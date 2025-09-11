Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

JHL tyrmää ehdotuksen sosiaaliturvan kansalaisuusvaatimuksesta

12.9.2025 09:00:00 EEST | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL | Tiedote

Ammattiliitto JHL muistuttaa, että monet maahanmuuttajat ovat ammattiliittojen jäseniä. Liitto harmittelee samalla, että hallituspuolueiden edustajien rasistisista avauksista on muodostumassa varma merkki syksyn saapumisesta. JHL on sitoutunut vastustamaan rasismia.

Kuvattava seisoo neuvotteluhuoneessa harmaiden verhojen edessä, päällään värikäs mekko.
JHL:n toimialajohtaja Mari Keturi. Kuva: Vesa Tyni / JHL Ei julkiasurajoituksia.

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n toimialajohtaja Mari Keturi toteaa, että ammattiliitot puolustavat jäsentensä oikeuksia työelämässä yleensä ja heidän oikeuttaan sosiaaliturvaan.

– Etenkin vaikeina aikoina luottamus toisiin ihmisiin, yhteisöön sekä yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen on tärkeintä huoltovarmuutta ja kriisivalmiutta. Erityisen populistista puhe sosiaaliturvan kytkemisestä kansalaisuuteen on, kun tiedetään, ettei perustuslaki jousta ihmisoikeuksista, yhdenvertaisuudesta eikä tasa-arvosta.

– Riidan kylväminen sopii erityisen huonosti aikaamme nyt, kun monilla on vaikeaa löytää työtä. Julkisuuteen tarkoitettujen heittojen sijaan hallituspuolueiden edustajilta toivoisi lupausta turvasta, talouden kasvusta ja työpaikkojen lisääntymisestä.

JHL:n maahanmuuttajatoiminnan asiantuntija Linda Savonen kertoo, että vähimmäistoimeentulon turva ja yhdenvertaisuus tulevat perustuslaista. Lisäksi ne taataan EU-lainsäädännössä.

– Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.

– Pidän tärkeänä hyviä väestösuhteita, joiden eteen kansalaisjärjestöt ovat yhdessä tehneet kovasti töitä. Ammattiliittona emme voi kuin järkyttyä ajatuksesta, jonka mukaan ihmisarvo määrittyisi koulutustaustan tai ammatin perusteella.

Hallitusohjelmassa korostetaan maabrändin merkitystä ja luvataan parantaa Suomen mainetta työmarkkinoiden väärinkäytöksiin puuttumalla.

– Tähänkään he eivät pysty, vaan esittelevät vain lisää toimia, jotka todellisuudessa vahvistaisivat työmarkkinarikollisuutta ja kaksien työmarkkinoiden syntymistä. Tälläkin kertaa kyse on vain huomion kiinnittämisestä pois oikeista ongelmista, Keturi lopettaa.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvoinnin ammattilaisia ja opiskelijoita yhdistävä ammattiliitto kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa. Hyvinvointipalveluja tuottavia jäseniä meillä on noin 165 000. JHL on SAK:n jäsenjärjestö.

