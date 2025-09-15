Vaasan kaupunki - Vasa stad

Kansalaisopisto Alma järjestää 72 tuntia -varautumiskoulutusten sarjan Vaasassa ja Kyrönmaalla

15.9.2025 09:00:00 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Kansalaisopisto Alma tarjoaa syksyllä 2025 ajankohtaista ja tärkeää tietoa kotitalouksien varautumisesta järjestämällä viiden yleisöluennon sarjan osana valtakunnallista 72 tuntia -varautumiskoulutusta. Yleisöluennot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.

72 tuntia on viranomaisten ja järjestöjen varautumissuositus kotitalouksille. Kodeissa tulisi varautua pärjäämään omatoimisesti vähintään kolme vuorokautta häiriötilanteessa, kuten sähkökatkon tai vedenjakeluhäiriön aikana. Esimerkiksi pitkittynyt sähkökatko voi aiheuttaa tilanteen, jonka takia yhteiskunnan tarjoamat palvelut häiriintyvät tai jopa keskeytyvät.

Koulutuksissa opitaan, mitä tarvikkeita kotona tulisi olla, mistä saa luotettavaa tietoa häiriötilanteessa ja miten selvitä esimerkiksi kylmenevässä asunnossa. Osallistujat pääsevät tutustumaan myös erilaisten apuvälineiden käyttöön.

Alman koulutusten ajankohdat ja paikkakunnat:

  • Vähäkyrö – ke 24.9. klo 18–19.30, Vähäkyrö-talo, valtuustosali. Kouluttaja Sirpa Suomalainen
  • Isokyrö – to 2.10. klo 18–19.30, Isonkyrön koulukeskus. Kouluttaja Sirpa Suomalainen
  • Laihia – ke 8.10. klo 18–19.30, Rauhalan koulu. Kouluttaja Sirpa Suomalainen
  • Vaasa, suomenkielinen – ke 22.10. klo 18–19.30, Raastuvankatu 31, juhlasali. Kouluttaja Kati Källman
  • Vaasa, ruotsinkielinen: 72 timmar beredskap – ke 29.10. klo 18–19.30, Raastuvankatu 31 juhlasali. Kouluttaja Kati Källman

Koulutukset pitävät 72 tuntia -kouluttajat, jotka ovat suorittaneet Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kouluttajakoulutuksen. Koulutusten taustalla toimii laaja viranomaisten ja järjestöjen verkosto, ja materiaali on tuotettu Huoltovarmuusorganisaation Kotitalouksien omatoimisen varautumisen järjestötoimikunnan toimesta.

Kotitalouksien omatoiminen varautuminen on suuri apu yhteiskunnalle ja ennen kaikkea ihmiselle itselleen. Siksi jokaisen kannattaa varautua häiriötilanteisiin.

Avainsanat

vaasan kaupunkikansalaisopisto

Yhteyshenkilöt

Suunnittelijaopettaja Riikka Paakkunainen, kansalaisopisto Alma,
puh. 040 5386 564, riikka.paakkunainen@edu.vaasa.fi

Johtava rehtori Sannasirkku Autio, Vaasan kaupungin opistot,
puh. 0400 299 826, sannasirkku.autio@edu.vaasa.fi

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye