Väestöinfo tuo Assi-hankkeen tutuksi kuntalaisille – uusi Ahveniston sairaala avautuu vaiheittain ensi vuonna

Kanta-Hämeen hyvinvointialue järjestää väestöinfon keskiviikkona 17. syyskuuta klo 16.30-18 Hämeenlinnassa, Wetterillä. Tilaisuudessa kerrotaan uuden Ahveniston sairaalan eli Assin tiloista ja palveluista. Infoa voi seurata myös verkon kautta.

Tilaisuus tarjoaa mahdollisuuden tutustua sairaalan valmisteluihin sekä kysyä suoraan johdolta tulevista muutoksista.

Projektijohtaja Eeva Rikkilä-Kettunen avaa tilaisuuden ja esittelee sairaalan tilaratkaisuja. Tämän jälkeen tulosaluejohtajat kertovat Assin eri yksiköistä ja niiden merkityksestä alueen asukkaille:

Ensihoito ja pelastuslaitos – Petri Talikka

Erikoissairaanhoito – Veli-Pekka Rautava

Mielenterveys- ja päihdepalvelut – Paula Turunen

Perusterveydenhuolto – Terhi Mäntymaa

Kuntoutus – Virpi Kröger

Suun terveydenhuolto – Laura Nikkarila

Sydänsairaala – Satu Eerola



Ohjelmaan sisältyy myös yleisön kysymysosuus ja keskustelua, jossa kuntalaiset voivat esittää kysymyksiä ja saada vastauksia Assin toiminnasta. Verkkolähetyksen katsojat voivat kysyä ja keskustella chatin kautta.

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. Tilaisuus järjestetään Hämeenlinnan kaupungintalolla Wetterillä (Wetterhoffinkatu 2, auditorio). Tilaisuuteen mahtuu paikan päälle 140 henkilöä.

Verkossa tilaisuutta voi seurata tämän linkin kautta.