Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 11.9.2025
Rakennuspalo, keskisuuri, Kahakatu, Jyväskylä
Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin keskisuureen rakennuspaloon Jyväskylään, Kahakadulle.
Kohteessa oli ruoanlaitosta aiheutunut käry ja varsinaista paloa ei ollut. Pelastuslaitoksen yksikkö tuuletti huoneiston palaneen ruoan kärystä.
Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112
