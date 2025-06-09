Suomen suurin after ski, Harmaa Rinne, järjestetään kolmatta kertaa 27.-28.3.2026 Rukalla

Kesän tyylikkäin festari, Kesärauha, järjestetään Turun Linnanpuistossa 6.–8.6.2025 19.5.2025 11:30:00 EEST | Tiedote

Turkulainen indie- ja vaihtoehtomusiikin juhla Kesärauha järjestetään kuudetta kertaa 6.–8.6.2025 historiallisessa Linnanpuistossa. Kesärauha kokoaa jälleen yhteen lähes 60 artistia ja tarjoaa kolmen päivän ajan musiikin, visuaalisuuden ja rentoutumisen ainutlaatuisen liiton, joka on täynnä ajankohtaista indietä, poppia, räppiä ja klubimusiikkia. Kesärauha on vuosien varrella vakiinnuttanut asemansa laadukkaan festarikokemuksen tarjoajana, jossa musiikki, esteettisyys, kestävä arvopohja ja tunnelmallinen miljöö luovat vertaansa vailla olevan kesästartin. Vuoden 2025 uutuudet: lisää viihtyvyyttä, kukkia ja klubisoundeja Kesärauha tunnetaan jatkuvasta uudistumisestaan, ja myös vuosi 2025 tuo mukanaan useita kiinnostavia kehitysaskelia festivaalialueelle. Elektronisen musiikin ystäviä hemmotteleva Elektrolinna uudistuu merkittävästi. Turun linnan sisäpihalle rakentuva klubilava saa täysin uudenlaisen, 360 asteen lavaratkaisun, joka luo intiimimmän ja audiovisuaalisen klubikokemuksen keski