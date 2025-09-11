Susihyökkäykset ihmisiin Euroopassa herättävät huolta
Hyökkäyksiltä ihmisiin ei voi välttyä, kun petokanta kasvaa ja riittävän vahvat kannanhoidolliset toimenpiteet puuttuvat.
Viimeaikaiset raportit susien hyökkäyksistä ihmisiin Euroopassa ovat herättäneet huolta suurpetojen ja ihmisten rinnakkaiselon turvallisuudesta. Hyökkäyksiä on tapahtunut Euroopan metsästäjäjärjestöjen kattojärjestön FACE:n kokoamien tietojen mukaan ainakin Hollannissa ja Italiassa.
Hollannissa on vuoden aikana raportoitu viidestä susihyökkäyksestä (7/2024–7/2025). DNA-testit ovat vahvistaneet, että kyseessä on kaksi eri sutta. Kolmessa tapauksista uhri oli lapsi.
Italian viranomaistietojen mukaan susi on hyökännyt ihmisen päälle yhteensä 23 kertaa vuoden 2011 jälkeen. Kahden viime vuoden ajalta kolmessa tapauksessa hyökännyt eläin on todettu DNA-testillä sudeksi.
Kannanhoidollinen metsästys takaa ihmispelon
Metsästäjäliitto korostaa suden ihmispelon ylläpidon merkitystä.
– Mikäli susi saa käydä ihmispihoilla ilman seurauksia, yksilöt ja laumat menettävät varovaisuutensa ihmisen suhteen, sanoo Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola.
Metsästäjäliitto uutisoi 11.9.2025 koirasta, jonka susi vei Viitasaarella vain kahdeksan metrin päästä kodin ulko-ovesta. Vastaava kotipihasta vienti sattui Varpaisjärvellä heinäkuussa.
Vuonna 2019 Romaniassa tapahtui tunnetusti kahdeksan ihmisen kuolemaan johtanutta karhun hyökkäystä ja 76 loukkaantumistapausta.
– Kannanhoitoa tarvitaan suurpetojen ihmispelon ylläpitoon. Suden aiheuttamat koti- ja tuotantoeläinvahingot sekä suden ja muiden suurpetojen tuhannet pihakäyntihavainnot osoittavat, että suurpedot ovat menettämässä ihmispelkonsa.
Metsästäjäliitto uutisoi viime jahtikaudella 32 susien repimästä metsästyskoirasta. Tällä jahtikaudella liitto on uutisoinut kahdeksasta susihyökkäyksestä. Liitto muistuttaa, että ihmisen ja suden tasapainoisen rinnakkaiselon varmistamiseksi tarvitaan kiireellisiä lainmuutoksia, kuten poronhoitoalueella tapahtuvan karhun kiintiömetsästyksen ulottamista koskemaan kaikkia suurpetoja koko maassa.
Metsästäjäliitto: susikannan raja-arvoksi 165 sutta - Ruotsissa raja 170
Suomessa on määriteltävä riittävän alhainen suden suotuisan suojelun taso. Metsästäjäliitto on esittänyt raja-arvoksi 165 sutta. Ruotsissa raja-arvo on 170 sutta. EU on kiittänyt Ruotsia esimerkillisestä kannanhoidosta.
Suomen susikanta täydentyy jatkuvasti Venäjältä. Yle uutisoi 9.9.2025 Venäjältä tulleiden susien aiheuttamasta 1300:sta porovahingosta kesän 2025 aikana Kuusamossa.
Kannanhoidollinen metsästys on tehokas keino ylläpitää suurpetojen ihmispelkoa. Vaikka karhu on ollut tilastollisesti suttakin vaarallisempi ihmiselle, myös susi tulee ihmisen luo. Suurpedot oppivat pelkäämään ihmistä vain, jos ne kokevat, että ihmistä ja ihmisen elinpiiriä on syytä karttaa.
Metsästäjäliiton 2024 tekemän tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta suomalaisesta kannattaa suurpetojen kannanhoidollista metsästystä.
Yhteenveto viimeaikaisista susihyökkäyksistä Hollannissa ja Italiassa
Hollanti (2024-2025)
* Yhteensä 5 susihyökkäystä ihmisiin (4 purematapausta, 1 päällekarkaus)
* DNA-testaus vahvistanut, että neljässä tapauksessa oli kyse samasta yksilöstä (GW3237m). Yhdessä tapauksessa yksilö oli GW4655m.
* Kolmessa tapauksessa uhri oli lapsi.
Italia (2023-2025)
* Yhteensä 3 vahvistettua susihyökkäystä ihmisiin
* DNA-testaus sudesta vahvistettu kaikissa kolmessa tapauksessa
* Yhdessä tapauksessa uhri oli lapsi.
FACEn toimittamassa liiteaineistossa raportteja ja artikkeleita hyökkäyksistä, esimerkiksi Hollannin Yleisradioyhtiö NOSin video heinäkuun 2025 lapseen kohdistuneesta susihyökkäyksestä.
Yhteyshenkilöt
Jaakko SilpolaToiminnanjohtajaMetsästäjäliittoPuh:050 406 4836jaakko.silpola@metsastajaliitto.fi
Liitteet
Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa. Tehtävämme on edistää metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Metsästäjäliitto ry
Susi vei parsonrusseli Edun kotipihasta11.9.2025 15:23:00 EEST | Uutinen
Parsonrussellinterrieri Edu vietiin kotipihastaan Viitasaaren Keihärinkoskelta syyskuun 8. päivän aamuna.
Susi tappoi kettukoiran Lieksassa11.9.2025 12:21:50 EEST | Uutinen
Amerikankettukoira Bablon ajo pysähtyi suden hampaisiin Lieksan Kylänlahdessa viime viikon torstaina 4.9.2025. Alueella on aiemmin nähty liikkuvan kolmen suden lauma.
Susi kävi koiran kimppuun kesken kisan Pohjois-Pohjanmaalla9.9.2025 10:08:46 EEST | Uutinen
Susi hyökkäsi Pohjois-Pohjanmaan piirinmestaruudesta kisanneen pystykorvan kimppuun kesken maastokokeen 6. syyskuuta Pudasjärven Jaurakkavaarassa.
Metsäkanalintujen metsästys on perinteinen ja vastuullinen jahtimuoto9.9.2025 08:20:08 EEST | Uutinen
Kanalintujen metsästyksellä on vahvat perinteet Suomessa ja sen säätely perustuu tarkkaan kannanarviointiin. Parhaillaan on meneillään normaaliin kannanvaihtelusykliin kuuluva matalan kannan vaihe. Vastuullisella metsästyksellä varmistetaan, että riistavarat säilyvät tuottavina myös tämän vaiheen yli. Monen odottama metsästys alkaa jälleen 10. syyskuuta.
Metsästäjäliitto: Ilveskannan arvio tarkentunut – uusi malli nostaa luvut selvästi aiempaa suuremmiksi5.9.2025 15:47:31 EEST | Uutinen
Luken uusi laskentamalli on kasvattanut selkeästi arviota ilvesten määrästä. Metsästäjäliitto pitää tärkeänä, että ilveksen kannanhoidollinen metsästys käynnistyisi pian.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme