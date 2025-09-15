Kansalaisopisto Alma järjestää 72 tuntia -varautumiskoulutusten sarjan Vaasassa ja Kyrönmaalla

72 tuntia on viranomaisten ja järjestöjen varautumissuositus kotitalouksille. Kodeissa tulisi varautua pärjäämään omatoimisesti vähintään kolme vuorokautta häiriötilanteessa, kuten sähkökatkon tai vedenjakeluhäiriön aikana. Esimerkiksi pitkittynyt sähkökatko voi aiheuttaa tilanteen, jonka takia yhteiskunnan tarjoamat palvelut häiriintyvät tai jopa keskeytyvät.

Koulutuksissa opitaan, mitä tarvikkeita kotona tulisi olla, mistä saa luotettavaa tietoa häiriötilanteessa ja miten selvitä esimerkiksi kylmenevässä asunnossa. Osallistujat pääsevät tutustumaan myös erilaisten apuvälineiden käyttöön.

Alman koulutusten ajankohdat ja paikkakunnat:

Vähäkyrö – ke 24.9. klo 18–19.30, Vähäkyrö-talo, valtuustosali. Kouluttaja Sirpa Suomalainen

Isokyrö – to 2.10. klo 18–19.30, Isonkyrön koulukeskus. Kouluttaja Sirpa Suomalainen

Laihia – ke 8.10. klo 18–19.30, Rauhalan koulu. Kouluttaja Sirpa Suomalainen

Vaasa, suomenkielinen – ke 22.10. klo 18–19.30, Raastuvankatu 31, juhlasali. Kouluttaja Kati Källman

Vaasa, ruotsinkielinen: 72 timmar beredskap – ke 29.10. klo 18–19.30, Raastuvankatu 31 juhlasali. Kouluttaja Kati Källman

Koulutukset pitävät 72 tuntia -kouluttajat, jotka ovat suorittaneet Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kouluttajakoulutuksen. Koulutusten taustalla toimii laaja viranomaisten ja järjestöjen verkosto, ja materiaali on tuotettu Huoltovarmuusorganisaation Kotitalouksien omatoimisen varautumisen järjestötoimikunnan toimesta.

Kotitalouksien omatoiminen varautuminen on suuri apu yhteiskunnalle ja ennen kaikkea ihmiselle itselleen. Siksi jokaisen kannattaa varautua häiriötilanteisiin.