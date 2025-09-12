Kokkolan kaupungin kunniamitalien saajat vuonna 2025
Mediatiedote, julkaisuvapaa 12.9.2025 klo 14
Kokkolan kaupungin kunniamitalit luovutetaan kotikaupunkiaan ansiokkaasti palvelleille henkilöille kaupungintalolla perjantaina 12.9. klo 14.00 järjestettävässä juhlatilaisuudessa.
Kultainen, hopeinen tai pronssinen kunniamitali voidaan myöntää kokkolalaiselle henkilölle, joka työpanoksellaan on näyttävästi tuonut kotikaupunkiaan esille. Kunniamitali voidaan ojentaa ansioituneelle luottamushenkilölle tai kaupungin nykyiselle tai entiselle työntekijälle ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta kunnallisesta toiminnasta tai kiitollisuuden osoituksena huomattavista palveluksista. Kunniamitali voidaan myöntää myös ansioista tieteen tai taiteen alalla, pitkäaikaisesta ja merkittävästi panoksesta yhteiskuntaelämässä sekä merkittävästä saavutuksesta urheilun parissa.
Kaikkiaan kunniamitaleita myönnetään tänä vuonna 21 henkilölle. Kultaisia kunniamitaleita jaetaan vuosittain kaksi.
Kaupunginhallituksen edelliskauden puheenjohtaja Sari Innanen vastaanottaa kultaisen kunniamitalin pitkäaikaisesta luottamushenkilöurastaan ja työstä Kokkolan ja Keski-Pohjanmaan maakunnan kehittämisen, elinvoimaisuuden sekä alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja sivistyksen eteen. Pitkän luottamushenkilöuransa aikana Innanen on kahteen otteeseen johtanut kaupunginhallitusta sekä toiminut sivistyslautakunnan puheenjohtajana ja kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajana.
Toisen kultaisen kunniamitalin vastaanottaa erityisasiantuntija, entinen kaavasuunnittelupäällikkö Jouni Laitinen. Kokkolan kaupungin korkein tunnustus ojennetaan Laitiselle kiitoksena pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä Kokkolan kaupunkialueiden suunnittelijana ja kehittäjänä yhteistyössä paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Hän on vahvalla ammattitaidollaan, erinomaisilla neuvottelutaidoillaan ja työlleen omistautuvana asiantuntijana luonut toimivia ja kehittyviä kaupunkialueita sekä suunnitellut ja toteuttanut ajanmukaisia ja turvallisia liikennejärjestelyjä Kokkolan kaupungin alueella.
Hopeinen kunniamitali myönnetään tänä vuonna seuraaville neljälle henkilölle kiitoksena pitkäaikaisesta toiminnasta Kokkolassa ja sen asukkaiden eteen: yrittäjä Juha-Matti Anttila, yrittäjä Jesse Haapala, toimitusjohtaja Catarina Silvanderi sekä yrittäjä Anniina Isokangas.
Pronssisia kunniamitaleita jaetaan huomionosoituksena merkittävästä toiminnasta Kokkolan kaupungin ja sen asukkaiden eteen. Pronssisen mitalin vastaanottavat seuraavat 15 henkilöä: johtaja Marko Aittola, sihteeri Leena Finnilä-Österbacka, kanttori Ritva Göös, maahanmuuttajatyöntekijä Natalia Haponen, suunnittelija Terttu Harsunen, vapaaehtoistoimija Esko Hyyrönmäki, strategiapäällikkö Piia Isosaari, yrittäjät Ville ja Janne Jokela, luottamushenkilö Jorma Kauppila, luottamushenkilö Kauko Kivilehto, kaupunkiympäristöjohtaja Nina Kujala, johtajaylihoitaja Pia Kurikkala, kuvataiteilija Anni Laukka, yrityskehittäjä Matthew Mendy sekä säveltäjä-muusikko Mikko Pellinen.
Kunniamitalien ja kunniamainintojen myöntämisestä päättää kaupungin luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuva mitalitoimikunta.
Lisäksi palkitsemistilaisuudessa huomioidaan Kokkolan kaupungin uimavalvojia ansiokkaasta työstä kaupunkilaisten vapaa-ajan turvaamisessa sekä uimarannoilla että uintikeskus VesiVeijarissa.
Kokkolan kaupungin matkailun edistämispalkinto Matkailumajakka ojennetaan tänä vuonna Sokos hotelli Kaarlen vastaanottohenkilökunnalle erinomaisesta matkailijoiden palvelusta ja kaupungin matkailukohteiden tunnettuuden edistäjinä. Tilaisuudessa jaetaan lisäksi Kokkolan kaupungin kulttuuripalkinto sekä sivistyskeskuksen Lucina Hagman - palkinto.
Yhteyshenkilöt
Sonja RemellKaupunginjohtajan sihteeriPuh:040 806 5013sonja.remell@kokkola.fi
Tietoja julkaisijasta
Kokkola. Meillä on laajempi horisontti
Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.
Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokkolan kaupunki
Kokkola-palkinnot kirjailija Päivi Lukkarilalle ja elävän musiikin yhdistys Kokemukselle12.9.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
Kokkolan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt myöntää Kokkola-palkinnot vuonna 2025 kokkolalaissyntyiselle kirjailija Päivi Lukkarilalle ja Kokkolan elävän musiikin yhdistys Kokemukselle.
Lucina Hagman-priset 2025 till bibliotekstjänster12.9.2025 14:00:00 EEST | Pressmeddelande
Fredag 12.9 delar Karleby stad ut Lucina Hagman-priset för år 2025. Med priset vill man föra vidare arvet efter Kelviåbördiga läraren och riksdagsledamoten Lucina Hagmans pedagogiska filosofi.
Lucina Hagman -palkinto 2025 kirjastopalveluille12.9.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
Kokkolan kaupunki jakoi vuoden 2025 Lucina Hagman -palkinnon perjantaina 12.9. Palkinnolla halutaan huomioida kälviäläislähtöisen opettaja ja kansanedustaja Lucina Hagmanin kasvatusfilosofisen perinteen jatkamista.
Studerande från Melbournes universitet och professor Pasi Sahlberg i Karleby11.9.2025 13:16:36 EEST | Pressinbjudan
Karleby undervisningstjänster bjuder in representanter för media till Hållhagens skola onsdag 17.9.2025 kl. 12.30 för att följa med internationellt utbildningssamarbete.
Mediakutsu: Melbournen yliopiston opiskelijat ja professori Pasi Sahlberg Kokkolassa11.9.2025 13:16:36 EEST | Kutsu
Kokkolan opetuspalvelut kutsuu median edustajat Hollihaan koululle keskiviikkona 17.9.2025 klo 12.30 seuraamaan kansainvälistä koulutusyhteistyötä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme