SDP:n Perholehto: Ilmastopolitiikan vaikeuskerroin on kasvanut, mutta lisätoimia tarvitaan nyt
Hallituspuolueiden riveistä on pitkin kautta väläytelty, että ilmastotoimia ei ole varaa tehdä tai että niihin ei kannata panostaa, koska tavoite on mahdoton. Todellisuudessa hiilineutraalius on yhä saavutettavissa ja vieläpä siten, että kansantalous kasvaa. SDP:n kansanedustaja, ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Pinja Perholehto vaatii hallitusta huomioimaan tuoreimmat ilmastoselvitykset ja päivittämään eduskunnalle annettavat ilmastoselonteot sekä keinovalikoiman tuoreimman tiedon mukaisiksi.
– Uusimman ilmastovuosikertomuksen keskeinen viesti on sama kuin aiemmin: emme tee tarpeeksi, jotta saavuttaisimme Suomen oman hiilineutraaliustavoitteen tai EU:n 2030 tavoitteet. Viesti ei ole uusi, mutta se pitäisi ottaa aiempaakin vakavammin, koska Orpon hallituksen toiminta on tähän saakka jättänyt meidät pahasti takamatkalle, Perholehto kommentoi.
– Hallituksen tanssi ilmastolain ympärillä muistuttaa rasismikeskustelua. Perussuomalaiset esittävät faktanomaisesti, ettei hiilineutraaliustavoitetta saavuteta ja pääministeri Orpo puolestaan vakuuttaa sitoutumista ilmastolakiin. Jatkuvat irtiotot eivät herätä uskoa hallituksen toimintakykyyn, ja aiheuttavat ongelmia yritysten toimintaympäristön ennakoitavuudelle, Perholehto jatkaa.
Orpon hallitus on lakkauttanut useita ilmastotoimia sekä leikannut kotimaisen ja kehitysyhteistyönä tehtävän ilmastotyön rahoitusta. Syynä on kerta toisensa jälkeen julkisen talouden heikko tilanne.
Budjettiriihen alla emeritusprofessori Markku Ollikaisen tutkijaryhmän julkaisemassa selvityksessä esitellään polku, jolla vahvistetaan sekä hiilinieluja että taloutta. Konkreettisia keinoja ovat esimerkiksi metsälain uudistaminen, teknisten nielujen vauhdittaminen sekä hiilikrediitit.
– Ensin hallitus jätti ilmastotoimet tehtaanpiippujen tulppaamisen varaan ja sitten se ilmoitti budjettiriihessä leikkaavansa teknisten nielujen kehittämiseen tarkoitettua rahoitusta yli kolmanneksella. Tämä on käsittämätöntä ajanhaaskuuta tilanteessa, jossa teknisten nielujen kehitysjänne on useita vuosia ja olemme muita Pohjoismaita jäljessä jo valmiiksi.
– Hallituksesta tehtiin ilmastovalitus edellisen ilmastovuosikertomuksen tiimoilta, koska se ei tuolloin linjannut valittajien mielestä riittävistä lisätoimista ilmastolain toteutumiseksi. Tuolloin korkein hallinto-oikeus katsoi, että hallitukselle on annettava aikaa tehdä lisätoimia. Vuosi on kulunut. Lisätoimien aika on nyt, Perholehto vaatii.
