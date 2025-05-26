Enico Oy

Enico investoi kasvuun kolminkertaistamalla sähkövarastotuotannon.

12.9.2025 08:37:14 EEST | Enico Oy | Tiedote

Jaa

Tamperelainen sähkövarastovalmistaja Enico Oy vastaa nopeasti kasvavaan kysyntään investoimalla uuteen tehtaaseen, joka kolminkertaistaa yhtiön tuotantokapasiteetin.

Enicon tehtaassa on tilaa useammalle tuotantolinjalle.
Enicon uuteen sähkövarastotehtaaseen valmistuu useita tuotantolinjoja rinnakkain. Enico

Uudessa tehtaassa lattiatila on kolminkertainen aiempaan verrattuna. Samalla nostokapasiteetti on tuplattu, logistiikkaa sujuvoitettu ja tuotantoon luotu valmius vuorotyöhön. Investointi nostaa Enicon sähkövarastojen vuosikapasiteetin yhden gigawatin tasolle. 

"Tämä on vastaus tilauskirjoissamme näkyvään kasvuun. Haluamme tehdä investoinnit rohkeasti ajoissa. Jos alamme toimia vasta, kun asiakkaan tilaus siirtyy tuotantovaiheeseen, olemme jo auttamatta myöhässä. Tänä vuonna myös henkilöstömme määrä on tuplaantunut ja uuden tehtaamme myötä henkilöstömme saa käyttöönsä täysin uudet ja heille suunnitellut tilat”, kertoo Enico Oy:n toimitusjohtaja Marko Lähteenmäki. 

Lähteemäki arvioi yhtiön liikevaihdon tuplaantuvan tänä vuonna viime vuoteen verrattuna ja nousevan noin 25 miljoonaan euroon. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on ylittää 100 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2028 mennessä. Enicolla uskotaan vahvasti markkinan kasvavaan kysyntään. Vihreän siirtymän investoinnit ovat merkittäviä. 

“Elinkeinoelämän keskusliiton elokuussa julkaisemien lukujen mukaan investointien määrä pelkästään energiavarastoihin ja akkuteknologioihin on yli 12 miljardia euroa. Sähkövarastomarkkinan arvioidaankin kymmenkertaistuvan seuraavan kuuden vuoden aikana. Haluamme olla mukana kasvussa ja varmistaa oman markkinaosuuden”, päättää Lähteenmäki.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Enicon tehtaassa on tilaa useammalle tuotantolinjalle.
Enicon uuteen sähkövarastotehtaaseen valmistuu useita tuotantolinjoja rinnakkain.
Enico
Lataa
Enicon projektipäällikkö Petteri Strid valmistuvassa tehdashallissa.
Enicon projektipäällikkö Petteri Strid on tyytyväinen, että yrityksessä investoidaan etupainotteisesti tuotantokapasiteetin lisäämiseen.
Enico
Lataa
Enicon toimitusjohtaja Marko Lähteenmäki
Enicon toimitusjohtaja Marko Lähteenmäki uskoo kasvuun ja kannustaa investoimaan ajoissa. Näin varmistetaan, että tuotannollisesti pystytään vastaamaan kysyntään.
Enico
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Enico on suomalainen energia-alan edelläkävijä, joka rakentaa tulevaisuuden sähköenergian hallinta- ja varastointiratkaisuja jo tänään. Me emme ainoastaan auta asiakkaitamme vastaamaan vihreän siirtymän haasteisiin – autamme heitä valjastamaan sen kilpailueduksi. Palvelumallimme tukee asiakasta koko elinkaaren ajan ja luo myös kokonaan uusia ansaintamalleja. Me katsomme kauas, jotta asiakkaamme pääsevät perille nopeammin.

Enico on osa WEST Invest Group -konsernia, jonka liikevaihto on yli 100 miljoonaa euroa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Enico Oy

Enico ja belgialainen AVESTA solmivat strategisen kumppanuuden – sopimuksella Enicon sähkövarastot käyttävät jatkossa lähes yksinomaan eurooppalaista teknologiaa20.5.2025 13:50:03 EEST | Tiedote

Tamperelainen, nopeasti kasvava sähkövarastoja kehittävä Enico Oy on solminut strategisen kumppanuuden belgialaisen akkuteknologiavalmistajan AVESTA Holdingin kanssa. Yhteistyö nostaa Enicon sähkövarastoiden eurooppalaisuusasteen lähes 100%:iin, mikä tekee yrityksestä selkeän edelläkävijän suomalaisessa energiavarastomarkkinassa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye