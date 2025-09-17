Sanni Mätön valokuvia Kulttuurikulmassa 15.–30.9.2025

Vesa Kaleva Lehtisen pohdiskelevat esseet tiivistävät musiikin ja musisoinnin perimmäisen olemuksen 17.9.2025 13:45:25 EEST | Tiedote

Vesa Kaleva Lehtisen tietokirja Musiikki meissä on julkaistu Aviadorin kustantamana. Mikä on musiikin perimmäinen tarkoitus? Miten musisoinnin yhteinen kokemus syntyy? Mitä tapahtuu musisoivan ihmisen mielessä ja kehossa? Mitä musiikki ja musiikin tekeminen ihmiselle opettaa? Mitä voisi olla yhteismusisoinnin etiikka? Millaista on musiikki ja musisointi tulevaisuudessa? Entä mitä tapahtuu, kun tekoäly tuodaan konserttisaleihin? Filosofian tohtori Vesa Kaleva Lehtinen pohtii esseekokoelmassaan musiikin ja musisoinnin perusluonnetta. Aiemmassa tutkimustyössään hän on perehtynyt erityisesti sinfoniaorkesterin itseohjautuvuuteen. Hän toimii myös aktiivimuusikkona, pasunistina Sinfonia Lahdessa. LEHTINEN, VESA KALEVA : Musiikki meissä 224 sivua Nidottu, pehmeäkantinen ISBN 9789523813649 Ilmestymisaika: Syyskuu 2025 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jar