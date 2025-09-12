Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan seuraava kokous on 17.9.2025

Osa hyvinvointialueen järjestöavustuksista ehdotetaan kohdennettavaksi STEA-rahoitusta saaville järjestöille

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnalle ehdotetaan, että se päättäisi kohdentaa osan hyvinvointialueen järjestöavustuksista sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen, STEA:n jatkoavustusta saaville järjestöille. Järjestöt tarvitsevat syyskuun aikana päätöksen yhteistyön ja taloudellisen tuen jatkumisesta hyvinvointialueen kanssa, jotta he voivat jättää STEA:lle hakemuksen 30.9.2025 mennessä. Keski-Suomessa on kahdeksan järjestöä, joille on myönnetty avustusta sekä STEA:lta että hyvinvointialueelta, ja ne hakevat jatkorahoitusta myös vuodelle 2026. Tehtävä päätös olisi periaatteellinen talousarvion valmistelutilanteen vuoksi, toiminta-avustuksen määrä tarkentuu myöhemmin. Hyvinvointialue myöntää avustuksen, jos STEA:n rahoituspäätös on myönteinen. STEA:lta saatu avustuksen määrä vaikuttaa hyvinvointialueen avustuksen määrään. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää STEA-avustuksista tammi-helmikuussa 2026.

STEA-jatkoavustusta hakevat järjestöt ovat: MIELI Jyväskylän seudun mielenterveys ry/ Kriisikeskus Mobile, Psykiatrisen kuntoutuksen tuki ry, Jyväskylän A-kilta ry, Ääneseudun Ilona ry, Hankasalmen mielenterveysyhdistys Tuikku ry, Ystäväntupa ry, Jyväskylän Suvanto ry ja Emppis ry.

Järjestöavustusohjeen päivittäminen

Lautakunta käsittelee kokouksessaan myös järjestöavustusohjeen päivittämistä. Järjestöavustusohjeen hyväksymisestä päättää aluehallitus. Tarve avustusohjeen päivittämiselle on tullut, kun avustuksista päättää nyt hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta, kun aiemmin päätökset teki aluehallitus.

Uudella avustusohjeella on tavoitteena selkeyttää moninaiselta järjestökentältä tulevien hakemusten käsittelyä. Aiemmin samassa hakuprosessissa on käsitelty pienten vapaaehtoisjärjestöjen sekä hyvinvointialueen palvelurakenteeseen kytkeytyvien keskeisten kumppanien toimintaa. Uudessa ohjeessa käsitellään omina kokonaisuuksinaan yhteisöllisyyttä edistävää paikallistoimintaa, järjestöissä tapahtuvia kokeiluja ja kehittämistyötä sekä kiinteästi palvelurakenteeseen kytkeytyvää toimintaa. Lisäksi ohjeessa selkiytetään avustusten arvioinnin periaatteita sekä hyväksyttäviä kustannuksia. Tavoitteena on avustusmäärärahojen vaikuttava käyttö alueen asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi.

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan esityslistalla ovat myös valtuustoaloite nenästä otettavan infektiotestin käytön lopettamiseksi, valtuustoaloite selvitystyön käynnistämisestä sairaala Novan päivystyksen lapsiystävällisyyden parantamiseksi, Keski-Suomen hyvinvointialueen 1-6/2025 -puolivuosikatsaus, avoterveydenhuollon tilannekatsaus; omalääkärimalli, ammatinharjoittajamalli ja yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilu sekä jämsäläisten terveyskeskus-, päivystys- ja erikoissairaanhoidon palvelut 1.9.2025 alkaen.

Lautakuntien kokouksien esityslistat löytyvät liitteineen lautakunnat-verkkosivulta.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti, kun se on tarkastettu.