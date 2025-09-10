Naantalin Perhetalo II -alueelta on avattu seitsemän omakotitonttia tarjouskilpailuun
Naantalin Luonnonmaalta, Perhetalo II:n alueelta on nyt haettavissa seitsemän omakotitalotonttia tarjouskilpailuun perustuen.
Naantalin kaupunki on avannut tänään 15.9. seitsemän omakotitonttia haettavaksi Perhetalo II -alueelta. Tontit luovutetaan tarjouskilpailulla, joka on avoinna 23.10.2025 klo 15.00 saakka.
Kilpailuun asetetut tontit sijaitsevat Luonnonmaalla noin kolmen kilometrin etäisyydellä Naantalin keskustasta, päättyvän Pyrstötähti-nimisen kadun eteläreunassa. Tontit sijaitsevat uudella ns. Perhetalo II -alueella, joka täydentää aikaisemmin rakennettua Perhetalo I -aluetta. Nämä alueet muodostavat yhdessä modernin, luonnonläheisen Aurinkotuulen asuinalueen.
Perhetalo II -alueen ensimmäiset 14 omakotitonttia tulivat haettavaksi viime vuoden syksyllä, ja kaikki tontit varattiin syksyn ja talven aikana. Perhetalo I:n tontit luovutettiin vuosien 2021–2023 aikana.
– Aurinkotuulen alue on kasvanut ja kehittynyt merkittävästi viime vuosina, ja kehitys tulee jatkumaan vahvana myös tulevaisuudessa uusien tonttiluovutusten myötä. Alueen vetovoima perustuu sen monipuolisiin palveluihin, luonnonläheiseen asumiseen sekä toimivaan sijaintiin, joka tukee arjen sujuvuutta, kuvailee Naantalin kaupungin maankäyttöinsinööri Matti Kotiniemi.
Lähiseudun palveluista tärkeimpinä ovat Luonnonmaan perhetalo sekä ruokakauppa tankkausasemineen. Luonnonmaan perhetalossa on saatavilla saman katon alla varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä perusopetuksen palveluita sekä liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Noin kolmen kilometrin päässä Naantalin keskustassa on kattava valikoima erikois- ja päivittäistavarakauppoja. Perhetalon alueelta pääsee kätevästi Turun ja Raision suuntiin Armonlaaksontietä pitkin.
Esittelytilaisuudet tonteista 7.10. ja 17.10.
Perhetalo II -alueen kilpailuun asetetuista tonteista järjestetään kaksi esittelytilaisuutta paikan päällä, jolloin tontteihin voi tutustua ja niistä voi kysyä kaupungin asiantuntijoilta. Esittelytilaisuudet ovat tiistaina 7.10 klo 15.00–16.00 sekä perjantaina 17.10. klo. 15.00–16.00 Pyrstötähti-kadulla. Muut esittelytilaisuudet voidaan sopia erikseen.
Kilpailuun asetetut tontit on merkitty maastoon, ja niihin on mahdollista tutustua myös itselleen sopivana ajankohtana.
Perhetalo II:n tonttien tarjouskilpailuun ja tontteihin voi tutustua tarkemmin kaupungin verkkopalvelussa.
Tarjouskilpailuun voi osallistua jättämällä tonttitarjouslomakkeen kaupungin verkkopalvelun kautta 23.10.2025 klo 15.00 mennessä. Tontit on mahdollista ostaa tai vuokrata.
Tontista esitettävän tarjouksen tulee olla vähintään pohjahinnan suuruinen. Tontit myydään hyväksytyn tarjouksen tekijälle tarjottuun hintaan tai vaihtoehtoisesti vuokrataan maanvuokrasopimuksella, jolloin vuosivuokra on 5,7 % tarjotusta hinnasta.
Matti KotiniemimaankäyttöinsinööriNaantalin kaupunkiPuh:040 620 5494matti.kotiniemi@naantali.fi
