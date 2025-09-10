Naantalin kaupunki

Naantalin Perhetalo II -alueelta on avattu seitsemän omakotitonttia tarjouskilpailuun

15.9.2025 09:00:00 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote

Jaa

Naantalin Luonnonmaalta, Perhetalo II:n alueelta on nyt haettavissa seitsemän omakotitalotonttia tarjouskilpailuun perustuen.

Tarjouskilpailuun asetetut tontit sijaitsevat Pyrstötähti-kadun etäläreunassa. Kesällä 2024 otetussa ilmakuvassa Pyrstötähti-katu vielä keskeneräisenä vasemmalla. Alueen kunnallistekniikka ja kadut valmistuivat viime vuonna, joten tonteille pääsee rakentamaan heti.
Tarjouskilpailuun asetetut tontit sijaitsevat Pyrstötähti-kadun etäläreunassa. Kesällä 2024 otetussa ilmakuvassa Pyrstötähti-katu vielä keskeneräisenä vasemmalla. Alueen kunnallistekniikka ja kadut valmistuivat viime vuonna, joten tonteille pääsee rakentamaan heti. Veijo Lindgren Naantalin kaupunki

Naantalin kaupunki on avannut tänään 15.9. seitsemän omakotitonttia haettavaksi Perhetalo II -alueelta. Tontit luovutetaan tarjouskilpailulla, joka on avoinna 23.10.2025 klo 15.00 saakka.

Kilpailuun asetetut tontit sijaitsevat Luonnonmaalla noin kolmen kilometrin etäisyydellä Naantalin keskustasta, päättyvän Pyrstötähti-nimisen kadun eteläreunassa. Tontit sijaitsevat uudella ns. Perhetalo II -alueella, joka täydentää aikaisemmin rakennettua Perhetalo I -aluetta. Nämä alueet muodostavat yhdessä modernin, luonnonläheisen Aurinkotuulen asuinalueen.

Perhetalo II -alueen ensimmäiset 14 omakotitonttia tulivat haettavaksi viime vuoden syksyllä, ja kaikki tontit varattiin syksyn ja talven aikana. Perhetalo I:n tontit luovutettiin vuosien 2021–2023 aikana.

– Aurinkotuulen alue on kasvanut ja kehittynyt merkittävästi viime vuosina, ja kehitys tulee jatkumaan vahvana myös tulevaisuudessa uusien tonttiluovutusten myötä. Alueen vetovoima perustuu sen monipuolisiin palveluihin, luonnonläheiseen asumiseen sekä toimivaan sijaintiin, joka tukee arjen sujuvuutta, kuvailee Naantalin kaupungin maankäyttöinsinööri Matti Kotiniemi.

Lähiseudun palveluista tärkeimpinä ovat Luonnonmaan perhetalo sekä ruokakauppa tankkausasemineen. Luonnonmaan perhetalossa on saatavilla saman katon alla varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä perusopetuksen palveluita sekä liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Noin kolmen kilometrin päässä Naantalin keskustassa on kattava valikoima erikois- ja päivittäistavarakauppoja. Perhetalon alueelta pääsee kätevästi Turun ja Raision suuntiin Armonlaaksontietä pitkin.

Esittelytilaisuudet tonteista 7.10. ja 17.10.

Perhetalo II -alueen kilpailuun asetetuista tonteista järjestetään kaksi esittelytilaisuutta paikan päällä, jolloin tontteihin voi tutustua ja niistä voi kysyä kaupungin asiantuntijoilta. Esittelytilaisuudet ovat tiistaina 7.10 klo 15.00–16.00 sekä perjantaina 17.10. klo. 15.00–16.00 Pyrstötähti-kadulla. Muut esittelytilaisuudet voidaan sopia erikseen.

Kilpailuun asetetut tontit on merkitty maastoon, ja niihin on mahdollista tutustua myös itselleen sopivana ajankohtana.

Perhetalo II:n tonttien tarjouskilpailuun ja tontteihin voi tutustua tarkemmin kaupungin verkkopalvelussa.

Tarjouskilpailuun voi osallistua jättämällä tonttitarjouslomakkeen kaupungin verkkopalvelun kautta 23.10.2025 klo 15.00 mennessä. Tontit on mahdollista ostaa tai vuokrata.

Tontista esitettävän tarjouksen tulee olla vähintään pohjahinnan suuruinen. Tontit myydään hyväksytyn tarjouksen tekijälle tarjottuun hintaan tai vaihtoehtoisesti vuokrataan maanvuokrasopimuksella, jolloin vuosivuokra on 5,7 % tarjotusta hinnasta.

Avainsanat

naantalinaantalin kaupunkiluonnonmaatontittonttikilpailuRakentaminen

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Tarjouskilpailuun asetetut tontit sijaitsevat Pyrstötähti-kadun etäläreunassa. Kesällä 2024 otetussa ilmakuvassa Pyrstötähti-katu vielä keskeneräisenä vasemmalla. Alueen kunnallistekniikka ja kadut valmistuivat viime vuonna, joten tonteille pääsee rakentamaan heti.
Tarjouskilpailuun asetetut tontit sijaitsevat Pyrstötähti-kadun etäläreunassa. Kesällä 2024 otetussa ilmakuvassa Pyrstötähti-katu vielä keskeneräisenä vasemmalla. Alueen kunnallistekniikka ja kadut valmistuivat viime vuonna, joten tonteille pääsee rakentamaan heti.
Veijo Lindgren Naantalin kaupunki
Lataa
Asemakaavakuva Perhetalo II -tonteista, tarjouskilpailun tontit kuvassa rajattuna.
Asemakaavakuva Perhetalo II -tonteista, tarjouskilpailun tontit kuvassa rajattuna.
Lataa
Pyrstötähti-kadulla sijaitsevat tontit on merkitty maastoon, ja niihin on mahdollista tutustua omatoimisesti tai kaupungin järjestämissä esittelytilaisuuksissa.
Pyrstötähti-kadulla sijaitsevat tontit on merkitty maastoon, ja niihin on mahdollista tutustua omatoimisesti tai kaupungin järjestämissä esittelytilaisuuksissa.
Naantalin kaupunki
Lataa

Linkit

Naantalin kaupunki

Naantali on kasvava yli 20 000:n asukkaan kaupunki vetovoimaisessa Varsinais-Suomessa. Saaristo on vahvasti läsnä: Naantaliin kuuluu jopa tuhat saarta ja tuhat kilometriä rantaviivaa. Asukkaille on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja sekä ainutlaatuisia kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia. 

Naantali on yrittäjäystävällinen ja kehittyvä satamakaupunki, josta on toimivat yhteydet niin maa- kuin meriteitse. Tällä hetkellä Naantalissa toimii noin 1600 yritystä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Naantalin kaupunki

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye