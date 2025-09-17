Suomen riistakeskus

Supikoirakanta saatu roimaan laskuun arvokkailla lintuvesillä

17.9.2025 09:00:00 EEST | Suomen riistakeskus | Tiedote

Laajamittainen vieraspetojen pyyntihanke on tuottanut tulosta. Supikoirakanta on saatu laskuun useilla arvokkailla lintuvesillä, mikä turvaa vesilintujen pesimäolosuhteita.

Supikoira
Supikoira. Kuvaaja Tomas Kansanaho. Kuvan saa julkaista tiedotteesta uutisoitaessa. Kuvaaja mainittava.

Helmi-vieraspetohankkeessa on viime vuosina pyydetty supikoiria ja minkkejä 72 lintuvedeltä eri puolilta Suomea. Vuosien 2022–2024 aikana lintuvesiltä saatiin poistettua yli 2 700 minkkiä ja noin 11 000 supikoiraa. Lähes 400 hankepyytäjää on tehnyt koirineen vuosittain yhteensä noin 50 000 tuntia pyyntityötä.

Hankkeessa toteutettujen seurantojen ja niistä tehdyn Turun yliopiston toteuttaman tutkimuksen perusteella supikoirakantaa on saatu vähennettyä pyyntikohteilla. Tulokset näkyivät riistakameraseurantojen havaintomäärissä ja munapesäkokeiden saalistustapahtumien vähenemisenä.

-Tulokset yllättivät positiivisesti. On uskomatonta, että supikoirakantaa saatiin vähennettyä näin laajassa mittakaavassa. Tämä on hyvä uutinen Suomen luonnon monimuotoisuudelle, kertoo projektipäällikkö Mikko Toivola Suomen riistakeskuksesta.

-Vieraspetojen, erityisesti minkin ja supikoiran, aiheuttama saalistuspaine on yksi merkittävimmistä syistä vesilintulajien taantumiseen Suomessa. Tulokset ovat kannustava esimerkki siitä, miten käytännön luonnonhoitotyöllä voidaan vaikuttaa, projektipäällikkö Kari Karhula Metsähallituksesta sanoo. 

Suomen ympäristökeskus selvittää hankkeen linnustovaikutuksia. Rohkai­sevia linnustotuloksia on saatu esimerkiksi Espoon Matalajärveltä, jossa noki­kanojen poikastuotto kasvoi merkittävästi hankkeen toiminnan aikana.

Vaikuttava luonnonhoito jatkuu

Luontokatoa torjuvan Helmi-elinympäristöohjelman toimenpiteisiin kuuluu vieraspetojen pyynti, jota Suomen riistakeskus ja Metsähallitus organisoivat yhteistyössä arvokkaille kohteille ympäri Suomen. Hankkeen menestys perustuu osaaviin ja sitoutuneisiin pyytäjiin, ammattimaisesti koordinoituun toimintaan sekä siihen, että pyyntiä on voitu painottaa kevätkauteen ja lähelle lintuvesiä. Jokaiselle kohteelle perustettiin oma pyyntiryhmänsä, johon osallistui paikallisia pienpetojen metsästäjiä. Pyyntiä tuettiin muun muassa koulutuksella, pyyntialueista neuvottelemalla sekä pyyntilaitteiden hankinnalla ja työkorvauksilla.

Hankkeen työ jatkuu jatkorahoituksen turvin. Supikoirien pyyntiä pidetään yllä kohteilla, jotta niiden vierailut pysyisivät vähäisinä etenkin lintujen pesimäkautena. Seuraavaksi hankkeessa keskitytään tehostamaan erityisesti minkin pyyntiä. Lisäksi hanke hyödyntää lakimuutosta, joka sallii lämpökameralla varustetun droonin käytön vierasnisäkkäiden pyynnissä.

Lue lisää hankkeen loppuraportista  ja vieraspeto.fi.

Yhteyshenkilöt

Mikko Toivola, Helmi-vieraspetohankkeen projektipäällikkö, Suomen riistakeskus, puh. 029 431 2341, mikko.toivola@riista.fi

Kari Karhula, Helmi-vieraspetohankkeen projektipäällikkö, Metsähallitus, puh. 040 532 0671, kari.karhula@metsa.fi

Vesa Selonen, erikoistutkija, Turun yliopisto, puh. 040 731 0066, vessel@utu.fi

Kuvat

Minkki linnunpoikanen suussaan.
Minkin poikanen ja sorsan poikanen. Kuvaaja Tomas Kansanaho.
Tomas Kansanaho. Kuvan saa julkaista tiedotteesta uutisoitaessa. Kuvaajan nimi mainittava.
Koira ja pintapyytäjä maastossa.
Koira ja pintapyytäjä odottamassa.
Tero Salmela /Suomen riistakeskus Kuvan saa julkaista tiedotteesta uutisoitaessa. Kuvaajan nimi mainittava.
Supikoira
Supikoira.
Tomas Kansanaho Kuvan saa julkaista tiedotteesta uutisoitaessa. Kuvaaja mainittava.
Koira ja kuollut supikoira.
Pohjanpystykorva ja kuollut supikoira.
Tero Salmela/ Suomen riistakeskus. Kuvan saa julkaista tiedotteesta uutisoitaessa. Kuvaajan nimi mainittava.
Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.

