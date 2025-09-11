Ajanvaraus syksyn 2025 influenssa- ja koronarokotuksiin alkaa

Lokakuussa ensimmäisenä rokotetaan palvelukodeissa ja säännöllisessä järjestetyssä kotihoidossa olevat ikääntyneet, kaikki yli 75-vuotiaat sekä kaikenikäiset voimakkaasti immuunipuutteiset. Sen jälkeen rokotetaan muut ikäryhmät.

Palvelukodeissa tai säännöllisessä järjestetyssä kotihoidossa olevat henkilöt rokotetaan asumisyksiköissä tai kotona. Kouluikäiset rokotetaan kouluterveydenhuollossa. Muut rokotetaan Pohteen rokotuspaikoilla erikseen ilmoitettuina rokotuspäivinä. Käytännöt vaihtelevat paikkakunnittain.

Paikkakuntakohtaiset rokotustiedot on julkaistu Pohteen verkkosivulle Influenssa- ja koronarokotus.

Rokotukset toteutetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n suositusten mukaisesti. Rokotteiden ottaminen on vapaaehtoista.

Ajan voi varata verkossa 16.9. alkaen ja puhelimella 23.9. alkaen

Rokotukset järjestetään pääasiassa ajanvarauksella. Aika rokotukseen varataan verkossa tai puhelimella. Joillakin paikkakunnilla rokotuksia järjestetään myös ilman ajanvarausta. Samalla rokotuskerralla saa influenssarokotteen ja koronarokotteen, jos haluaa.

Ensimmäisiä rokotusaikoja on varattavissa kaikille ikäihmisille ja voimakkaasti immuunipuutteisille riippumatta siitä, varataanko aika verkossa vai puhelimella.

Ajan varaaminen verkossa

Pohteen verkkoajanvaraus aukeaa tiistaina 16. syyskuuta kello 8 kaikille ikäryhmille. Aika varataan osoitteessa pohde.terveytesi.fi tai OmaPohteessa. Klikkaa OmaPohteessa Ajanvaraus ja sen jälkeen Pohteen verkkoajanvaraus. Kaikki rokotuspäivät ovat nähtävissä verkkoajanvarauksessa.

Verkkoajanvaraus on käytössä paikkakunnilla Alavieska, Haapavesi, Ii, Kempele, Kuusamo, Liminka, Lumijoki, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulu, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäntä, Raahe, Sievi, Siikajoki, Taivalkoski, Utajärvi, Vaala, Ylivieska.

Jos rokotusajan haluaa varata verkossa toiselle täysi-ikäiselle henkilölle, siihen tarvitaan valtuutus. Valtakirjan voi tulostaa Pohteen verkkosivulta Influenssa- ja koronarokotus, ja se toimitetaan täytettynä valtuutuksen antajan omaan sosiaali- ja terveyskeskukseen.

Ajan varaaminen puhelimella

Puhelinajanvaraus aukeaa tiistaina 23. syyskuuta kello 9 ensin yli 80-vuotiaille ja voimakkaasti immuunipuutteisille. Aika varataan soittamalla Pohteen influenssa- ja koronarokotusten ajanvaraukseen ja jättämällä takaisinsoittopyyntö puh. 08 669 0200 ma–to klo 9–12. Puhelinajanvaraus aukeaa ikäryhmittäin seuraavasti:

Tiistaina 23.9. alkaen ajanvaraus yli 80-vuotiaille ja voimakkaasti immuunipuutteisille

Maanantaina 29.9. alkaen ajanvaraus yli 75-vuotiaille

Maanantaina 20.10. alkaen ajanvaraus kaikille ikäryhmille.



Puhelinajanvaraus on käytössä paikkakunnilla Alavieska, Haapavesi, Hailuoto, Ii, Kempele, Kuusamo, Liminka, Lumijoki, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulu, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäntä, Raahe, Sievi, Siikajoki, Taivalkoski, Utajärvi, Vaala, Ylivieska. Puhelinajanvaraus voi ruuhkautua. Jos takaisinsoittoa ei kuulu, voi soittaa seuraavana päivänä uudelleen.

