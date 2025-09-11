Keski-Suomen ELY-keskus

Keski-Suomen ELY-keskus muuttaa ensi viikolla uusiin toimitiloihin

12.9.2025 12:44:13 EEST | Keski-Suomen ELY-keskus | Tiedote

ELY-keskus siirtyy pois nykyisestä toimipaikastaan Cygnaeustalosta ja toimii maanantaista 15.9. alkaen valtion yhteisissä toimitiloissa Sinetissä (Vapaudenkatu 58).

Kuva: Senaatti-kiinteistöt
Yhteisessä työympäristössä toimii myös 15 muuta valtionhallinnon organisaatiota. Yhteiset tilat edistävät poikkihallinnollista yhteistyötä valtion eri toimijoiden kesken. Nykyaikaiset työtilaratkaisut ja yhteiskäyttö parantavat myös tilankäytön tehokkuutta, mikä pienentää hiilijalanjälkeä ja tuo valtiolle kustannussäästöjä.

"Uusi toimitilaratkaisu tukee virastojen välistä vuorovaikutusta. On hienoa, että pitkään vireillä ollut hanke saadaan nyt päätökseen", ELY-keskuksen ylijohtaja Jukka Lehtinen toteaa.

Ensi vuoden alusta alkaen Sinetissä toimii Keski-Suomen elinvoimakeskus, joka perustetaan osana meneillään olevaa aluehallinnon uudistusta samalla kun ELY-keskukset lakkaavat. Myös valtakunnallisella Lupa- ja valvontavirastolla tulee olemaan toimintoja Sinetissä.

Lisätietoa Senaatin tilamuutoshankkeesta: https://www.senaatti.fi/hankkeet/jyvaskylan-yhteinen-tyoymparisto

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

