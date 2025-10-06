Esa Mäkijärven uutuuskirja tarjoaa makuelämyksiä Thaimaasta
Thaimaan neljä keittiötä kertoo, miten thairuoka valloitti maailman. Thaimaahan läheisesti tutustunut kirjailija Esa Mäkijärvi käsittelee tietokirjassaan sen ruokaa, kulttuuria ja historiaa valloittavan henkilökohtaisesti. Hän käy läpi suosikkiannoksensa ja antaa matkailuvinkkejä.
Esa Mäkijärven tietokirja Thaimaan neljä keittiötä – Thairuoan kulttuurihistoria on julkaistu Aviadorin kustantamana.
Mikä on tärkeintä Thaimaassa? Kenties yksinvaltainen kuningas, paratiisimainen luonto tai buddhalaiset temppelit? Ei, vaan ruoka. Thaikeittiö lukeutuu maailman parhaisiin ja sen antimista nauttiminen on keskeisin thaimaalaisia yhdistävä asia.
Thaimaan neljä keittiötä lähestyy Kaakkois-Aasian maan menneisyyttä, nykyhetkeä ja tulevaisuutta kulinarismin kautta. Siihen liittyvistä tarinoista saamme tietää tarvittavan esimerkiksi Thaimaan kuilumaisista tuloeroista ja siitä, miksi sen mielipiteitä jakavaa monarkiaa ei ole vieläkään kaadettu. Samalla iloitaan Thaimaan uskomattomasta valoisuudesta, värikkyydestä ja ystävällisyydestä.
Teos on jaettu neljään osaan: keskiseen, koilliseen, pohjoiseen ja eteläiseen Thaimaahan. Niistä jokaisella on omaleimainen historiansa ja kulttuurinsa, jota niiden ruoat heijastelevat. Kirjan lopusta löytyy vielä Thaimaan kuninkaallista keittiötä käsittelevä luku. Vähemmästäkin herahtaa vesi kielelle.
Esa Mäkijärvi (s. 1984) on helsinkiläinen kirjailija, jolta on julkaistu romaaneja, runokokoelmia ja tietokirjoja. Hän on ollut ehdolla useiden palkintojen saajaksi. Aviador julkaisi hänen edellisen tietoteoksensa Wunderball – Saksan jalkapallon tarina (2022).
MÄKIJÄRVI, ESA : Thaimaan neljä keittiötä – Thairuoan kulttuurihistoria
236 sivua
Nidottu, pehmeäkantinen
ISBN 9789523813366
Ilmestymisaika: Syyskuu 2025