Tyrnävällä aika varataan soittamalla tiistaina 23. syyskuuta kello 9 alkaen Tyrnävän sosiaali- ja terveysasemalle. Verkkoajanvaraus ei ole käytössä.

Rokotukset ilman ajanvarausta

Ilman ajanvarausta rokotuksia järjestetään paikkakunnilla Haapajärvi, Kalajoki, Kärsämäki, Kuusamo, Merijärvi, Pudasjärvi, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Taivalkoski. Rokotuksia järjestetään näillä paikkakunnilla myöhemmin myös ajanvarauksella.

Maksuton influenssarokote

Influenssarokotteen saavat kansallisessa ohjelmassa maksutta ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle rokotuksesta on merkittävää hyötyä. Tähän ryhmään kuuluvat:

raskaana olevat

kaikki 65 vuotta täyttäneet

alle 7-vuotiaat lapset

sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat

varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset

henkilöt, jotka asuvat tai oleskelevat pitkäaikaisesti laitosmaisissa olosuhteissa kuten vankeinhoitolaitoksissa ja vastaanottokeskuksissa

sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö, joka osallistuu potilaiden ja asiakkaiden välittömään hoitoon tai huoltoon

vakavalle influenssalle erityisen alttiiden henkilöiden lähipiiri eli he, jotka ovat toistuvasti läheisessä kontaktissa vakavalle influenssalle erityisen alttiiseen ihmiseen tai jotka ovat toistuvasti läheisessä kontaktissa sellaisen vakavalle influenssalle alttiin ihmisen kanssa, jota ei voida suojata influenssarokotteella. Toistuvasti läheisellä kontaktilla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö asuu samassa asunnossa tai on viikoittain kasvotusten tekemisissä suojattavan ihmisen kanssa.



Maksuton koronarokote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittelee syksyllä 2025 maksutonta koronarokotteen tehosteannosta

hoivakodeissa tai säännöllisessä järjestetyssä kotihoidossa oleville iäkkäille sekä omaishoidettaville iäkkäille henkilöille

75 vuotta täyttäneille

voimakkaasti immuunipuutteisille sekä

18 vuotta täyttäneille, joilla on kaksi tai useampi vakavan koronataudin riskiä lisäävä sairaus.



Jos henkilö sairastaa taudin juuri ennen rokotusaikaa, ei hän suojan kannalta tarvitse tehosteannosta tällä kaudella.

Reseptin hankkiminen omakustanteisesti

Jos henkilö ei ole oikeutettu maksuttomaan influenssa- tai koronarokotukseen, hän voi hankkia reseptin omalla kustannuksella. Reseptin voi pyytää tiistaina 16. syyskuuta kello 8 alkaen OmaPohteen yhteydenottopyynnöllä. Klikkaa OmaPohteessa Yhteydenottopyynnöt ja sen jälkeen Rokotusreseptipyynnöt ja rokotusneuvonta. Reseptiä voi pyytää myös soittamalla maanantaina 20. lokakuuta alkaen influenssa- ja koronarokotusten ajanvaraukseen puh. 08 669 0200 ma–to klo 9–12 ja jättää takaisinsoittopyynnön. Aiemman vuoden reseptin voi myös uusia Omakanta-palvelussa tai apteekin kautta. Rokotteen voi ostaa apteekista reseptillä. Sen jälkeen voi tulla rokotukseen oman paikkakunnan ohjeiden mukaisesti.

Ohjeita rokotukseen tuleville

Rokotukseen tullessa kannattaa pukeutua vaatteisiin, joissa käsivarren saa helposti paljaaksi. Kela-kortti on otettava mukaan. Vähäisetkin flunssan oireet ovat este tulla hakemaan rokotetta. Rokotukseen tulevia pyydetään myös huomioimaan hyvä käsihygienia rokotuspaikalla.

Lue lisää

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen tiedote 25.8.2025 Syksyn 2025 influenssa- ja koronarokotukset käynnistyvät Pohjois-Pohjanmaalla vaiheittain

THL: Influenssarokote

THL: Koronarokotteet

THL: Hengitystieinfektioiden ehkäisy