Assi sairaala

Väestöinfo tuo Assi-hankkeen tutuksi kuntalaisille – uusi Ahveniston sairaala avautuu vaiheittain ensi vuonna

12.9.2025 08:37:29 EEST | Assi sairaala | Tiedote

Väestöinfossa kerrotaan uuden Ahveniston sairaalan eli Assin tiloista ja palveluista.

Assi-sairaalan ulkokuva
Ahveniston sairaala avautuu vaiheittain vuonna 2026. Tuukka Tähti / Kanta-Hämeen hyvinvointialue, viestintä

Kanta-Hämeen hyvinvointialue järjestää väestöinfon keskiviikkona 17. syyskuuta klo 16.30-18 Hämeenlinnassa, Wetterillä. Tilaisuudessa kerrotaan uuden Ahveniston sairaalan eli Assin tiloista ja palveluista. Infoa voi seurata myös verkon kautta.

Tilaisuus tarjoaa mahdollisuuden tutustua sairaalan valmisteluihin sekä kysyä suoraan johdolta tulevista muutoksista.

Projektijohtaja Eeva Rikkilä-Kettunen avaa tilaisuuden ja esittelee sairaalan tilaratkaisuja. Tämän jälkeen tulosaluejohtajat kertovat Assin eri yksiköistä ja niiden merkityksestä alueen asukkaille:

  • Ensihoito ja pelastuslaitos – Petri Talikka
  • Erikoissairaanhoito – Veli-Pekka Rautava
  • Mielenterveys- ja päihdepalvelut – Paula Turunen
  • Perusterveydenhuolto – Terhi Mäntymaa
  • Kuntoutus – Virpi Kröger
  • Suun terveydenhuolto – Laura Nikkarila
  • Sydänsairaala – Satu Eerola


Ohjelmaan sisältyy myös yleisön kysymysosuus ja keskustelua, jossa kuntalaiset voivat esittää kysymyksiä ja saada vastauksia Assin toiminnasta. Verkkolähetyksen katsojat voivat kysyä ja keskustella chatin kautta.

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. Tilaisuus järjestetään Hämeenlinnan kaupungintalolla Wetterillä (Wetterhoffinkatu 2, auditorio). Tilaisuuteen mahtuu paikan päälle 140 henkilöä.

Verkossa tilaisuutta voi seurata tämän linkin kautta.

Yhteyshenkilöt

