Enico investoi kasvuun kolminkertaistamalla sähkövarastotuotannon.
Tamperelainen sähkövarastovalmistaja Enico Oy vastaa nopeasti kasvavaan kysyntään investoimalla uuteen tehtaaseen, joka kolminkertaistaa yhtiön tuotantokapasiteetin.
Uudessa tehtaassa lattiatila on kolminkertainen aiempaan verrattuna. Samalla nostokapasiteetti on tuplattu, logistiikkaa sujuvoitettu ja tuotantoon luotu valmius vuorotyöhön. Investointi nostaa Enicon sähkövarastojen vuosikapasiteetin yhden gigawatin tasolle.
"Tämä on vastaus tilauskirjoissamme näkyvään kasvuun. Haluamme tehdä investoinnit rohkeasti ajoissa. Jos alamme toimia vasta, kun asiakkaan tilaus siirtyy tuotantovaiheeseen, olemme jo auttamatta myöhässä. Tänä vuonna myös henkilöstömme määrä on tuplaantunut ja uuden tehtaamme myötä henkilöstömme saa käyttöönsä täysin uudet ja heille suunnitellut tilat”, kertoo Enico Oy:n toimitusjohtaja Marko Lähteenmäki.
Lähteemäki arvioi yhtiön liikevaihdon tuplaantuvan tänä vuonna viime vuoteen verrattuna ja nousevan noin 25 miljoonaan euroon. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on ylittää 100 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2028 mennessä. Enicolla uskotaan vahvasti markkinan kasvavaan kysyntään. Vihreän siirtymän investoinnit ovat merkittäviä.
“Elinkeinoelämän keskusliiton elokuussa julkaisemien lukujen mukaan investointien määrä pelkästään energiavarastoihin ja akkuteknologioihin on yli 12 miljardia euroa. Sähkövarastomarkkinan arvioidaankin kymmenkertaistuvan seuraavan kuuden vuoden aikana. Haluamme olla mukana kasvussa ja varmistaa oman markkinaosuuden”, päättää Lähteenmäki.
Enico on suomalainen energia-alan edelläkävijä, joka rakentaa tulevaisuuden sähköenergian hallinta- ja varastointiratkaisuja jo tänään. Me emme ainoastaan auta asiakkaitamme vastaamaan vihreän siirtymän haasteisiin – autamme heitä valjastamaan sen kilpailueduksi. Palvelumallimme tukee asiakasta koko elinkaaren ajan ja luo myös kokonaan uusia ansaintamalleja. Me katsomme kauas, jotta asiakkaamme pääsevät perille nopeammin.
Enico on osa WEST Invest Group -konsernia, jonka liikevaihto on yli 100 miljoonaa euroa.
