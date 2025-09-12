Jyväskylän yliopisto

Hakijamäärä Jyväskylän yliopistoon nousi – luokanopettajan aikuiskoulutus ja tietojenkäsittelytiede kiinnostivat syksyn 2025 yhteishaussa

12.9.2025 08:56:40 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote

Syksyn yhteishaku korkeakouluihin päättyi torstaina 11.9.2025. Jyväskylän yliopistossa tänä syksynä viidessä hakukohteessa tarjolla olleisiin 115 opiskelupaikkaan pyrki 679 hakijaa, joilta kertyi hakukohdekohtaisia hakemuksia 765 kappaletta.

Eniten hakijoita keräsi Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen luokanopettajan aikuiskoulutuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma, johon pyrkii 327 hakijaa. Toiseksi eniten hakemuksia tuli tietojenkäsittelytieteen kandidaatti- ja maisteriohjelmaan, 232 hakemusta.  

Viime vuonna syksyn yhteishaussa yliopistoon pyrki 586 hakijaa, joilta kertyi hakukohdekohtaisia hakemuksia 636 kappaletta. Hakijamäärä nousi vuoden takaisesta 16 prosenttia ja hakemusmäärä 20 prosenttia. 

Syksyn yhteishaun kanssa samaan aikaan järjestettiin myös avoimen väylän erillishaku, jonka kautta saatiin 15 hakemusta. Hakukohteisiin edellytetään aiempia opintoja.  

Useimmissa hakukohteissa valinta tapahtuu hakijan aiempien opintojen perusteella. Luokanopettajan aikuiskoulutuksen soveltuvuuskokeeseen kutsutaan osa hakijoista. 

Hakijoiden tulokset (hyväksytty, hylätty, varasijalla) valmistuvat ja tulevat näkyviin Opintopolku.fi -palveluun viimeistään 20.11.2025. Syksyn yhteishaussa hyväksytyn tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 27.11.2025. Opinnot alkavat tammikuussa 2026. 

