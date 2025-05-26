Enico investoi kasvuun kolminkertaistamalla sähkövarastotuotannon.

Enico on suomalainen energia-alan edelläkävijä, joka rakentaa tulevaisuuden sähköenergian hallinta- ja varastointiratkaisuja jo tänään. Me emme ainoastaan auta asiakkaitamme vastaamaan vihreän siirtymän haasteisiin – autamme heitä valjastamaan sen kilpailueduksi. Palvelumallimme tukee asiakasta koko elinkaaren ajan ja luo myös kokonaan uusia ansaintamalleja. Me katsomme kauas, jotta asiakkaamme pääsevät perille nopeammin.

Enico on osa WEST Invest Group -konsernia, jonka liikevaihto on yli 100 miljoonaa euroa.