Salainen ihailija – psykologinen trilleri pakkomielteisestä rakkaudesta
Charlotta Holtarin romaani Salainen ihailija on julkaistu Aviadorin kustantamana.
Tanssikilpailujen voittoja, railakkaita juhlia, innostavia journalistiikan opintoja ja komea uusi poikaystävä. Ariel elää kesän lopulla lähes täydellistä elämää tiiviin ystäväporukkansa kanssa. Hänellä on jopa salainen ihailija, joka lähettää kauniita lahjoja ja romanttisia viestejä. Tilannetta kuitenkin varjostavat toistuvat tapaukset naisten huumaamisesta ja uutinen opiskelijan väkivaltaisesta kuolemasta illanvietossa. Samoihin aikoihin Arielin entinen poikaystävä palaa tämän elämään, ja ihailijan lähettämien lahjojen sävy muuttuu.
Charlotta Holtarin esikoisromaani Salainen ihailija on värikkäillä kuvilla ilotteleva psykologinen trilleri, joka tarkastelee, mikä on rakkautta ja mikä pakkomielteisyyttä.
HOLTARI, CHARLOTTA : Salainen ihailija
243 sivua
Nidottu, pehmeäkantinen
ISBN 9789523814257
Ilmestymisaika: Syyskuu 2025
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vesa Tompuri
Jarkko Mali
Miksu Väkiparta
