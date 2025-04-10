Väestöinfo tuo Assi-hankkeen tutuksi kuntalaisille – uusi Ahveniston sairaala avautuu vaiheittain ensi vuonna
Väestöinfossa kerrotaan uuden Ahveniston sairaalan eli Assin tiloista ja palveluista.
Kanta-Hämeen hyvinvointialue järjestää väestöinfon keskiviikkona 17. syyskuuta klo 16.30-18 Hämeenlinnassa, Wetterillä. Tilaisuudessa kerrotaan uuden Ahveniston sairaalan eli Assin tiloista ja palveluista. Infoa voi seurata myös verkon kautta.
Tilaisuus tarjoaa mahdollisuuden tutustua sairaalan valmisteluihin sekä kysyä suoraan johdolta tulevista muutoksista.
Projektijohtaja Eeva Rikkilä-Kettunen avaa tilaisuuden ja esittelee sairaalan tilaratkaisuja. Tämän jälkeen tulosaluejohtajat kertovat Assin eri yksiköistä ja niiden merkityksestä alueen asukkaille:
- Ensihoito ja pelastuslaitos – Petri Talikka
- Erikoissairaanhoito – Veli-Pekka Rautava
- Mielenterveys- ja päihdepalvelut – Paula Turunen
- Perusterveydenhuolto – Terhi Mäntymaa
- Kuntoutus – Virpi Kröger
- Suun terveydenhuolto – Laura Nikkarila
- Sydänsairaala – Satu Eerola
Ohjelmaan sisältyy myös yleisön kysymysosuus ja keskustelua, jossa kuntalaiset voivat esittää kysymyksiä ja saada vastauksia Assin toiminnasta. Verkkolähetyksen katsojat voivat kysyä ja keskustella chatin kautta.
Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. Tilaisuus järjestetään Hämeenlinnan kaupungintalolla Wetterillä (Wetterhoffinkatu 2, auditorio). Tilaisuuteen mahtuu paikan päälle 140 henkilöä.
Verkossa tilaisuutta voi seurata tämän linkin kautta.
Yhteyshenkilöt
Eeva Rikkilä-KettunenProjektijohtajaPuh:040 621 1225eeva.rikkila-kettunen@omahame.fi
Lue lisää julkaisijalta Assi sairaala
Assi rakentuu elämää varten – synnyttäjälle tilaa, rauhaa ja tukea10.4.2025 09:40:06 EEST | Tiedote
Keväällä 2026 Kanta-Hämeen keskussairaalan synnytysyksikkö siirtyy uuteen Ahveniston sairaalaan, Assiin. Sairaala yhdistää teknologian ja rauhallisen ympäristön käyttäjälähtöiseen suunnitteluun. Synnytysjärjestelyt, kuten allashuoneet ja ilmajoogaliinat, tukevat perhelähtöistä hoitoa. Uudet tilat mahdollistavat vastasyntyneiden erityishoitoratkaisut perheiden kanssa.
Ahveniston sairaalahankkeen työmaalla yli 1000 TR-mittausta parantamassa työturvallisuutta ja edistämässä sujuvaa rakentamista4.4.2025 10:15:40 EEST | Tiedote
Ahveniston sairaalan työmaalla on saavutettu rajapyykki: yli 1000 TR-mittausta tehty, mikä korostaa työturvallisuuden systemaattista hallintaa. TR-mittaukset edistävät turvallisia työskentelyolosuhteita ja ehkäisevät onnettomuuksia. Säännöllinen seuranta parantaa rakennushankkeen sujuvuutta, mikä edistää sairaalan valmistumista vuonna 2025.
Assi avautuu vuoden kuluttua – mitä palveluja uusi sairaala tuo tullessaan?17.3.2025 09:31:35 EET | Tiedote
Uusi Ahveniston sairaala, Assi, avautuu Hämeenlinnassa vuonna 2026. Sairaala keskittyy käyttäjälähtöisiin, tehokkaisiin ja digitaalisiin terveyspalveluihin, yhdistäen perus- ja erikoissairaanhoidon. Väestöinfo 19.3.2025 tarjoaa lisätietoa palveluista. Osallistu Teamsin kautta tai paikan päällä, osallistuminen rajoitettua.
Sairaalasuunnittelun ihmeellinen maailma – Aino Raatikka mukana luomassa Assia14.3.2025 09:53:50 EET | Artikkeli
Jokainen yksityiskohta vaikuttaa sairaalan toimivuuteen, Aino kuvailee.
Maailman inhimillisin sairaala Assi – yhteinen unelmamme12.2.2025 09:04:32 EET | Artikkeli
Hämeenlinnaan valmistuvan modernin Assi-sairaalan tavoitteena on olla "Maailman inhimillisin sairaala". Sairaala avautuu vuonna 2026 ja keskittyy potilaiden arvostukseen ja osallisuuteen. Projektissa mukana olevat ammattilaiset, kokemusasiantuntijat ja asukkaat rakentavat yhdessä uudenlaisia potilaskokemuksia, joissa lämpö, ymmärrys ja kunnioitus ovat keskiössä.
