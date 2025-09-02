Näin drooneja hyödynnetään Suomessa - huippututkimus toi droonit yhteiskunnan laajaan käyttöön

Kasvava signaalien tulva haittaa pian paikannusta koko maapallolla – YK kehottaa jäsenmaita suojaamaan paikannukselle tärkeät havainnot, joita tehdään myös Suomessa 2.9.2025 06:54:00 EEST | Tiedote

Luotettavan satelliittipaikannus vaikeutuu, jos sen toiminnalle tärkeitä radioteleskoopilla saatavia niin kutsuttuja VLBI-havaintoja ei suojata tahattomilta, mutta häiritseviltä signaaleilta. YK:n paikkatietokomitea nosti asian esiin kokouksessaan New Yorkissa elokuussa toimintakehotuksella, jolla se pyrkii saamaan valtiot puuttumaan asiaan. Suomea kokouksessa edusti Maanmittauslaitos. Suomikin tukee vahvasti YK:n toimia satelliittipaikannuksen luotettavuuden takaamiseksi ja häiriöiden vähentämiseksi.