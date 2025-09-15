Kansalaisopisto Alma järjestää 72 tuntia -varautumiskoulutusten sarjan Vaasassa ja Kyrönmaalla
Kansalaisopisto Alma tarjoaa syksyllä 2025 ajankohtaista ja tärkeää tietoa kotitalouksien varautumisesta järjestämällä viiden yleisöluennon sarjan osana valtakunnallista 72 tuntia -varautumiskoulutusta. Yleisöluennot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.
72 tuntia on viranomaisten ja järjestöjen varautumissuositus kotitalouksille. Kodeissa tulisi varautua pärjäämään omatoimisesti vähintään kolme vuorokautta häiriötilanteessa, kuten sähkökatkon tai vedenjakeluhäiriön aikana. Esimerkiksi pitkittynyt sähkökatko voi aiheuttaa tilanteen, jonka takia yhteiskunnan tarjoamat palvelut häiriintyvät tai jopa keskeytyvät.
Koulutuksissa opitaan, mitä tarvikkeita kotona tulisi olla, mistä saa luotettavaa tietoa häiriötilanteessa ja miten selvitä esimerkiksi kylmenevässä asunnossa. Osallistujat pääsevät tutustumaan myös erilaisten apuvälineiden käyttöön.
Alman koulutusten ajankohdat ja paikkakunnat:
- Vähäkyrö – ke 24.9. klo 18–19.30, Vähäkyrö-talo, valtuustosali. Kouluttaja Sirpa Suomalainen
- Isokyrö – to 2.10. klo 18–19.30, Isonkyrön koulukeskus. Kouluttaja Sirpa Suomalainen
- Laihia – ke 8.10. klo 18–19.30, Rauhalan koulu. Kouluttaja Sirpa Suomalainen
- Vaasa, suomenkielinen – ke 22.10. klo 18–19.30, Raastuvankatu 31, juhlasali. Kouluttaja Kati Källman
- Vaasa, ruotsinkielinen: 72 timmar beredskap – ke 29.10. klo 18–19.30, Raastuvankatu 31 juhlasali. Kouluttaja Kati Källman
Koulutukset pitävät 72 tuntia -kouluttajat, jotka ovat suorittaneet Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kouluttajakoulutuksen. Koulutusten taustalla toimii laaja viranomaisten ja järjestöjen verkosto, ja materiaali on tuotettu Huoltovarmuusorganisaation Kotitalouksien omatoimisen varautumisen järjestötoimikunnan toimesta.
Kotitalouksien omatoiminen varautuminen on suuri apu yhteiskunnalle ja ennen kaikkea ihmiselle itselleen. Siksi jokaisen kannattaa varautua häiriötilanteisiin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Suunnittelijaopettaja Riikka Paakkunainen, kansalaisopisto Alma,
puh. 040 5386 564, riikka.paakkunainen@edu.vaasa.fi
Johtava rehtori Sannasirkku Autio, Vaasan kaupungin opistot,
puh. 0400 299 826, sannasirkku.autio@edu.vaasa.fi
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Medborgarinstitutet Alma ordnar en föreläsningsserie om 72 timmar-beredskap i Vasa och Kyrolandet15.9.2025 09:00:00 EEST | Pressmeddelande
Medborgarinstitutet Alma erbjuder under hösten 2025 aktuell och viktig information om hushållens beredskap genom att arrangera en serie med fem föreläsningar som en del av den nationella 72 timmar-beredskapsutbildningen. Föreläsningarna är öppna för alla och avgiftsfria.
Kutterhamnens vinterförvarings- och båtplatser försvinner11.9.2025 15:00:00 EEST | Pressmeddelande
Kutterhamnens båt- och vinterförvaringsplatser tas ur bruk och rivs, eftersom Gränsbevakningsväsendet inrättar en sjöbevakningsstation vid objektet sommaren 2027.
Kutterisataman talvisäilytys- ja venepaikat poistuvat11.9.2025 15:00:00 EEST | Tiedote
Kutterisataman vene- ja talvisäilytyspaikat poistetaan käytöstä ja puretaan, koska kesällä 2027 kohteeseen perustetaan merivartioasema Rajavartiolaitoksen toimesta.
PÖL - Barnens kulturveckor ordnas igen i oktober11.9.2025 12:23:29 EEST | Pressmeddelande
Pöl - Barnens kulturveckor, som produceras av Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster, bjuder igen på många aktiviteter och upplevelser för barnfamiljer under hela oktober.
LÄTÄKKÖ – Lasten kulttuuriviikot tulee jälleen lokakuussa11.9.2025 12:23:24 EEST | Tiedote
Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalveluiden tuottama Lätäkkö – lasten kulttuuriviikot tuo jälleen runsaasti tekemistä ja elämyksiä lapsiperheille koko lokakuun ajan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme