ja paikantaa vierasviljat. Tutkijat myös selvittävät voisiko drooniin asennettava leikkuri poistaa vierasviljat ihmisen puolesta. 

4. Onnettomuuspaikan kuvaaminen ja poliisitoimi 

Drooneja hyödynnetään nykyisin Poliisin toiminnassa monissa tehtävissä, kuten onnettomuuspaikkojen dokumentoinnissa ja poliisipartioiden tukena. Paikkatietokeskus esitteli poliisille droonifotogrammetrian mahdollisuuksia, mikä oli tärkeässä roolissa menetelmien kehittämisessä. 

Lisätiedot  

Tutkimusprofessori Eija Honkavaara, +358 29 531 4716, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi 

Droonialan tutkimus ja innovaatiot ovat esillä Espoossa 10.-12.9.2025, kun kansainvälinen UAV-g (Uncrewed Aerial Vehicles in Geomatics) -tapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa Suomessa. 

Teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen ja osakehuoneistojen tietoja, huolehdimme omistusoikeuksien rekisteröinneistä ja kiinnityksistä, tuotamme kartta-aineistoja sekä teemme paikkatietoalan tutkimusta.

Maanmittauslaitos.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Maanmittauslaitos

Kasvava signaalien tulva haittaa pian paikannusta koko maapallolla – YK kehottaa jäsenmaita suojaamaan paikannukselle tärkeät havainnot, joita tehdään myös Suomessa2.9.2025 06:54:00 EEST | Tiedote

Luotettavan satelliittipaikannus vaikeutuu, jos sen toiminnalle tärkeitä radioteleskoopilla saatavia niin kutsuttuja VLBI-havaintoja ei suojata tahattomilta, mutta häiritseviltä signaaleilta. YK:n paikkatietokomitea nosti asian esiin kokouksessaan New Yorkissa elokuussa toimintakehotuksella, jolla se pyrkii saamaan valtiot puuttumaan asiaan. Suomea kokouksessa edusti Maanmittauslaitos. Suomikin tukee vahvasti YK:n toimia satelliittipaikannuksen luotettavuuden takaamiseksi ja häiriöiden vähentämiseksi.

Taloyhtiölainat löytyvät pian huoneistotietojärjestelmästä – pankit ja kiinteistönvälittäjät saavat lainatiedot nopeammin1.9.2025 08:24:22 EEST | Tiedote

Maanmittauslaitoksen ylläpitämän huoneistotietojärjestelmän tietosisältö kasvaa merkittävästi tänä vuonna. Pankit ja muut luotonantajat ilmoittavat järjestelmään loppuvuoden aikana taloyhtiöitä koskevat lainat, joiden käyttötarkoitus on taloyhtiön uudisrakentaminen tai perusparannus. Lainatietojen löytyminen järjestelmästä nopeuttaa esimerkiksi pankkien asuntolainapäätösten tekoa.

Suomi tunnetaan drooniosaamisestaan, ja syyskuussa alan kansainväliset huiput kokoontuvat Espoossa20.8.2025 08:00:00 EEST | Tiedote

Tulevaisuuden droonit osaavat navigoida ja suunnitella lentoreittejä itsenäisesti jopa metsissä ja kaupungeissa. Droonialan kansalliset ja kansainväliset huippuasiantuntijat kokoontuvat Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI:n kutsumana Espooseen 10.–12.9. Uncrewed Aerial Vehicles in Geomatics -tapahtumaan. Osana tapahtumaa järjestetään suomalaiseen osaamiseen keskittyvä FinDrones-seminaari.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye