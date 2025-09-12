Markkinaoikeus päätti Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojasta

Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojan toteuttamisesta ja sen kustannusten kattamisesta on ollut erimielisyyttä Teollisuuden Voiman ja Fingridin välillä. Kumpikin osapuoli valitti markkinaoikeuteen Energiaviraston 11.1.2024 antamasta päätöksestä.

Markkinaoikeus ratkaisi asian pääosin Fingridin valituksen mukaisesti. Markkinaoikeus totesi, ettei Fingridin itse ole tarvinnut toteuttaa kaikkia Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojan luomisen ja ylläpidon kannalta välttämättömiä toimia. Markkinaoikeus katsoi Fingridin kannan mukaisesti, että järjestelmäsuojasta voitiin sopia erikseen. Markkinaoikeus katsoi kuitenkin, että Fingridin olisi tullut vahvistuttaa järjestelmäsuojan maksujen määräytymisperusteet Energiavirastolla.

Markkinaoikeus hylkäsi TVO:n valituksen, ja katsoi ettei Fingrid ollut rikkonut sähkömarkkinalain mukaista kehittämis-, liittämis- tai siirtovelvollisuutta.

Fingrid katsoo, että markkinaoikeuden ratkaisu linjaa Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojan vastuita. Markkinaoikeuden mukaan Fingridillä on ollut oikeus asettaa sähköjärjestelmän suojaamiseen liittyviä ehtoja ja vaatimuksia kantaverkkoon liittymiselle siten, ettei sen ole itse tullut viime kädessä vastata ehtojen ja vaatimusten täyttymisestä omilla toimillaan tai niiden kustannuksista.

Päätös on laaja ja Fingrid perehtyy sen perusteluihin tarkemmin. Tämänpäiväisessä markkinaoikeuden päätöksessä ei vielä otettu kantaa järjestelmäsuojan kustannusten kattamiseen, vaan siitä annetaan ratkaisu myöhemmin syksyllä.

Fingridin näkemyksen mukaan järjestelmäsuoja on yksinomaan Olkiluoto 3:n tarpeisiin erikseen sovittu ratkaisu ja siksi TVO:n tulisikin vastata järjestelmäsuojan toteutuksesta ja sen kustannuksista.

