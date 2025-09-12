Markkinaoikeus päätti Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojasta
Markkinaoikeus on antanut ratkaisunsa Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojaa koskevassa asiassa. Markkinaoikeuden mukaan Fingridillä on ollut oikeus asettaa sähköjärjestelmän suojaamiseen liittyviä ehtoja ja vaatimuksia kantaverkkoon liittymiselle.
Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojan toteuttamisesta ja sen kustannusten kattamisesta on ollut erimielisyyttä Teollisuuden Voiman ja Fingridin välillä. Kumpikin osapuoli valitti markkinaoikeuteen Energiaviraston 11.1.2024 antamasta päätöksestä.
Markkinaoikeus ratkaisi asian pääosin Fingridin valituksen mukaisesti. Markkinaoikeus totesi, ettei Fingridin itse ole tarvinnut toteuttaa kaikkia Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojan luomisen ja ylläpidon kannalta välttämättömiä toimia. Markkinaoikeus katsoi Fingridin kannan mukaisesti, että järjestelmäsuojasta voitiin sopia erikseen. Markkinaoikeus katsoi kuitenkin, että Fingridin olisi tullut vahvistuttaa järjestelmäsuojan maksujen määräytymisperusteet Energiavirastolla.
Markkinaoikeus hylkäsi TVO:n valituksen, ja katsoi ettei Fingrid ollut rikkonut sähkömarkkinalain mukaista kehittämis-, liittämis- tai siirtovelvollisuutta.
Fingrid katsoo, että markkinaoikeuden ratkaisu linjaa Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojan vastuita. Markkinaoikeuden mukaan Fingridillä on ollut oikeus asettaa sähköjärjestelmän suojaamiseen liittyviä ehtoja ja vaatimuksia kantaverkkoon liittymiselle siten, ettei sen ole itse tullut viime kädessä vastata ehtojen ja vaatimusten täyttymisestä omilla toimillaan tai niiden kustannuksista.
Päätös on laaja ja Fingrid perehtyy sen perusteluihin tarkemmin. Tämänpäiväisessä markkinaoikeuden päätöksessä ei vielä otettu kantaa järjestelmäsuojan kustannusten kattamiseen, vaan siitä annetaan ratkaisu myöhemmin syksyllä.
Fingridin näkemyksen mukaan järjestelmäsuoja on yksinomaan Olkiluoto 3:n tarpeisiin erikseen sovittu ratkaisu ja siksi TVO:n tulisikin vastata järjestelmäsuojan toteutuksesta ja sen kustannuksista.
Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka, Fingrid Oyj, puh. 050 573 9053
Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.
Fingrid välittää. Varmasti.
www.fingrid.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fingrid Oyj
Viidentoista minuutin vuorokausimarkkinoiden käyttöönottopäivämääräksi vahvistettu 30.9.202512.9.2025 11:14:00 EEST | Tiedote
Eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden ja sähköpörssien yhteinen ohjausryhmä MCSC (Market Coupling Steering Committee) on vahvistanut viidentoista minuutin (ns. vartin) vuorokausimarkkinoiden käyttöönottopäivämääräksi keväällä ilmoitetun mukaisesti 30.9.2025, energian toimituspäivälle 1.10.2025. Kaikkien osapuolten valmius käyttöönottoon on varmistettu kattavilla testeillä. Linkki MCSC:n tiedotteeseen > Lisätietoja Marja Eronen, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4457 Sähköpostiosoitteemme ovat muodossa etunimi.sukunimi@fingrid.fi. Aiempi tiedotteemme aiheesta >
Fingrid hankkii Etelä-Pohjanmaan tuulivoima-alueelle rakennettavan voimajohdon osaksi kantaverkkoa9.9.2025 13:54:39 EEST | Tiedote
Fingrid hankkii osaksi kantaverkkoa osuuden voimajohdosta, jota tuulivoimayhtiö OX2 rakentaa Etelä-Pohjanmaalle. Osana laajenevaa kantaverkkoa voimajohto on mahdollisimman tehokkaassa käytössä ja parantaa alueelle tulevan tuuli- ja aurinkovoimatuotannon liitettävyyttä sekä kantaverkon käyttövarmuutta.
Uusi kahden virtapiirin siirtolinja tukee Etelä-Suomen uutta sähkönkulutusta5.9.2025 11:31:17 EEST | Tiedote
Fingrid rakentaa Alajärveltä Hausjärvelle kantaverkon järeän kahden virtapiirin pääsiirtolinjan, joka edistää länsirannikolle voimakkaasti keskittyneen tuulivoimatuotannon siirtämistä kulutukseen. Vuosina 2028–2029 valmistuva 400 kilovoltin siirtoyhteys on yksi Fingridin tärkeimmistä investointihankkeista ja osa Lakeuslinjaa. Se mahdollistaa merkittävästi uutta sähkönkulutusta Etelä-Suomessa, helpottaa siirtokeskeytyksiä ja parantaa koko sähköjärjestelmän käyttövarmuutta. Hankkeen investointikustannukset ovat yli 160 miljoonaa euroa.
Virhe tasepoikkeaman hinnoittelussa5.9.2025 09:50:17 EEST | Tiedote
Fingrid havaitsi virheen tasepoikkeaman hinnoittelussa ajalla 6.5.–25.8.. Virhe on vaikuttanut myös FCR-N-reservin energiamaksuihin. Virhe on korjattu eSettin tietoihin 6.5. alkaen, ja virheen aiheuttamat vaikutukset tullaan korjaamaan osana eSettin korjauslaskutusta.
Kantaverkon kehittämissuunnitelma: investoinnit sähkönsiirtoyhteyksiin kasvavat edelleen4.9.2025 09:57:49 EEST | Tiedote
Fingrid on julkaissut luonnoksen kantaverkon kehittämissuunnitelmasta vuosille 2026-2035. Suunnitelman tavoitteena on mahdollistaa ilmastotavoitteiden ja puhdasta sähköä hyödyntävien teollisten investointien toteutuminen. Kehittämissuunnitelmaan sisältyvien vaihtoehtojen ansiosta Fingrid pystyy vastaamaan myös muuttuviin asiakastarpeisiin. Tänään 4.9. klo 13 alkaen järjestetään Fingridin perinteinen sidosryhmätilaisuus Fingrid Current, jossa esitellään myös kantaverkon kehittämissuunnitelman luonnos. Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä verkosta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme