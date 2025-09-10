Liikunnan iloa ja hyväntekeväisyyttä Stella Run -tapahtumassa 17.9.
Kauppakeskus Stella ja Etelä-Savon Liikunta ry yhdistävät jälleen voimansa Stella Run -hyväntekeväisyysliikuntatapahtumassa, joka järjestetään Stellan Tähtitorilla keskiviikkona 17.9.2025 klo 17 alkaen. Matalan kynnyksen liikuntatapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tehdä hyvää samalla, kun nautitaan liikunnan ilosta yhdessä.
– On mahtavaa, että olemme saaneet Stella Run -tapahtumien myötä runsain joukoin eteläsavolaisia liikkumaan yhdessä hyvän asian puolesta, iloitsevat aluejohtaja Mari Makkonen ESLi:stä ja Kauppakeskus Stellan kauppakeskuspäällikkö Merituuli Hurmerinta.
Tapahtumassa jokainen liikuttu kilometri tekee hyvää, sillä jokaisesta liikutusta kilometristä lahjoitetaan euro hyväntekeväisyyteen. Osallistujat pääsevät ehdottamaan haluamaansa hyväntekeväisyyskohdetta paikan päällä, ja hyväntekeväisyyskohde valitaan osallistujien ehdotusten perusteella.
– Haluamme, että osallistujat voivat vaikuttaa siihen, mihin yhdessä liikkumalla kerätyt varat lahjoitetaan. Jokainen askel on tärkeä ja osallistujat voivat olla ylpeitä auttaessaan liikkumalla niitä, jotka tarvitsevat tukea, kertoo Makkonen.
– Tapahtuman rento ja iloinen luonne säilyy entisellään viime vuosista. Tapahtumassa ei ole ajanottoa, vaan osallistujat voivat nauttia liikunnasta omaan tahtiin, jatkaa Hurmerinta.
Stella Run sopiikin kaikenikäisille ja -kuntoisille liikkujille, sillä osallistujat voivat valita, juoksevatko vai kävelevätkö kuuden kilometrin matkan. Tapahtumaan ovat tervetulleita myös osallistujien koirat. Reitti kulkee Stellan Tähtitorilta kohti satamaa, Mikkelipuiston kautta kauniisiin Kaihun järvimaisemiin ja takaisin Tähtitorille.
Osallistumismaksu ennakkoilmoittautujille on 25 euroa. Tapahtumaan voi ilmoittautua mukaan 14.9. mennessä osoitteessa: esliikunta.fi/tapahtumat. Paikan päällä ilmoittautuville osallistumismaksu on 30 euroa. Kaikille osallistuneille jaetaan perinteisesti tuoteämpäri tapahtuman lopuksi.
– Viime vuosina tapahtumassa on ollut mukana ilahduttavan paljon työporukoita. Haastamme tänäkin vuonna yhteistyökumppanimme ja muut paikalliset toimijat tekemään yhdessä hyvää liikkuen, kertoo Hurmerinta.
Stella Run järjestetään osana Euroopan Liikkujan kampanjaviikkoa. Tapahtuman tavoitteena on hyväntekeväisyyden lisäksi kannustaa ihmisiä pohtimaan omia liikkumistapojaan ja inspiroida heitä liikkumaan.
Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja:
Mari Makkonen, aluejohtaja, Etelä-Savon Liikunta ry
044 341 0059
Merituuli Hurmerinta, kauppakeskuspäällikkö, Kauppakeskus Stella
040 822 5929
Yhteyshenkilöt
Merituuli Hurmerinta
kauppakeskuspäällikkö
Kauppakeskus Stella
Puh: 040 822 5929
merituuli.hurmerinta@sok.fi
