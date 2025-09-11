EK:n Vientibarometri: 40 prosenttia vientiyrityksistä uskoo kasvuun, tullit iskevät USA-kauppaan
Markkinoiden epävarmuudesta huolimatta 40 prosenttia Suomen vientiyrityksistä uskoo ulkomaankaupan kasvuun lähikuukausina. Trumpin tullit haastavat vientiä USA:han, sillä lähes 60 prosenttia pelkää sen vähenevän. Valtaosa yrityksistä aikoo siirtää tullimaksut asiakashintoihin. Viennin vetoapua kaivataan uusilta kasvumarkkinoilta – Etelä-Amerikan EU-Mercosur-sopimuksen pikainen voimaantulo tulisi tarpeeseen.
EK:n tuoreen Vientibarometrin mukaan 40 prosenttia yrityksistä arvioi vientinsä kasvavan seuraavan 6 kuukauden aikana ja 44 prosenttia ennakoi sen säilyvän ennallaan. Vain 15 prosenttia varautuu viennin supistumiseen.
Trumpin tullit maksaa amerikkalainen asiakas
Presidentti Trumpin asettamat tullit näkyvät tuloksissa: 41 prosenttia yrityksistä arvioi USA-viennin vähenevän hieman ja 15 prosenttia merkittävästi. Vain 2 prosenttia ilmoittaa viennin USA:han loppuvan kokonaan.
Peräti 87 prosenttia yrityksistä aikoo siirtää korotetut tullit kokonaan tai osittain amerikkalaisen asiakkaan maksamiin hintoihin. Ainoastaan 3 prosenttia laskee myyntikatettaan koko tullimaksun verran.
Vain 9 prosenttia vientiyrityksistä harkitsee siirtävänsä tuotantoa tai alihankintaa USA:han tullien johdosta. 47 prosenttia jatkaa nykyisellä sijoittumisella ja 29 prosenttia kehittää muilla tavoin kumppanuuksia ja kauppaa USA:n kanssa.
"On käymässä kuten ennakkoon epäiltiin: USA-vienti kärsii ja korotetut tullit maksaa suurelta osin amerikkalainen asiakas, eivätkä tullit johda tuotannon tai työpaikkojen siirtymiseen USA:han”, tulkitsee EK:n johtaja Timo Vuori.
Epävarmuus jatkuu, kasvua uusilla kauppasopimuksilla
67 prosenttia yrityksistä pitää keskeisimpänä huolenaiheena maailmanpolitiikan epävarmuutta.
"Epävarmuus tuskin hetkessä hälvenee, sillä Kiina lisää kaupparajoituksia, USA uhkaa uusilla teräsjalosteita koskevilla tulleilla EU:n kauppadiilistä huolimatta ja Ukrainan pysyvä rauha on kaukana. Onneksi vientiyritykset näyttävän löytävän kasvun eväitä markkinaturbulenssista huolimatta”, arvioi Vuori.
Suomalaisyritykset näkevät vientinsä kasvavan perinteisillä markkinoilla Euroopassa, jossa talous on ottamassa tuulta alleen. Samalla kuitenkin tähytään nopean kasvun markkinoita Amerikoista ja Aasiasta:
”EU:n kauppapolitiikalta vaaditaan nyt tehoa ja tuloksia uusien kauppadiilien aikaansaamiseksi. Esimerkiksi EU-Mercosur-sopimuksen pikainen voimaantulo tulisi tarpeeseen; Suomella ja Euroopalla on paljon voitettavaa esimerkiksi Brasilian jättimarkkinoilla”.
EK:n Vientibarometriin vastasi 17.8 - 1.9.2025 yhteensä 348 yritystä. Yritykset edustavat laajasti eri toimialoja ja erikokoisia ulkomaankauppaa käyviä yrityksiä.
