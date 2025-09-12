Kokkolan kaupunki

Kokkolan kaupungin kunniamitalien saajat vuonna 2025

12.9.2025 14:00:00 EEST | Kokkolan kaupunki | Tiedote

Mediatiedote, julkaisuvapaa 12.9.2025 klo 14

Kokkolan kaupungin kunniamitalit luovutetaan kotikaupunkiaan ansiokkaasti palvelleille henkilöille kaupungintalolla perjantaina 12.9. klo 14.00 järjestettävässä juhlatilaisuudessa. 

Kultainen, hopeinen tai pronssinen kunniamitali voidaan myöntää kokkolalaiselle henkilölle, joka työpanoksellaan on näyttävästi tuonut kotikaupunkiaan esille. Kunniamitali voidaan ojentaa ansioituneelle luottamushenkilölle tai kaupungin nykyiselle tai entiselle työntekijälle ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta kunnallisesta toiminnasta tai kiitollisuuden osoituksena huomattavista palveluksista. Kunniamitali voidaan myöntää myös ansioista tieteen tai taiteen alalla, pitkäaikaisesta ja merkittävästi panoksesta yhteiskuntaelämässä sekä merkittävästä saavutuksesta urheilun parissa.

Kaikkiaan kunniamitaleita myönnetään tänä vuonna 21 henkilölle. Kultaisia kunniamitaleita jaetaan vuosittain kaksi.

Kaupunginhallituksen edelliskauden puheenjohtaja Sari Innanen vastaanottaa kultaisen kunniamitalin pitkäaikaisesta luottamushenkilöurastaan ja työstä Kokkolan ja Keski-Pohjanmaan maakunnan kehittämisen, elinvoimaisuuden sekä alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja sivistyksen eteen. Pitkän luottamushenkilöuransa aikana Innanen on kahteen otteeseen johtanut kaupunginhallitusta sekä toiminut sivistyslautakunnan puheenjohtajana ja kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajana.

Toisen kultaisen kunniamitalin vastaanottaa erityisasiantuntija, entinen kaavasuunnittelupäällikkö Jouni Laitinen. Kokkolan kaupungin korkein tunnustus ojennetaan Laitiselle kiitoksena pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä Kokkolan kaupunkialueiden suunnittelijana ja kehittäjänä yhteistyössä paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Hän on vahvalla ammattitaidollaan, erinomaisilla neuvottelutaidoillaan ja työlleen omistautuvana asiantuntijana luonut toimivia ja kehittyviä kaupunkialueita sekä suunnitellut ja toteuttanut ajanmukaisia ja turvallisia liikennejärjestelyjä Kokkolan kaupungin alueella.

Hopeinen kunniamitali myönnetään tänä vuonna seuraaville neljälle henkilölle kiitoksena pitkäaikaisesta toiminnasta Kokkolassa ja sen asukkaiden eteen: yrittäjä Juha-Matti Anttila, yrittäjä Jesse Haapala, toimitusjohtaja Catarina Silvanderi sekä yrittäjä Anniina Isokangas.

Pronssisia kunniamitaleita jaetaan huomionosoituksena merkittävästä toiminnasta Kokkolan kaupungin ja sen asukkaiden eteen. Pronssisen mitalin vastaanottavat seuraavat 15 henkilöä: johtaja Marko Aittola, sihteeri Leena Finnilä-Österbacka, kanttori Ritva Göös, maahanmuuttajatyöntekijä Natalia Haponen, suunnittelija Terttu Harsunen, vapaaehtoistoimija Esko Hyyrönmäki, strategiapäällikkö Piia Isosaari, yrittäjät Ville ja Janne Jokela, luottamushenkilö Jorma Kauppila, luottamushenkilö Kauko Kivilehto, kaupunkiympäristöjohtaja Nina Kujala, johtajaylihoitaja Pia Kurikkala, kuvataiteilija Anni Laukka, yrityskehittäjä Matthew Mendy sekä säveltäjä-muusikko Mikko Pellinen.    

Kunniamitalien ja kunniamainintojen myöntämisestä päättää kaupungin luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuva mitalitoimikunta.

Lisäksi palkitsemistilaisuudessa huomioidaan Kokkolan kaupungin uimavalvojia ansiokkaasta työstä kaupunkilaisten vapaa-ajan turvaamisessa sekä uimarannoilla että uintikeskus VesiVeijarissa.

Kokkolan kaupungin matkailun edistämispalkinto Matkailumajakka ojennetaan tänä vuonna Sokos hotelli Kaarlen vastaanottohenkilökunnalle erinomaisesta matkailijoiden palvelusta ja kaupungin matkailukohteiden tunnettuuden edistäjinä. Tilaisuudessa jaetaan lisäksi Kokkolan kaupungin kulttuuripalkinto sekä sivistyskeskuksen Lucina Hagman - palkinto.

