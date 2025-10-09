Vääräjärvi – Tiina Poutasen romaanitrilogian itsenäinen päätösosa

Lokakuussa Kulttuurikulmassa Sinikka Murron grafiikkaa ja akvarelleja 6.10. – 31.10. 6.10.2025 14:00:00 EEST | Tiedote

Sinikka Murto: Akvarelleja ja grafiikkaa vuosien varrelta Maanantaina 6.10. avautuu Aviadorin Kulttuurikulmassa (Liisankatu 19, Helsinki) Sinikka Murron taidenäyttely. Esillä on 3–4 akvarellityötä sekä useita pienempiä grafiikkatöitä. Vesivärin herkkäotteinen taitaja Sinikka Murto kertoo, että hänen teoksilleen on luonteenomaista ilmavuus, kuulaus, keveys ja puhtaus. Ne eivät ole koskaan pelkkiä kuvia, vaan vaistonvaraisesti syntyneitä, lähinnä tunteen ja kulloisenkin mielialan aikaansaamia sielunmaisemia, joihin on vangittu tiivistynyt, eteerinen ja hetkellinen tai viipyvä tunnelma. “Työskentelytapani on spontaani, vaistonvarainen ja täysin konstailematon. Hengitän ja imen itseeni ympäröivää luontoa. Tuotan saamani mielihyvän vesivärein paperille. Rauhoitun maalaamaan parhaiten sateella, kovalla pakkasella tai kylmällä viimasäällä. Muulloin vaeltelen, aina kun vain mahdollista, ulkona luonnossa, metsissä, rannoilla, laaksoissa ja kukkuloilla, katselen maailmaa ja ihmettelen ilmiöitä.